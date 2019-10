Hiša številka 11

Hiša, ki v treh nadstropjih meri 140 kvadratnih metrov, je bila zgrajena v letu 1700. Ko so začeli s prenovo, so odkrili del stene, ki je, kot predvidevajo, nastal v 12. ali 13. stoletju. In prav to odkritje je bil navdih za zasnovo interierja. Steno, ki gre skozi hišo, so očistili in jo pustili vidno. Ta daje poseben pečat celotnemu interierju.

V prvem nadstropju hiše so kuhinja in jedilnica ter dnevna soba. V kuhinjo s pečatom zgodovine je arhitektka umestila sodobno kuhinjsko pohištvo proizvajalca Bulthaup. To pa je tudi prostor, v katerega so umestili nove izdelke iz keramike z imenom Onze, ki jih je arhitektka oblikovala prav za to hišo. Jedilnico zapolnjuje ogromna lesena jedilna miza, za katero lahko sedi 11 ljudi. Dnevna soba s kaminom pa je prostor za sprostitev, branje in počivanje. V tem nadstropju je tudi kopalnica in izhod na vrt, ki se nahaja za hišo.

Približno sto kvadratnih metrov meri vrt skupaj z verando. Pohištvo za zunanje prostore sta oblikovala Inma Bermúdez in Andreu Carulla. Arhitekta je zunanjost dopolnila s svetili, ki se skrivajo med rastlinami, in tako ob večerih pričarajo prav posebno vzdušje.

Najvišje nadstropje hiše je namenjeno umetniški galeriji, ki bo gostila različne španske in tuje umetnike ter oblikovalce.

Kosi pohištva, ki jih je arhitektka Sussana Cots umestila v prostore, so izčiščeni in nevpadljivi ter v naravnih odtenkih, tako da ne preglasijo samega prostora. V ospredju so bela barva in naravni materiali, kot je les in njegovi odtenki.