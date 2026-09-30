Ali je to najmanjša hiša? Nastala je na le 13 kvadratnih metrih

V arhitekturnem biroju SO Arquitetura & Design so se lotili projekta mini hiše, ki je nastala s prenovo in dozidavo majhnega skladiščnega objekta s tlorisno površino le 13 kvadratnih metrov. Objekt je umeščen v strnjen ulični niz v bližini morja v kraju Atalhada (v bližini mesta Lagoa) na južni obali otoka São Miguel na Azorih.

Arhitekturni biro se je za omenjeni projekt, ki so ga poimenovali »Mini Atalhada«, odločil z namenom raziskati minimalne meje sodobne stanovanjske gradnje. Hišo niso snovali za naročnika, ampak zase. »Ta okoliščina je celoten proces spremenila v vajo samorefleksije in samokritike o tem, kako načrtujemo, gradimo in naseljujemo izjemno majhne prostore,« so zapisali arhitekti.

Ponoči, ko so prižgane luči, se razkrije razporeditev prostorov po etažah. Foto Ivo Tavares Studio

Izziv je bil preurediti majhen skladiščni prostor, katerega velikost ni omogočala niti parkiranja avtomobila, v popolno, funkcionalno in udobno hišo. Prostora s tlorisom, ki je meril le 13 kvadratnih metrov, ni bilo mogoče bistveno horizontalno razširiti, zato so se odločili za širitev v več nadstropij. Na ta način so pridobili približno 35 kvadratnih metrov bruto skupne površine.

Ko zmanjka prostora

Navpična povezava med etažami je postala glavni element prostorske zasnove hiše. »V tako majhnem prostoru bi lahko stopnišče zavzelo precejšen del uporabne površine. Z izbrano rešitvijo so zato želeli zmanjšati njegovo fizično in vizualno prisotnost ter uporabili kompaktno konstrukcijo iz perforirane pločevine v kombinaciji z lesenimi stopnicami. Prosojnost kovine omogoča prehajanje svetlobe in ohranja vizualno povezanost med posameznimi etažami,« so še povedali arhitekti.

Les skrbi za toplino in domačnost. Foto Ivo Tavares Studio

Funkcionalna razporeditev sledi zasnovi hiše po višini. Spodnja etaža je neposredno povezana z ulico ter združuje vhodne in spremljajoče prostore. Spalni prostori so umeščeni v vmesne etaže, medtem ko so v zgornjem nadstropju bivalni in delovni prostori ter kuhinja. Zaradi višje lege je ta del hiše bolje osvetljen, hkrati pa ponuja tesnejši stik z okolico in razgled na morje.

Vsak element ima več kot eno funkcijo

»Mini Atalhada ni zasnovana le kot niz majhnih prostorov, temveč kot celovito premišljena bivalna enota. Arhitektura, konstrukcija, osvetlitev, pohištvo, shranjevanje in oprema so bili zasnovani skupaj, da bi čim bolje izkoristili razpoložljivo površino in vsakemu elementu dodeliti več kot eno funkcijo. Po meri izdelano vgrajeno pohištvo združuje možnosti shranjevanja z drugimi bivalnimi funkcijami ter pripomore k urejeni in vizualno povezani notranjosti,« so zapisali arhitekti.

Vidni beton, svetel les in temni kovinski poudarki ustvarjajo sodobno notranjost. Foto Ivo Tavares Studio

Svetloba in materiali oblikujejo značaj hiše

Materialnost krepi identiteto projekta. Armirani beton ostaja viden in tako s teksturo in strukturo daje prostorom poseben pečat. Svetel les vnaša udobje in bolj domačno dimenzijo. Črni okvirji, kovinski elementi in temne keramične obloge ustvarjajo globino in poudarjajo kontrast med toplimi, odsevnimi, mineralnimi površinami.

Naravna in umetna svetloba sta postali pomemben del oblikovalske zasnove. Odprtine vizualno širijo notranjost, uokvirjajo pokrajino in omogočajo svetlobi, da prehaja skozi različne nivoje. Ponoči, ko so prižgane luči, fasada razkrije dogajanje v hiši in poudari njeno razgibano zasnovo po etažah.

Odgovor na stanovanjsko krizo

Mini hiša predstavlja tudi kritičen razmislek o trenutni stanovanjski krizi, poudarjajo arhitekti. Glede na visoke stroške zemljišč, gradnje in stanovanj želijo z njo pokazati, da je mogoče uporabiti manj površine in manj virov, ne da bi pri tem žrtvovali udobje, identiteto in arhitekturno kakovost.

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Iz majhnega skladiščnega prostora so ustvarili edinstveno bivališče, ki je globoko povezano s svetlobo, materiali in pokrajino južne obale otoka São Miguel. »Projekt hkrati potrjuje, da se arhitekturna kakovost ne meri zgolj v kvadratnih metrih, temveč v strogosti, inteligenci in človečnosti, s katero je zasnovan vsak kvadratni meter.«