Hiša, kjer stekleni zidaki prepuščajo svetlobo in varujejo zasebnost

Enodružinsko hišo so zasnovali v biroju MU Architecture za par z otroki, ki je želel dom, v katerem sta v ospredju umirjenost in ravnovesje. Navdih so iskali pri japonskem minimalizmu in načelih feng šuja. Ta vpliv se kaže skozi prečiščen arhitekturni jezik, premišljenem usmerjanju naravne svetlobe, tekoče prehajanje med prostori ter brezhibno povezavo notranjosti z zunanjostjo.

Na parceli v četrti Villeray v Montrealu je prej stala enodružinska hiša, ki ni ustrezala potrebam novih lastnikov. Rušitev je arhitektom omogočila, da začnejo povsem na novo ter znova premislijo umestitev, orientacijo in prostorsko organizacijo hiše, pri čemer sta jih ves čas vodili načeli umirjenosti in harmonije.

Stekleni zidaki prepuščajo mehko dnevno svetlobo, hkrati pa zastirajo poglede iz okolice. Foto Raphaël Thibodeau

Zastiranje pogledov z ulice

Glavni izziv projekta je bil uskladiti številne omejitve parcele z željami naročnikov. Umestitev hiše je bila še posebej zahtevna: na jugu, vzhodu in severu parcelo omejujejo ulice, zato je bilo le malo možnosti za umik pred pogledi iz okolice. K temu izzivu se je pridružila še želja po ohranitvi bele smreke, zasajene na vogalu parcele. Obstoječi krajinski element je bilo treba vključiti v projekt, namesto da bi ga žrtvovali.

»Projekt se na te omejitve odziva s kompozicijo razgibanih, zaprtih volumnov, ki hišo obračajo navznoter, hkrati pa vanjo premišljeno vključujejo odprtine in vmesne prostore. Takšna volumenska zasnova omogoča, da dom zajame obilico naravne svetlobe z juga, ne da bi bivalne prostore izpostavil pogledom od zunaj,« so sporočili iz biroja MU Architecture.

Po enakem načelu deluje tudi stena iz steklenih zidakov. Kot osrednji element južne fasade čez dan lovi in razpršuje dnevno svetlobo, hkrati pa poglede v notranjost razblini v prosojno teksturo, ki stanovalcem zagotavlja popolno zasebnost.

Hiša se odpira proti vrtu. Foto Raphaël Thibodeau

Odstiranje plasti

Hiša se razkriva po plasteh, od poglobljene garažne etaže do s svetlobo napolnjenih volumnov v zgornjih nadstropjih. »Zasnova izraža željo po natančnem nadzoru prehodov: med javnim in zasebnim ter med delom in počitkom. Gre za dve temeljni načeli organizacije prostora, ki izhajata iz pravil feng šuja, uporabljenih po vsej hiši,« so še zapisali arhitekti.

Na sprednji strani poševni dovoz vodi neposredno do garaže v kleti. Ta odločitev pritličje povsem osvobodi funkcij, povezanih z avtomobilom, in ga v celoti nameni bivanju. Tako se vzpostavi jasna hierarhija med servisnimi in glavnimi bivalnimi prostori, kar še dodatno poudarja minimalistično zasnovo hiše.

Klet ni zamišljena zgolj kot tehnična etaža, temveč kot pravi prehod med zunanjim svetom in zasebnostjo doma. Iz garaže družina najprej vstopi v prostoren vhodni prostor za odlaganje vrhnjih oblačil in obutve, od tam pa nadaljuje do glavnega stopnišča, ki povezuje vsa nadstropja. V tej etaži sta tudi dve sobi za goste, ki obiskovalcem omogočata popolno zasebnost. Zaradi ločenega vhoda sta primerni tudi za domačo pisarno, saj odgovarjata na prilagodljive poklicne potrebe para, ne da bi pri tem posegali v zasebnost preostalega dela hiše.

Dnevni prostor se odpira čez dve etaži in ustvarja občutek zračnosti ter prostornosti. Foto Raphaël Thibodeau

Središče družinskega življenja

Središče družinskega življenja predstavlja pritličje, ki je organizirano okoli velikega bivalnega prostora, odprtega proti vrtu. Z glavnega vhoda je pogled usmerjen proti zunanjim prostorom in zelenju. Skupne bivalne prostore sestavljajo kuhinja, pomožna kuhinja, jedilnica in dnevna soba. Slednja izstopa z razkošno dvojno višino. V ta del hiše je vključena tudi otroška igralnica, program pritličja pa dopolnjuje manjši toaletni prostor. Zunaj se pokrita terasa nadaljuje proti nižje ležečemu vrtu in ustvarja naraven prehod med hišo in krajino.

V nadstropje so umeščeni zasebni prostori. Otroški sobi si delita kopalnico, v bližini pa je tudi pralnica. Glavna spalnica ima svojo zunanjo teraso, ki ponuja intimen prostor v neposrednem stiku z vrtom. Velika delovna soba, urejena kot odprta galerija nad dnevno sobo, izkorišča dvojno višino prostora in odprte poglede na vrt. Drugo stopnišče vodi še do dnevnega prostora na strehi, ki se nadaljuje na teraso, namenjeno urbanemu bivanju na prostem, in ponuja prav poseben zunanji kotiček na vrhu hiše.

V interierju prevladujejo orehov les, svetli odtenki in detajli iz brušene medenine. Foto Raphaël Thibodeau

Stekleni zidaki kot filter svetlobe in pogledov

Najizrazitejši arhitekturni element projekta je zaobljena stena iz steklenih zidakov, ki objema sprednji vogal hiše. Naravno svetlobo prepušča v prostor, hkrati pa stanovalce zakriva pred pogledi z ulice in sosednjih parcel. Pogled se raztaplja v zabrisano, spreminjajočo se teksturo med prosojnostjo in neprosojnostjo, skoraj kot privid, ki se spreminja glede na čas dneva. S tem neposredno prikliče estetiko japonskih predelnih sten šodži, pri katerih svetloba nikoli ni povsem razkrita.

Interier zaznamuje zadržana paleta orehovega lesa, porcelana in brušene medenine. Foto Raphaël Thibodeau

Minimalistična notranjost z japonskim značajem

»Lebdeče belo kovinsko stopnišče s stekleno ograjo povezuje nadstropja in uokvirja vertikalno odprtino, po kateri naravna svetloba potuje od strehe pa vse do pritličja. Odprta povezava med nadstropji odraža tudi načela feng šuja, ki poudarjajo neprekinjen in neoviran pretok energije skozi dom,« pojasnjujejo v biroju.

Interier zaznamuje zadržana paleta orehovega lesa, porcelana in brušene medenine, ki skupaj oblikujejo minimalistične prostore, zasnovane po logiki reda in pretočnosti, z jasnimi komunikacijami in čistimi linijami. Kuhinja in jedilnica sta združeni v velik odprt prostor, ki ga zaznamujeta monolitna napa nad kuhinjskim otokom in niz visečih svetilk z rebrasto leseno strukturo. Iz jedilnice je vidna stena iz steklenih zidakov, ki čez dan po hrastovih tleh razpršuje mehko, nenehno spreminjajočo se svetlobo. Tako ustvarja mirno in pomirjujoče ozračje, ki naravno sledi ritmu aktivne družine.

Glavna spalnica se odpira na teraso, povezano z vrtom in zelenjem. Foto Raphaël Thibodeau

V zgornjem nadstropju kopalnice nadaljujejo zadržano materialno paleto: bež porcelan, armature iz brušene medenine in velika prha brez pregrad skupaj ustvarjajo miren ambient, podoben zasebnemu spa-ju. Mehke teksture ter topli, umirjeni odtenki prostoru dajejo občutek tihega razkošja in paru ponujajo zasebno zatočišče, v katerem se vsakodnevni ritem navidezno upočasni.

Prostori, ki se odpirajo proti vrtu

Zadnji del hiše se odpira proti vrtu, ki ga krasijo okrasne trave in trajnice, ob njih pa bazen s temnim dnom, v katerem se nebo zrcali kot v ogledalu. Terasa je prekrita z zeleno streho, pod njo pa je urejena zunanja kuhinja. V skladu z azijsko filozofijo, ki je zaznamovala celoten projekt, brezhiben prehod med notranjostjo in zunanjostjo spodbuja stalen stik z naravo in menjavanjem letnih časov.

Po mnenju arhitektov hiša, ki nam jo je posredovala spletna stran za promocijo arhitekture v2com-newswire, vzpostavlja tih dialog med zasebnostjo doma, družinskim življenjem in urbano krajino, ki ga obdaja, ter vse te različne plasti povezuje v skladno in izrazito osebno bivalno okolje.