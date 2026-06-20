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Arhitektura

Ob stoletnici Gaudijeve smrti: največji arhitekturni komplet kock doslej

Ob 100. obletnici smrti Antonija Gaudija Lego predstavlja največji arhitekturni komplet doslej. Sagrado Familio je oblikoval Slovenec Rok Žgalin Kobe.
Znamenito baziliko Sagrado Familio iz kock je zasnoval slovenski arhitekt Rok Žgalin Kobe. Foto Arhiv Lego
Galerija
Znamenito baziliko Sagrado Familio iz kock je zasnoval slovenski arhitekt Rok Žgalin Kobe. Foto Arhiv Lego
A. Z.
20. 6. 2026 | 12:42
3:46
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Leto 2026 zaznamuje 100. obletnica smrti katalonskega arhitekta Antonija Gaudíja, enega največjih ustvarjalcev v zgodovini arhitekture. Ob tej priložnosti je podjetje Lego predstavilo poseben poklon njegovi najslavnejši stvaritvi – baziliki Sagrada Familia v Barceloni.

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Novi komplet iz serije Lego Architecture bo največji arhitekturni model, kar jih je podjetje doslej izdalo. Sestavljen je iz kar 12.060 kock in predstavlja doslej najobsežnejšo upodobitev neke stavbe. Zasnovan je tako, da odraža tako veličastnost kot tudi duh Gaudijeve vizije ter ljubiteljem sestavljanja kock ponuja poglobljen način raziskovanja arhitekture ene najkompleksnejših in najbolj cenjenih stavb, kar jih je bilo kdaj zasnovanih.

To je največji arhitekturni model, kar jih je podjetje doslej izdalo, sestavljen je iz kar 12.060 kock. Foto Arhiv Lego
To je največji arhitekturni model, kar jih je podjetje doslej izdalo, sestavljen je iz kar 12.060 kock. Foto Arhiv Lego

Model, ki sledi stoletni gradnji bazilike

Posebnost modela je, da proces sestavljanja sledi dejanskemu zaporedju gradnje bazilike. Gradnja se začne z apsido in kripto, nadaljuje z Gaudijevo znamenito Fasado rojstva ter Fasado trpljenja, nato pa se postopoma dvigne v mogočne ladje, zahodno zakristijo in šest prepoznavnih stolpov. Model se zaključi z vzhodno zakristijo in Fasado slave.

Eden najzanimivejših detajlov je učinek vitražnih oken, ki posnema način, kako svetloba prehaja skozi barvna stekla v pravi baziliki in ustvarja njeno značilno svetlobno vzdušje.

Eden najzanimivejših detajlov je učinek vitražnih oken, ki posnema način, kako svetloba prehaja skozi barvna stekla v pravi baziliki. Foto Arhiv Lego
Eden najzanimivejših detajlov je učinek vitražnih oken, ki posnema način, kako svetloba prehaja skozi barvna stekla v pravi baziliki. Foto Arhiv Lego

S podpisom slovenskega arhitekta

Slovito Gaudijevo baziliko v obliki kock, ki bo na voljo od 1. novembra 2026 naprej, je oblikoval slovenski arhitekt Rok Žgalin Kobe. »Občutili smo ogromno odgovornost, da s tem dizajnom ustrezno upodobimo Sagrado Familio. Naš cilj je bil z največjim spoštovanjem počastiti Gaudijevo vizijo, ujeti ritem gradnje bazilike, njeno izjemno kompleksnost in ambicioznost ter to prenesti v izkušnjo, ki obiskovalca popolnoma prevzame,« je povedal oblikovalec Rok Žgalin Kobe. Po njegovih besedah ne gre le za največji Lego komplet vseh časov, temveč tudi model enega najambicioznejših arhitekturnih dosežkov na svetu. »Usklajevanje merila in natančnosti, ob sočasnem ohranjanju zvestobe živemu spomeniku, ki se razvija že več kot stoletje, je bil edinstven oblikovalski izziv – in na to smo izjemno ponosni,« je še dodal arhitekt.

A to ni njegova prva zasnova kultne stavbe za proizvajalca kock. Zaslužen je tudi za oblikovanje rimskega Koloseja, Fontane di Trevi, newyorškega Guggenheimovega muzeja, nebotičnika Flatiron, Kipa svobode, washingtonskega Kapitola, londonskega Big Bena in Trafalgar Square, Imperial hotela v Tokiu, pariškega Eifflovega stolpa in muzeja Louvre, singapurskega kompleksa Marina Bay Sands.

Gaudijeva tragična smrt

Katalonski arhitekt Antoni Gaudi, ki se je v zgodovino zapisal z arhitekturno mojstrovino baziliko Sagrado Familio v Barceloni, je tragično preminil pred sto leti, tri dni za tem, ko ga je povozil tramvaj. Zaradi njegovega skromnega in asketskega videza ga mimoidoči niso prepoznali, zato je bil deležen zapoznele zdravniške pomoči. Pokopan je v kripti svoje največje mojstrovine.

Sedem njegovih stavb v katalonski prestolnici in okolici je na Unescovem seznamu svetovne kulturne dediščine. Bil je začetnik gibanja art noveau. Za njegovo arhitekturo so značilne organske oblike in bogato okrasje.

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