Ali veste, zakaj so imele stare prevleke za odeje veliko odprtino na sredini?

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Izrezi na sredini so bili namenjeni lažjemu nameščanju prešite odeje. Slika je ustvarjena s pomočjo umetne inteligence. Foto Ilustrativna slika, ustvarjena z umetno inteligenco
Galerija
Izrezi na sredini so bili namenjeni lažjemu nameščanju prešite odeje. Slika je ustvarjena s pomočjo umetne inteligence. Foto Ilustrativna slika, ustvarjena z umetno inteligenco
Kaja Berlot
4. 11. 2026 | 13:22
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Na belo posteljnino z rombasto ali ovalno odprtino marsikoga veže spomin na spalnico pri starih starših. Toda ta prepoznavna podrobnost ni bila namenjena le lepšemu videzu postelje, ampak je bila namenjena lažjemu vstavljanju in ravnanju odeje pod njo. 

Pri preoblačenju postelje se še danes namreč hitro znajdemo v zagati, ko en vogal odeje že stoji na svojem mestu, drugi pa se nam izmuzne in na sredini zguba v veliko kepo. Temu navadno sledijo stresanje, popravljanje in iskanje robov skozi blago in prav v takšnih trenutkih se prevleka z veliko odprtino na sredini nenadoma ne zdi več tako zelo nenavadna.

Odprtina je skrajšala pot do vogalov

Razliko najlažje razumemo, če pomislimo na prevleko z odprtino na spodnjem robu. Odejo moramo skoznjo spraviti po vsej dolžini in njena oddaljena vogala ujeti v ustrezna konca prevleke. Pri osrednjem izrezu je bila pot drugačna, saj je bilo posamezne dele odeje mogoče postopoma potiskati navzven, od sredine proti robovom.

Pojasnilo najdemo v patentni prijavi

Uporabnost takšne odeje je opisana tudi v britanski patentni prijavi za prevleko s sredinsko odprtino iz leta 2011. Dokument namreč pojasnjuje, da takšna rešitev zmanjša potrebo po vlečenju odeje od enega konca prevleke do drugega, saj namesto tega posamezne vogale vstavljamo zaporedoma, nato pa prevlečeno odejo pretresemo in zgladimo. 

Pri prevlekah, katerih osrednja odprtina je ostala odprta, prav tako niso potrebovali gumbov, zadrg ali drugih zapiral, s tem pa je odpadel tudi del šiviljskih opravil in na ta način zmanjšal proizvodnje stroške. Poleg tega so bile včasih prešite odeje precej težje, saj so bile pogosto napolnjene z volno, njihovo nameščanje pa je zato zahtevalo precej vlečenja, obračanja in glajenja, kar bi bilo z enostranskim daljšim rezom precej težje, kot s sredinskim.

Uporabna odprtina je postala okras postelje

In čeprav je bila luknja na sredini predvsem praktične narave, je sredinski izrez obenem ustvaril videz, po katerem takšno posteljnino prepoznamo še danes. Prevleka odeje ni povsem zakrila, ampak je del njene površine pustila razkrit, barva ali vzorec odeje sta zato dopolnjevala belino okoliškega blaga, čipkasta ali vezena obroba pa je odprtino še poudarila.

Zamisel živi naprej, le izvedba je drugačna

Ob pogledu na staro prevleko bi zlahka sklepali, da je takšen način preoblačenja postelje dokončno izginil, toda vprašanje, kako odejo čim preprosteje spraviti v prevleko, ostaja aktualno tudi za sodobne proizvajalce. Omenjena britanska patentna prijava, objavljena leta 2011, predvideva dodatno zgornjo plast blaga, s katero po vstavljanju odeje prekrijemo odprtino in tako poskuša združiti preprostejše preoblačenje in enoten videz postelje. 

Podobno uporabno načelo najdemo tudi pri sodobnem hotelskem tekstilu, saj lahko v nekaterih primerih najdemo sredinsko umeščeno odprtino kot pomoč pri vstavljanju polnila. Njena izvedba ni nujno enaka nekdanjemu razkritemu rombu, zato izdelkov ne moremo povsem enačiti, kaže pa, da dostopnost notranjosti prevleke ostaja pomembno vprašanje tudi pri sodobnem oblikovanju posteljnine.

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