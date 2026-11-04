Dnevna soba zgoraj, spalnica spodaj: premišljena rešitev zahtevnega tlorisa

Arhitektki Petra Zakrajšek in Urška Černigoj iz biroja GAO arhitekti sta oblikovali interier dvonadstropnega stanovanja v novogradnji. »Prostor je imel jasne in zahtevne danosti: dolg in ozek tloris, organsko oblikovan strop ter obrnjeno razporeditev, saj so spalni prostori v spodnjem, bivalni pa v zgornjem nadstropju. Izhodišče je bil izčiščen interier, ki čim bolj nadgradi obstoječi prostor. Glavni koncept zasnove je bil, da ne gremo proti danostim, temveč jim sledimo,« pojasnjujeta arhitektki Petra Zakrajšek in Urška Černigoj.

Ko omejitve postanejo izhodišče

Dolg in ozek tloris ter organsko oblikovan strop sta bili precej izraziti danosti prostora, ki sta predstavljali omejitev in izziv ter hkrati izhodišče za oblikovanje interierja.

Zahodna orientacija bivalnega dela poskrbi, da prostor ob koncu dneva napolni topla svetloba zahajajočega sonca. Foto Miran Kambič

»Omejitev nam vedno postavi zanimiv izziv. Razmišljali smo konceptualno in prostor vzeli za zaveznika. Vse funkcionalne in volumenske poteze smo zlili z njim, okroglino in mehkobo stropa pa nadgradili z umetniškim opleskom, ki je s teksturo nepopolnost zlil v popolno celoto. Sedežna garnitura z vzporedno malce poglobljeno polico poudari potezo prostora in se je oprime kot prava energetska os,« odgovarja Petra Zakrajšek, ki vodi biro GAO arhitekti.

Prehod, ki postane doživetje

Spodnja etaža stanovanja je bolj zaprta in osebna. Ob vstopu v stanovanje pogled obiskovalca najprej pritegne vzorec teraca, ki prekriva tla vhodnega prostora in se nadaljuje po prvem delu stopnic. Zadnjih nekaj stopnic zaznamuje prehod v les, ki v prostor vnese toplino in ustvari subtilen materialni kontrast.

»Prehodi materialov sledijo razmisleku o dvoetažnosti prostora in prehodu iz vhodnega v bolj intimen, s svetlobno ožarjen bivalni del. Zaobljene linije ustvarjajo občutek povabila, mehkobe in varnosti. Panel iz ratana svetlobo nekako enakomerno razprši in zakriva dimenzijsko manjše okno, hkrati pa stopnišču daje izrazitejšo hrbtenico oz. okvir, zaradi katerega deluje bolj monumentalno,« pojasnjuje sogovornica.

Spodnja etaža je namenjena spalnim prostorom, medtem ko je bivalni del umeščen v zgornje nadstropje. Foto Miran Kambič

Stopnišče kot hrbtenica prostora

Posebno pozornost so namenili prav stopnišču. Obstoječe stopnice so iz klasičnih preoblikovali v zaobljene in jih prilagodili prostoru. Majhno kletno okno so povezali s teksturirano pregrado, ki prestreza svetlobo in jo vnaša v stopnišče. Tako se nizko okno in stopnišče povežeta v celoto, namesto da bi delovala kot ločena elementa. Ratan ob stopnicah pa prostoru doda toplino.

Spalnica, vmesna garderoba in kopalnica si sledijo v zaporedju prostorov in se prelivajo drug v drugega. »Med spalnico in kopalnico smo želeli ustvariti prostor, ki je več kot le prehod. Garderobni prostor, ki bi sicer ostal arhitekturno nepomemben, smo spremenili v most med arhitekturo in interierjem. Na strop smo namestili ogledalo, za tla pa izbrali eno najbolj ekskluzivnih vrst keramike. S tem smo ustvarili prostor odsevov,« pravi arhitektka in dodaja, da je zasnova prostora ponudila prehod, oz. vstop, ki bi lahko bil zgolj hodnik, funkcionalna povezava. Nič več kot to. »A vedno razmišljamo o čustvenem doživljaju naročnika. Ta prehod smo z odsevi spremenili v majhen, skoraj čaroben in povsem intimen prostor. Postal je del garderobe in vsakodnevnih ritualov – prostor, skozi katerega gremo zjutraj in zvečer, pred pomembnimi ali povsem običajnimi dogodki ter tik pred vstopom v kopalnico, kjer po dolgem dnevu vse odložimo,« poudarja arhitektka.

Sedežna garnitura z organskimi linijami sledi podolgovati obliki dnevnega prostora in dodatno poudari njegovo smer. Foto Miran Kambič

Bivalni del, povezan s teraso

Ko se po stopnicah povzpnemo v višje nadstropje, se prostor najprej odpre proti jedilni mizi. Nad njo visi svetilka z barvnim steklom, ki lovi svetlobo in jo skozi svoje odtenke nežno razprši po prostoru.

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»Pogled se nato nadaljuje skozi velika drsna vrata na teraso. Umestitev bivalnih prostorov v zgornje nadstropje je premišljena odločitev, saj se interier tako naravno povezuje z zunanjostjo, terasa pa postane podaljšek bivalnega prostora. Zaradi zahodne orientacije jo ob koncu dneva obsijejo topli žarki zahajajočega sonca,« sta še povedali arhitektki.

Garderobni prostor med spalnico in kopalnico so z ogledalom na stropu in izbrano keramiko spremenili v prostor odsevov. Foto Miran Kambič

Teksture, materiali in mehke linije

Stene zaznamujejo mehki, zemeljski odtenki, dekorativni opleski pa niso enobarvni, temveč jih odlikuje subtilna paleta podtonov, ki se prepletajo v ročno ustvarjeni teksturi. Ta se ponavlja tudi na izbranih kosih pohištva, narejenih po meri, ki so jih po besedah arhitektk želeli čim bolj zliti z ozadjem in tako ohraniti celovitost interierja.

Osrednji element dnevne sobe je sedežna garnitura, ki z mehkimi, organskimi linijami sledi podolgovati obliki prostora. Ob njej stoji ročno izklesana skulptura iz lipiškega kamna, ki s svojo materialnostjo v prostor vnaša dodatno taktilno dimenzijo.

Interier je umirjen, zaznamujejo pa ga izrazite teksture, naravni materiali in posamezni poudarki, kot so barvna svetilka, keramika in skulptura iz lipiškega kamna.

»Iskanje pravega ravnotežja je vedno proces. Izhaja iz načina življenja naročnika, našega ustvarjalnega pristopa in doživljanja prostora. Pomembno je tudi, da se zasnova poveže z značajem prostora, z njegovimi dobrimi in manj dobrimi lastnostmi. Pri tem veliko pomenijo izkušnje, poznavanje oblikovalskih principov, občutek za svetlobo ter odprt dialog z naročnikom, znotraj ekipe in z vsemi, ki sodelujejo pri opremi in umetniški nadgradnji prostora,« odgovarja arhitektka na vprašanje, kako sta iskali ravnotežje med izčiščenostjo in značajem prostora.