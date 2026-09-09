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Prenova hiše: Brez rušenja sten do povsem drugačnega doma

Sodobna prenova hiše za štiričlansko družino združuje temen les, bež odtenke, pohištvo po meri in premišljeno ambientalno osvetlitev.
Odprt bivalni prostor povezuje kuhinjo, jedilnico in dnevno sobo v skladno celoto. Foto Miha Intihar
Galerija
Odprt bivalni prostor povezuje kuhinjo, jedilnico in dnevno sobo v skladno celoto. Foto Miha Intihar
Aleksandra Zorko
9. 9. 2026 | 07:00
8:17
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Arhitektka Nina Bogdanović Tasić iz biroja Arhiline Studio se je lotila celostne zasnove in prenove interierja hiše za štiričlansko družino. »Izhodišče prenove je predstavljala hiša z betonskimi tlemi in brez notranjih vrat. Pri zasnovi ni bilo poseganja v obstoječe stene, prav tako niso bile dodane nove. Ključ prenove je bila zato zlasti nova notranja organizacija, oprema ter celostna materialna in svetlobna podoba prostora,« pojasnjuje arhitektka. Ker v obstoječe stene niso posegali, je bil eden glavnih izzivov čim bolje izkoristiti obstoječi tloris in ga z razporeditvijo opreme funkcionalno na novo osmisliti.

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»Kjer je bilo mogoče, smo inštalacije prilagodili oz. prestavili, da bi izboljšali funkcionalnost in izkoristek prostora. Tam, kjer posegi niso bili izvedljivi, pa sem iskala najbolj smiselne rešitve znotraj obstoječih možnosti. Pri tem je imelo pomembno vlogo pohištvo po meri, s katerim smo določene inštalacije vizualno zakrili in jih vključili v zasnovo interierja, hkrati pa ohranili nemoten dostop do njih za potrebe vzdrževanja,« še pravi sogovornica.

Pohištvo po meri omogoča učinkovito izrabo prostora in hkrati ohranja umirjen videz interierja. Foto Miha Intihar
Pohištvo po meri omogoča učinkovito izrabo prostora in hkrati ohranja umirjen videz interierja. Foto Miha Intihar

Dom, prilagojen načinu bivanja

Izhodiščne želje naročnikov so bile zelo konkretne in povezane zlasti z njihovim načinom bivanja. »Glavna želja je bila ustvariti sodoben, eleganten in topel dom z odprtim ter prostornim bivalnim delom, veliko kuhinjo, večjo jedilno mizo ter udobno dnevno sobo s kaminom in velikim televizorjem.«

Jedilna miza naj bi postala osrednji prostor druženja, kuhinja pa naj bi ostala povezana z jedilnico in dnevno sobo, vendar hkrati dovolj jasno ločena. Pomembni sta jim bili tudi čim boljša izraba prostora in dovolj shranjevalnih površin, pri čemer so želeli ohraniti umirjen in urejen videz interierja.

Tridimenzionalni stenski paneli na hodniku ustvarjajo igro svetlobe, senc in globine. Foto Miha Intihar
Tridimenzionalni stenski paneli na hodniku ustvarjajo igro svetlobe, senc in globine. Foto Miha Intihar

»Želela sem ustvariti občutek, da so prostori med seboj bolj povezani, hkrati pa ohraniti jasno določene funkcionalne enote. Zato sem veliko pozornosti namenila razporeditvi pohištva, pravilnim proporcem posameznih elementov in čim boljši izrabi prostora,« je povedala arhitektka.

Hodnik kot oblikovalski element

Poseben izziv je, kot dodaja, predstavljal dolg in ozek hodnik, ki so ga želeli oblikovno popestriti in mu dodati več značaja. To so storili s stenskimi paneli z razgibano, tridimenzionalno teksturo. Ker se paneli izmenično zamikajo navzven in navznoter, na steni ustvarjajo igro svetlobe, senc in globine.

Ob vstopu v hišo so med vhodom in hodnikom dodali eleganten minimalističen stekleni pregradni element z vrati, ki prostor vizualno loči, ne da bi ga zaprl. »Transparentnost stekla ohranja občutek povezanosti in prostornosti, hkrati pa vhodnemu delu daje bolj prefinjen in urejen značaj,« pojasnjuje arhitektka.

Ambientalna LED-osvetlitev povezuje posamezne prostore in poudarja arhitekturne ter pohištvene elemente. Foto Miha Intihar
Ambientalna LED-osvetlitev povezuje posamezne prostore in poudarja arhitekturne ter pohištvene elemente. Foto Miha Intihar

Povezan bivalni prostor

Osrednji bivalni prostor je zasnovan kot odprta in povezana celota kuhinje, jedilnice in dnevne sobe. Zasnova skuša hkrati ohraniti funkcionalnost posameznih območij in občutek prostornosti. »Temen les kot osrednji material prostoru daje eleganco in toplino, dopolnjujejo pa ga umirjeni bež odtenki ter črni in zlati detajli. Zlata se subtilno pojavlja na svetilih, ročajih in posameznih elementih opreme.«

Spalnico zaznamujejo mehke teksture, temen les in ambientalna osvetlitev. Foto Miha Intihar
Spalnico zaznamujejo mehke teksture, temen les in ambientalna osvetlitev. Foto Miha Intihar

Spalnica v umirjeni materialni paleti

Enak oblikovalski prijem se nadaljuje tudi v spalnici. »Na steni, kjer zaradi vrat in omejenega prostora ni bilo mogoče umestiti klasičnega velikega kosa pohištva, je bila zasnovana panelna stena. Tako je sicer prazna in funkcionalno zahtevna površina postala izrazit element prostora, ne da bi ovirala prehod skozi sobo ali zapirala dostop do druge strani postelje,« pravi arhitektka.

Spalnica je zasnovana v kombinaciji temnega lesa, bež tekstur ter črnih in zlatih poudarkov. Osrednji element je visoka oblazinjena postelja z ambientalno osvetlitvijo, ki prostoru daje občutek udobja in prefinjenosti. Bež tkanina na oblazinjenju mehča temnejšo materialno paleto.

Tudi v kopalnici se nadaljuje enak nabor materialov in barv. Foto Miha Intihar
Tudi v kopalnici se nadaljuje enak nabor materialov in barv. Foto Miha Intihar

Na novo organizirana kopalnica

Kopalnico so na novo organizirali. »Obstoječo zasnovo je nadomestila sodobnejša in bolj premišljena rešitev z veliko prho, vgradno omaro za pralni in sušilni stroj ter prostornim elementom z večjim ovalnim nadpultnim umivalnikom. Celoto dopolnjuje veliko ogledalo, ki prostor optično poveča in skupaj z ambientalno osvetlitvijo ustvari eleganten, sodoben ambient.«

Temen les, bež odtenki ter črni in zlati poudarki ustvarjajo eleganten in topel ambient. Foto Miha Intihar
Temen les, bež odtenki ter črni in zlati poudarki ustvarjajo eleganten in topel ambient. Foto Miha Intihar

Temen les, bež odtenki in kovinski poudarki

»Osnovno izhodišče pri izboru materialov in barv je bila želja naročnice po temnejšem lesu, bež odtenkih ter keramični talni oblogi. Za keramiko na tleh so se odločili tudi zato, ker so je naročniki vajeni in jim ustreza. Ker je v objektu urejeno talno ogrevanje, je bila takšna izbira tudi z vidika funkcionalnosti povsem primerna,« odgovarja arhitektka na vprašanje, na podlagi česa je določila barvno paleto in izbrala materiale.

Tem osnovnim izhodiščem je nato dodala druge barve, teksture in kovinske poudarke. »Pri tem mi je naročnica dala precej proste roke, da poiščem najprimernejšo kombinacijo barv, materialov in detajlov, ki bi se med seboj skladno povezovali in ustvarili celovit interier,« pravi arhitektka Nina Bogdanović Tasić.

Končna paleta tako združuje želje naročnice z oblikovalskim pristopom arhitektke in ustvarja topel, uravnotežen ter brezčasen interier.

Nizki oblazinjeni postelji puščata v sredini dovolj prostora za igro in gibanje. Foto Miha Intihar
Nizki oblazinjeni postelji puščata v sredini dovolj prostora za igro in gibanje. Foto Miha Intihar

Otroška soba, kjer šteje vsak centimeter

Posebna pozornost je bila namenjena otroški sobi, ki si jo delita dva fanta dvojčka. »Ker je prostor razmeroma majhen, je bila zasnova podrejena čim bolj učinkoviti izrabi vsakega centimetra. Izbrani sta bili nizki oblazinjeni postelji, med njima pa je ostal prost osrednji del, namenjen igri. Shranjevanje je organizirano tako, da zagotavlja dovolj prostora za oba otroka, hkrati pa prostora ne obremeni z nepotrebnim pohištvom.«

V otroški sobi je bila zasnova prilagojena čim boljši izrabi prostora za dva otroka. Foto Miha Intihar
V otroški sobi je bila zasnova prilagojena čim boljši izrabi prostora za dva otroka. Foto Miha Intihar

Svetloba povezuje prostore

Celotno hišo po besedah sogovornice povezuje premišljen koncept ambientalne LED-osvetlitve, ki poudarja posamezne arhitekturne in pohištvene elemente ter omogoča različne svetlobne scenarije glede na uporabo prostora. »Svetila so bila izbrana kot pomemben del celostne podobe interierja, pri čemer se zlati detajli subtilno navezujejo na preostale kovinske poudarke v prostoru,« dodaja arhitektka.

Pomemben del projekta je bilo tudi pohištvo po meri. Na podlagi izdelanih mizarskih načrtov je bila v sodelovanju z ekipo mizarjev izdelana celotna vgradna oprema hiše. V projekt je bil vključen tudi tapetnik, ki je izvedel oblazinjene elemente po meri.

Največji izziv: veliko doseči brez spreminjanja sten

»Največji izziv je bil prav v iskanju rešitev znotraj danih omejitev: kako čim bolje izkoristiti obstoječo situacijo, tehnične elemente vključiti na čim bolj neopazen način in hkrati ustvariti interier, ki deluje premišljeno, povezano in prilagojeno naročnikom,« povzame arhitektka.

Steklena pregrada pri vhodu prostor vizualno loči, ne da bi zmanjšala občutek odprtosti. Foto Miha Intihar
Steklena pregrada pri vhodu prostor vizualno loči, ne da bi zmanjšala občutek odprtosti. Foto Miha Intihar

Ob številnih funkcionalnih zahtevah je bilo pomembno tudi, da interier ne deluje preobremenjeno. »Želela sem doseči ravnovesje med praktičnostjo in estetiko – da ima vsak element svoj namen, vendar se hkrati čim bolj naravno vključi v celoto. Pravo mero je bilo treba poiskati med odprtostjo in funkcionalno členitvijo ter med željami naročnikov in mojo oblikovalsko interpretacijo njihovega doma,« dodaja.

Sodoben dom v okviru obstoječe arhitekture

»Končni rezultat je dom, ki združuje eleganco temnega lesa, toplino bež odtenkov, subtilne črne in zlate poudarke, steklene minimalistične elemente ter premišljeno ambientalno osvetlitev. Kljub omejitvam obstoječe arhitekture je bila hiša funkcionalno na novo organizirana in oblikovana kot sodoben, udoben in celovit dom za mlado štiričlansko družino,« poudarja arhitektka.

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