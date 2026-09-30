Setveni koledar
  • Delo mediji d.o.o.
Rubrike
Podkasti
E-novice

Bivanje

DomoviArhitekturaInterierSvetujemoNepremičninski trg

Gradnja in obnova

NovogradnjeObnovaStavbno pohištvoVlaga in prezračevanjeUreditev okolice

Energija in okolje

Ogrevanje in hlajenjeEnergijska učinkovitostElektrikaVodaOdpadkiOkolje

Vrt in živali

Okrasni vrtoviZelenjavni vrtoviSadovnjakiEko kotičekŽivali

Podkasti

Dober dan!

Hitre povezave
Moje naročnineNaročila
Bivanje  |  Svetujemo
Vredno branja

Imate doma prostorsko zagato? Pošljite nam jo, arhitekti vam svetujejo brezplačno

Ne veste, kako bolje izkoristiti majhno stanovanje, urediti otroško sobo ali se lotiti prenove? Pošljite nam svojo prostorsko zagato in za nasvet vprašajte arhitekta.
26. 9. 2026 | 07:30
Bivanje  |  Svetujemo
Vredno branja

Svetovalnica: Odpovedala sem se dedovanju po očetu – ali lahko kljub temu zahtevam nujni delež?

Pravnik odgovarja na vprašanje bralke, ali lahko po odpovedi dedovanju pred leti še vedno zahteva nujni delež po pokojnem očetu.
Pravnik na dlani 24. 9. 2026 | 07:00
Bivanje  |  Nepremičninski trg
Vredno branja

Hiša v Logatcu ocenjena na 760.000 evrov: prodana je bila v samo 15 minutah

Hiša v Logatcu, ocenjena na 760.000 evrov, je na sodni dražbi novega lastnika dobila v 15 minutah – in to za precej nižjo ceno.
Aleksandar Lukić 27. 9. 2026 | 18:00
Domovi

Ali je to najmanjša hiša? Nastala je na le 13 kvadratnih metrih

Na Azorih so iz le 13 kvadratnih metrov velikega skladišča ustvarili dom, ki z domiselno zasnovo izkoristi prav vsak centimeter prostora.
Ker hiše ni bilo mogoče bistveno širiti v tlorisu, so arhitekti dodatne površine pridobili z gradnjo v višino. Foto Ivo Tavares Studio
Galerija
Ker hiše ni bilo mogoče bistveno širiti v tlorisu, so arhitekti dodatne površine pridobili z gradnjo v višino. Foto Ivo Tavares Studio
A. Z.
30. 9. 2026 | 07:00
4:39
A+A-

V arhitekturnem biroju SO Arquitetura & Design so se lotili projekta mini hiše, ki je nastala s prenovo in dozidavo majhnega skladiščnega objekta s tlorisno površino le 13 kvadratnih metrov. Objekt je umeščen v strnjen ulični niz v bližini morja v kraju Atalhada (v bližini mesta Lagoa) na južni obali otoka São Miguel na Azorih.

image_alt
Odprta vrata: Iz nekdanje drvarnice hiša na 25 kvadratnih metrih

Arhitekturni biro se je za omenjeni projekt, ki so ga poimenovali »Mini Atalhada«, odločil z namenom raziskati minimalne meje sodobne stanovanjske gradnje. Hišo niso snovali za naročnika, ampak zase. »Ta okoliščina je celoten proces spremenila v vajo samorefleksije in samokritike o tem, kako načrtujemo, gradimo in naseljujemo izjemno majhne prostore,« so zapisali arhitekti.

Ponoči, ko so prižgane luči, se razkrije razporeditev prostorov po etažah. Foto Ivo Tavares Studio
Ponoči, ko so prižgane luči, se razkrije razporeditev prostorov po etažah. Foto Ivo Tavares Studio

Izziv je bil preurediti majhen skladiščni prostor, katerega velikost ni omogočala niti parkiranja avtomobila, v popolno, funkcionalno in udobno hišo. Prostora s tlorisom, ki je meril le 13 kvadratnih metrov, ni bilo mogoče bistveno horizontalno razširiti, zato so se odločili za širitev v več nadstropij. Na ta način so pridobili približno 35 kvadratnih metrov bruto skupne površine.

Ko zmanjka prostora

Navpična povezava med etažami je postala glavni element prostorske zasnove hiše. »V tako majhnem prostoru bi lahko stopnišče zavzelo precejšen del uporabne površine. Z izbrano rešitvijo so zato želeli zmanjšati njegovo fizično in vizualno prisotnost ter uporabili kompaktno konstrukcijo iz perforirane pločevine v kombinaciji z lesenimi stopnicami. Prosojnost kovine omogoča prehajanje svetlobe in ohranja vizualno povezanost med posameznimi etažami,« so še povedali arhitekti.

Les skrbi za toplino in domačnost. Foto Ivo Tavares Studio
Les skrbi za toplino in domačnost. Foto Ivo Tavares Studio

Funkcionalna razporeditev sledi zasnovi hiše po višini. Spodnja etaža je neposredno povezana z ulico ter združuje vhodne in spremljajoče prostore. Spalni prostori so umeščeni v vmesne etaže, medtem ko so v zgornjem nadstropju bivalni in delovni prostori ter kuhinja. Zaradi višje lege je ta del hiše bolje osvetljen, hkrati pa ponuja tesnejši stik z okolico in razgled na morje.

Vsak element ima več kot eno funkcijo

»Mini Atalhada ni zasnovana le kot niz majhnih prostorov, temveč kot celovito premišljena bivalna enota. Arhitektura, konstrukcija, osvetlitev, pohištvo, shranjevanje in oprema so bili zasnovani skupaj, da bi čim bolje izkoristili razpoložljivo površino in vsakemu elementu dodeliti več kot eno funkcijo. Po meri izdelano vgrajeno pohištvo združuje možnosti shranjevanja z drugimi bivalnimi funkcijami ter pripomore k urejeni in vizualno povezani notranjosti,« so zapisali arhitekti.

Vidni beton, svetel les in temni kovinski poudarki ustvarjajo sodobno notranjost. Foto Ivo Tavares Studio
Vidni beton, svetel les in temni kovinski poudarki ustvarjajo sodobno notranjost. Foto Ivo Tavares Studio

Svetloba in materiali oblikujejo značaj hiše

Materialnost krepi identiteto projekta. Armirani beton ostaja viden in tako s teksturo in strukturo daje prostorom poseben pečat. Svetel les vnaša udobje in bolj domačno dimenzijo. Črni okvirji, kovinski elementi in temne keramične obloge ustvarjajo globino in poudarjajo kontrast med toplimi, odsevnimi, mineralnimi površinami.

Naravna in umetna svetloba sta postali pomemben del oblikovalske zasnove. Odprtine vizualno širijo notranjost, uokvirjajo pokrajino in omogočajo svetlobi, da prehaja skozi različne nivoje. Ponoči, ko so prižgane luči, fasada razkrije dogajanje v hiši in poudari njeno razgibano zasnovo po etažah.

Odgovor na stanovanjsko krizo

Mini hiša predstavlja tudi kritičen razmislek o trenutni stanovanjski krizi, poudarjajo arhitekti. Glede na visoke stroške zemljišč, gradnje in stanovanj želijo z njo pokazati, da je mogoče uporabiti manj površine in manj virov, ne da bi pri tem žrtvovali udobje, identiteto in arhitekturno kakovost.

Več fotografij si oglejte zgoraj v galeriji!

Iz majhnega skladiščnega prostora so ustvarili edinstveno bivališče, ki je globoko povezano s svetlobo, materiali in pokrajino južne obale otoka São Miguel. »Projekt hkrati potrjuje, da se arhitekturna kakovost ne meri zgolj v kvadratnih metrih, temveč v strogosti, inteligenci in človečnosti, s katero je zasnovan vsak kvadratni meter.«

image_alt
Mini hiše: cenejša pot do doma ali le še en mit z družbenih omrežij?

Sorodni članki

Bivanje  |  Domovi
Vredno branja

Kako živeti na malo kvadratih: navdihujoče slovenske garsonjere

Predstavljamo tri slovenske garsonjere, ki kažejo, kako so tudi majhna stanovanja s premišljeno prenovo in pohištvom po meri funkcionalna, udobna in prijetna za bivanje.
28. 1. 2026 | 08:30
Photo
Bivanje  |  Svetujemo
Vredno branja

Arhitekturni izziv: Garsonjera - majhna kvadratura, velik značaj

Arhitekti pomagajo: kako v garsonjeri ustvariti spalno nišo, skrito kuhinjo in več shranjevanja ter ohraniti občutek prostornosti in svetlobe.
23. 2. 2026 | 11:30
Photo
Bivanje  |  Domovi
Vredno branja

Stanovanje na 25 kvadratih: toplina in funkcionalnost

Le dobrih 25 kvadratnih metrov meri stanovanje, ki ga je zasnovala brazilska arhitektka Flávia Prata, a ima vse, kar imajo velika.
3. 2. 2025 | 00:00

Več iz teme

mini hišaarhitekturadomovi
VEČ NOVIC
Bivanje  |  Nepremičninski trg
Vredno branja

Svetovalnica: Podedovala sem polovico hiše, drugi dediči so mi zaprli vodo – lahko svoj delež prodam?

Pravnik odgovarja, ali lahko solastnica brez soglasja drugih dedičev proda svoj delež hiše in kako ukrepati, če ji preprečujejo uporabo nepremičnine.
Pravnik na dlani 30. 9. 2026 | 12:05
Bivanje  |  Domovi
Vredno branja

Ali je to najmanjša hiša? Nastala je na le 13 kvadratnih metrih

Na Azorih so iz le 13 kvadratnih metrov velikega skladišča ustvarili dom, ki z domiselno zasnovo izkoristi prav vsak centimeter prostora.
30. 9. 2026 | 07:00
Bivanje  |  Svetujemo
Vredno branja

Presenetljiv trik s spleta, ki blaži srbenje po piku komarja

Uporabniki na družbenih omrežjih pravijo, da lepilni trak prepreči dotok kisika in tako pomaga ublačiti srbenje. Pa je to res?
29. 9. 2026 | 12:05
Vrt in živali  |  Živali
Vredno branja

Ali ovratnice proti lajanju in ultrazvočne naprave res delujejo (in kaj o njih pravi slovenska zakonodaja)

Preverili smo, katere naprave proti pasjemu laježu so v Sloveniji prepovedane, kaj velja za ultrazvok in kaj lahko storite ob motečem lajanju.
Kaja Berlot 29. 9. 2026 | 07:00
Promo
Gradnja in obnova
Vredno branja

Domača opeka omogoča najsodobnejšo gradnjo

Slovenski strokovnjaki izbirajo naravne in trajnostne materiale, ki zdržijo več kot stoletje, vse za gradnjo zidu pa je že vključeno v eno ceno.
Promo Deloindom 28. 9. 2026 | 15:20
Bivanje  |  Svetujemo
Vredno branja

Presenetljiv trik s spleta, ki blaži srbenje po piku komarja

Uporabniki na družbenih omrežjih pravijo, da lepilni trak prepreči dotok kisika in tako pomaga ublačiti srbenje. Pa je to res?
29. 9. 2026 | 12:05
Vrt in živali  |  Živali
Vredno branja

Ali ovratnice proti lajanju in ultrazvočne naprave res delujejo (in kaj o njih pravi slovenska zakonodaja)

Preverili smo, katere naprave proti pasjemu laježu so v Sloveniji prepovedane, kaj velja za ultrazvok in kaj lahko storite ob motečem lajanju.
Kaja Berlot 29. 9. 2026 | 07:00
Promo
Gradnja in obnova
Vredno branja

Domača opeka omogoča najsodobnejšo gradnjo

Slovenski strokovnjaki izbirajo naravne in trajnostne materiale, ki zdržijo več kot stoletje, vse za gradnjo zidu pa je že vključeno v eno ceno.
Promo Deloindom 28. 9. 2026 | 15:20
Predstavitvene vsebine
Promo
Bivanje  |  Svetujemo
Vredno branja

Ustna higiena je več kot le odraz urejenosti

Že v šoli so nas učili, kako si pravilno ščetkati zobe, zobozdravnik pa ob vsakem obisku vestno vztraja pri vsakodnevnem nitkanju. Toda ali vsem tem nasvetom res sledimo?
Promo Deloindom 14. 9. 2026 | 14:38
Promo
Energija in okolje  |  Ogrevanje in hlajenje
Vredno branja

Ko je nekomu vroče, drugemu pa hladno: dom, ki se prilagaja svojim stanovalcem

Idealna temperatura doma ni vedno ena sama številka.
Promo Deloindom 14. 9. 2026 | 13:13
Promo
Gradnja in obnova  |  Vlaga in prezračevanje
Vredno branja

Se otrok težko zbere pri učenju? Morda ni kriv telefon

Ker je tehnologija dostopna tudi najmlajšim in povzroča številne težave, za nezbranost pri učenju hitro okrivimo telefon. Pozabimo pa na preprosto, a pomembno dejstvo.
14. 9. 2026 | 09:12
Promo
Energija in okolje  |  Ogrevanje in hlajenje
Vredno branja

Tri hiše, trije računi: komu se sončna elektrarna z baterijo splača – in komu ne

Najdražja elektrarna ni tista z največ paneli, temveč napačno dimenzionirana.
Promo Deloindom 10. 9. 2026 | 08:53
Promo
Bivanje  |  Svetujemo
Vredno branja

Zaščita lesa pred jesenskim dežjem: kako pravilno premazati ograjo, vrata in vrtno pohištvo

Pravilna zaščita lesa pomaga ograji, vratom in vrtnemu pohištvu kljubovati vlagi. Preverite, kako pripraviti površino in izbrati ustrezen premaz.
Promo Deloindom 9. 9. 2026 | 13:46
Promo
Bivanje
Vredno branja

Nova sezona, nova tla: kako izbrati talno oblogo, ki bo zdržala družinsko življenje?

September je mesec novih začetkov. Otroci se vrnejo v vrtec in šolo, dnevi postanejo bolj umirjeni, dom pa po poletju pogosto kar kliče po osvežitvi.
Promo Deloindom 7. 9. 2026 | 08:48
Promo
Bivanje  |  Svetujemo
Vredno branja

Sladoled za zajtrk? Spoznajte slovensko novost, ki spreminja pravila zajtrkovanja

Slovenska podjetnica iz Hoč je s Hoferjem ustvarila novost – brezglutenski muesli z liofiliziranim sladoledom
Promo Deloindom 16. 7. 2026 | 12:46
Promo
Vrt in živali  |  Sadovnjaki
Vredno branja

Citrusi z domačega vrta

Domača limona, mandarina, kumkvat ali calamondin niso več redkost na slovenskih balkonih in terasah.
15. 7. 2026 | 13:42
  • Bivanje
  • Gradnja in obnova
  • Energija in okolje
  • Vrt in živali
  • Podkasti
    • Deloindom logo
    Copyright © Delo in dom, Delo mediji d.o.o. 2025. Vse pravice pridržane.
    Piškotki |Pogoji uporabe |Politika varstva zasebnosti