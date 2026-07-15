Setveni koledar
  • Delo mediji d.o.o.
Rubrike
Podkasti
E-novice

Bivanje

DomoviArhitekturaInterierSvetujemoNepremičninski trg

Gradnja in obnova

NovogradnjeObnovaStavbno pohištvoVlaga in prezračevanjeUreditev okolice

Energija in okolje

Ogrevanje in hlajenjeEnergijska učinkovitostElektrikaVodaOdpadkiOkolje

Vrt in živali

Okrasni vrtoviZelenjavni vrtoviSadovnjakiEko kotičekŽivali

Podkasti

Dober dan!

Hitre povezave
Moje naročnineNaročila
Gradnja in obnova
Vredno branja

Gradnja in prenova sta dražji: toliko so obrtniki letos zvišali cene

Gradbene in obrtniške storitve so se letos znova podražile, a večina izvajalcev večjih novih podražitev za zdaj ne pričakuje.
15. 7. 2026 | 18:22
Vrt in živali  |  Zelenjavni vrtovi
Vredno branja

Trik, da prsti med vrtnarjenjem ostanejo čisti

Kljub temu, da smo pogosto vajeni uporabe tekočega, se doma splača imeti tudi kakšen zavitek trdega mila.
10. 7. 2026 | 12:15
Bivanje  |  Svetujemo
Vredno branja

Svetovalnica: Ob hiši imam zabojnike za blok – lahko zahtevam, da jih prestavijo?

Pravniki odgovarjajo na vprašanje bralke, ki je kupila hišo s služnostjo za komunalne zabojnike in jo zanima, ali lahko doseže njihovo premestitev.
Pravnik na dlani 9. 7. 2026 | 14:00
Domovi

Interier družinske hiše, kjer stopnišče povezuje kuhinjo, jedilnico in dnevni prostor

Iz zahtevnega tlorisa je nastal topel in svetel dom, ki ga zaznamujejo teraco, naravni materiali, umirjene barve in lepi razgledi.
Pri načrtovanju notranje opreme so se v biroju držali načela, da prostor odpirajo proti naravni svetlobi. Foto Luka Vunduk
Galerija
Pri načrtovanju notranje opreme so se v biroju držali načela, da prostor odpirajo proti naravni svetlobi. Foto Luka Vunduk
Aleksandra Zorko
15. 7. 2026 | 07:30
8:42
A+A-

Projekt oblikovanja interierja družinske hiše so v biroju Atelje Izba začeli že med gradnjo objekta, ki ga je zasnovala arhitektka Katarina Hostar. Zasnovo interierja so pripravili za vhodni del, kuhinjo in osrednji bivalni prostor. »Izhajali smo iz želje po svetlem, umirjenem domu, kjer se arhitektura, materiali in vsakodnevni rituali povežejo v smiselno celoto,« pojasnjuje notranja oblikovalka Gea El Habashy Ahec iz biroja Atelje Izba.

image_alt
VIDEO: Kako prenoviti kraško hišo, ne da bi izgubila svojo dušo (Ljubo Lah in Kaja Berlot)

Tloris, prilagojen življenju družine

Tloris je bil po njenih besedah arhitekturno dobro definiran, tako da so ga s projektom notranje opreme le še dodatno izpilili. »Med ključnimi izzivi so bili nekoliko premajhna kuhinja, umestitev barskega sedenja in iskanje primernega prostora za morebitno kaminsko peč ob zunanji steni. Naročnika sta si želela tudi nekoliko bolj odmaknjen in intimen sedežni del dnevne sobe, hkrati pa je bilo treba v interier vključiti izvedene nosilne stebre ob stopnišču, a hkrati ohraniti zračen in pretočen prostor,« je še povedala notranja oblikovalka.

Kuhinjo so zato pomaknili v območje prvega dela stopnišča in ga poravnali s stopniščem, ki vodi v mansardo. S tem so pridobili skoraj 40 centimetrov, kar je pri zasnovi kuhinje pomenilo veliko spremembo. V temnejši del ob stopnišču so umestili dodatne visoke shranjevalne elemente, delovni pult pa je lahko ostal ob naravni svetlobi.

Kuhinjo so pomaknili v območje prvega dela stopnišča in ga poravnali s stopniščem, ki vodi v mansardo. S tem so pridobili skoraj 40 centimetrov, kar je pri zasnovi kuhinje pomenilo veliko spremembo. Foto Luka Vunduk
Kuhinjo so pomaknili v območje prvega dela stopnišča in ga poravnali s stopniščem, ki vodi v mansardo. S tem so pridobili skoraj 40 centimetrov, kar je pri zasnovi kuhinje pomenilo veliko spremembo. Foto Luka Vunduk

Ob vstopu v hišo prostor zaznamujejo stopnice, ki vodijo proti bivalnemu delu in naprej v mansardo. Namesto da bi ostale zgolj komunikacijski element, so jih vključili v zasnovo interierja in preoblikovali v klop, ki povezuje vhodno garderobo, kuhinjo in bivalni prostor. Tako so kuhinjski niz lahko podaljšali proti vhodu, ga odprli proti naravni svetlobi in ustvarili osrednje mesto druženja.

En element, več različnih funkcij

S premišljeno umestitvijo klopi in podstavka za morebitno kaminsko peč so arhitekti povezali tri funkcije. Klop je postala del jedilnice, ki so jo pomaknili bližje televizijski steni, keramični podstavek omogoča poznejšo namestitev kamina, celoten element pa se nadaljuje v televizijsko omarico in nato v sedalni del ob vogalnem oknu dnevnega kotička.

»Okno je bilo umeščeno premišljeno, saj ponuja čudovite razglede, ob katerih je mogoče uživati tako s sedežne garniture kot s sedalnega dela televizijskega elementa. Ta se ob sedežni garnituri ne zaključi, temveč se nadaljuje vse do zadnje stene,« pojasnjuje Gea El Habashy Ahec.

Naročnika sta si želela nekoliko bolj odmaknjen in intimen sedežni del dnevne sobe. Foto Luka Vunduk
Naročnika sta si želela nekoliko bolj odmaknjen in intimen sedežni del dnevne sobe. Foto Luka Vunduk

S premišljeno prerazporeditvijo jedilnice so ustvarili tudi dovolj prostora za barske stole ob kuhinjskem otoku, ne da bi pri tem zmanjšali udobje jedilnega dela.

Nosilni stebri ob stopnišču so predstavljali prostorski izziv, ki so ga po besedah notranje oblikovalke spremenili v prednost. Med njimi so zasnovali odprt knjižni regal, ki ločuje jedilnico od dnevnega prostora, hkrati pa oblikuje prijeten, nekoliko intimnejši kotiček za počitek. Preostali prostor pod stopnicami so namenili dodatnemu shranjevanju in ga vključili v celovito zasnovo opreme po meri.

Prav elementi med kovinskimi stebri so bili tudi eden izvedbeno najzahtevnejših delov projekta. Njihova izdelava je zahtevala usklajevanje mizarja, izvajalca mavčnokartonskih oblog in pleskarja.

»Danes rešitev ne deluje zapleteno, vendar je proces zahteval zelo dobre vhodne informacije in veliko natančnost pri izvedbi. Pomagali smo si z vertikalnimi mizarskimi letvicami, ki za dva centimetra segajo čez vogale mavčnokartonskih oblog. Tako smo ustvarili trpežnejši in estetsko bolj dovršen stik različnih materialov ter zmanjšali možnost poškodb pleskarskih robov. S panelom smo zaščitili tudi prehod ob stopnicah,« razloži sogovornica.

Stopnice so vključili v zasnovo interierja in jih preoblikovali v klop, ki povezuje vhodno garderobo, kuhinjo in bivalni prostor. Foto Luka Vunduk
Stopnice so vključili v zasnovo interierja in jih preoblikovali v klop, ki povezuje vhodno garderobo, kuhinjo in bivalni prostor. Foto Luka Vunduk

Teraco za izhodišče materialne zgodbe

»Materialna paleta temelji na naravnem hrastu, toplih peščenih in terakotnih odtenkih ter organskih teksturah. Izhodišče interierja pa predstavlja tlak v videzu teraca. Naročnika sta se želela izogniti parketu in vinilu, vendar ju je skrbelo, ali je mogoče tudi brez njiju ustvariti topel in prijeten ambient.

»Ko smo v salonu keramike zagledali vzorec izbrane keramike v videzu teraca, smo vedeli, da je to tisto, kar iščemo. Že pri našem predizboru je bilo jasno, da ima pravi značaj. S specifičnim izborom barvnih odtenkov opleska, opreme in tipskih kosov smo nato ustvarili prav tak učinek, kot sta ga naročnika opisovala,« pravi notranja oblikovalka.

Teraco so uporabili v vhodnem delu in vzdolž celotne keramične klopi v bivalnem prostoru. Med obema poudarkoma se pojavi bolj nevtralna keramika, ki se zlije z osnovnim tonom teraca. Tako material ne prevlada, temveč izstopi na skrbno izbranih mestih in poveže posamezne dele hiše v celoto.

Barva kuhinje, izbrana svetila in oprema po meri nadaljujejo materialno zgodbo, ki jo je začrtal tlak.

Odpiranje prostora proti naravni svetlobi

Pomembno vlogo v interierju ima naravna svetloba, pri čemer je dobro izhodišče ponudila že arhitekturna zasnova hiše. Pri načrtovanju notranje opreme so se zato držali načela, da prostor odpirajo proti svetlobi. Visoki kuhinjski elementi so postavljeni ob hodniku, v notranjem oziroma temnejšem delu hiše, medtem ko se nizki kuhinjski niz in otok usmerjata proti oknom. Tako delovne površine ostajajo svetle, prostor pa deluje odprto in zračno.

V kuhinji so se poigrali tudi s teksturo keramike na steni in na hrbtni strani otoka. Ta interierju doda globino in značaj, zato prostor za prijeten videz ne potrebuje veliko dodatne dekoracije.

»Družina prisega na zaprte elemente, zračne prostore in minimalizem v smislu ’manj je več’, vendar ne na račun hladnega ali sterilnega videza,« poudarja arhitektka.

Pri razmisleku o naravni svetlobi ne smemo pozabiti tudi na senčenje, poudarja sogovornica. Pri načrtovanju so upoštevali tudi možnost, da notranjih zaves morda ne bo. Ker v prostoru ni parketa, je bilo treba še več pozornosti nameniti akustiki. Izbrali so več oblazinjenih elementov, uvedli dodatne členitve in v osrednji del umestili odprt knjižni regal, ki poleg ločevanja prostora pomaga tudi pri ustvarjanju prijetnejše akustike.

Ob vstopu v hišo prostor zaznamujejo stopnice, ki vodijo proti bivalnemu delu in naprej v mansardo. Foto Luka Vunduk
Ob vstopu v hišo prostor zaznamujejo stopnice, ki vodijo proti bivalnemu delu in naprej v mansardo. Foto Luka Vunduk

Rešitve, ki olajšajo vsakdan

Interier skriva več neopaznih, a zelo premišljenih funkcionalnih rešitev ki olajšajo vsakdanje življenje. Notranja oblikovalka izpostavlja tri. Ena izmed njih je dodatna visoka omara v predprostoru, ki je nastala zaradi zamika kuhinje. Namenjena je zlasti shranjevanju sezonske obutve. Povezana je s podaljškom klopi, ki se preoblikuje v stojalo za dežnike in ponuja prostor za vsakodnevno obutev.

Funkcionalen detajl se skriva tudi v zasnovi kuhinjskih ročajev. Kuhinja ima horizontalne členjene ročaje, med delovnim pultom in ročajem pa je približno dva centimetra široka reža. »Ta prostor omogoča, da med brisanjem pulta vanj potisnemo krpo, roko ali desko. Pri tovrstnih kuhinjah je ta detajl pogosto izpuščen, vendar je za uporabnika zelo pomemben, saj močno olajša vsakodnevno uporabo. Naročnika sta se nam zanj še posebej zahvalila,« še pravi notranja oblikovalka.

Tretja manj opazna rešitev je shranjevanje v nizkem delu klopi pod vogalnim oknom, ki ob sedežni garnituri poteka vse do zadnje stene. V njem je prostor za polnjenje elektronskih naprav, njegova zgornja površina pa služi kot priročno odlagališče za kozarec, daljinski upravljalnik ali knjigo. »Klubska mizica je pogosto polna ali nekoliko odmaknjena, zato je prijetno imeti odlagalno površino pri roki tudi takrat, ko smo udobno nameščeni na kavču,« dodaja sogovornica. Pod keramičnim delom klopi so predvideli tudi prostor za košaro z drvmi, če se bodo stanovalci v prihodnosti odločili za namestitev kaminske peči.

Projekt, kot poudarja notranja oblikovalka, je nastal v tesnem sodelovanju z naročnikoma in mizarstvom, ki je po idejni zasnovi izdelalo opremo po meri. »Nastal je dom, ki svojo pravo podobo dobiva skozi vsakodnevno življenje – v prihodih in odhodih, skupnih obrokih, tihih večerih ob nežni svetlobi ter pogledih proti goram.«

image_alt
Ozelenjene strehe in fasade: modna muha ali nuja v vse bolj vročih mestih?

Sorodni članki

Photo
Bivanje  |  Domovi
Vredno branja

Hiša za dva: preprosta, majhna, umirjena

Kako na mestu dotrajane kmečke hiše ustvariti sodoben dom? Arhitekta sta na Dolenjskem zasnovala trajnostno hišo, ki spoštuje krajino in lokalno dediščino.
Aleksandra Zorko 1. 7. 2026 | 07:30
Photo
Bivanje  |  Domovi
Vredno branja

Hiša sredi divjega vrta: razkošni minimalizem v objemu narave

Hiša pri Stuttgartu navdušuje s čudovitimi pogledi v naravo, ogromnimi steklenimi površinami in vrtom, ki postane osrednji del bivanja.
13. 5. 2026 | 07:30
Bivanje  |  Arhitektura
Vredno branja

OHS odpira vrata: vstopite v prostore, ki jih vidite le na fotografijah

Festival OHS ponuja na ogled več kot 100 arhitekturnih projektov, vpogled v sodobne domove, med njimi tudi nekatere, ki smo jih predstavili v preteklem letu.
Aleksandra Zorko 15. 4. 2026 | 07:30

Več iz teme

družinska hišabivalni prostorteracoAtelje Izba
Najbolj brano
Promo
Gradnja in obnova  |  Ureditev okolice
Vredno branja

Kako urediti popoln zunanji kotiček za sprostitev: vodič za izbiro ležalnika

Topli meseci prinašajo priložnost, da bivalni prostor razširimo na prosto.
Promo Deloindom 1. 7. 2026 | 09:02
Promo
Vrt in živali  |  Zelenjavni vrtovi
Vredno branja

Kako poleti zaščititi paradižnik, kumare in druge plodovke

Pri plodovkah se poleti začne najpomembnejši del sezone, avgusta paradižnik, kumare, bučke in paprike običajno že dajejo največ pridelka.
18. 6. 2026 | 09:35
Vrt in živali  |  Okrasni vrtovi
Vredno branja

Sobne rastline lahko poleti prestavite na prosto – a le, če jih pravilno pripravite

Poleti lahko sobne rastline prestavite na prosto. Preverite, kako jih pravilno privaditi in katere tri vrste bodo zunaj najbolje uspevale.
Aleksandra Zorko 12. 7. 2026 | 10:23
VEČ NOVIC
Gradnja in obnova
Vredno branja

Gradnja in prenova sta dražji: toliko so obrtniki letos zvišali cene

Gradbene in obrtniške storitve so se letos znova podražile, a večina izvajalcev večjih novih podražitev za zdaj ne pričakuje.
15. 7. 2026 | 18:22
Promo
Vrt in živali  |  Sadovnjaki
Vredno branja

Citrusi z domačega vrta

Domača limona, mandarina, kumkvat ali calamondin niso več redkost na slovenskih balkonih in terasah.
15. 7. 2026 | 13:42
Vrt in živali  |  Živali
Vredno branja

Zakaj se poleti v hiši pojavijo srebrne ribice in kako se jih učinkovito znebiti?

Srebrnih ribic ne smemo obravnavati zgolj kot nadležne obiskovalce, temveč tudi kot opozorilo, da je morda čas za temeljitejši pregled vašega doma.
Kaja Berlot 15. 7. 2026 | 12:05
Bivanje  |  Domovi
Vredno branja

Interier družinske hiše, kjer stopnišče povezuje kuhinjo, jedilnico in dnevni prostor

Iz zahtevnega tlorisa je nastal topel in svetel dom, ki ga zaznamujejo teraco, naravni materiali, umirjene barve in lepi razgledi.
Aleksandra Zorko 15. 7. 2026 | 07:30
Podkasti
Vredno branja

VIDEO: Hidroponika ni sistem za lene – brez znanja rastline hitro propadejo (Ana Slatnar in Tjaša Jarc)

Ana Slatnar in Tjaša Jarc v Deloindom podkastu pojasnjujeta, kako deluje hidroponika, katere rastline so primerne zanjo in zakaj brez znanja tudi ta sistem hitro odpove.
Nina Štajner 14. 7. 2026 | 12:05
Vrt in živali  |  Živali
Vredno branja

Zakaj se poleti v hiši pojavijo srebrne ribice in kako se jih učinkovito znebiti?

Srebrnih ribic ne smemo obravnavati zgolj kot nadležne obiskovalce, temveč tudi kot opozorilo, da je morda čas za temeljitejši pregled vašega doma.
Kaja Berlot 15. 7. 2026 | 12:05
Bivanje  |  Domovi
Vredno branja

Interier družinske hiše, kjer stopnišče povezuje kuhinjo, jedilnico in dnevni prostor

Iz zahtevnega tlorisa je nastal topel in svetel dom, ki ga zaznamujejo teraco, naravni materiali, umirjene barve in lepi razgledi.
Aleksandra Zorko 15. 7. 2026 | 07:30
Podkasti
Vredno branja

VIDEO: Hidroponika ni sistem za lene – brez znanja rastline hitro propadejo (Ana Slatnar in Tjaša Jarc)

Ana Slatnar in Tjaša Jarc v Deloindom podkastu pojasnjujeta, kako deluje hidroponika, katere rastline so primerne zanjo in zakaj brez znanja tudi ta sistem hitro odpove.
Nina Štajner 14. 7. 2026 | 12:05
Predstavitvene vsebine
Promo
Vrt in živali
Vredno branja

Odgovorno vrtnarjenje za zdravje rastlin

Slovenci smo strastni vrtnarji. Balkone okrašujemo s cvetjem, skrbimo za zelenjavne vrtove ter okrog domov sejemo trate, sadimo žive meje in drevesa.
Promo Deloindom 6. 7. 2026 | 08:55
Promo
Gradnja in obnova  |  Ureditev okolice
Vredno branja

Kako urediti popoln zunanji kotiček za sprostitev: vodič za izbiro ležalnika

Topli meseci prinašajo priložnost, da bivalni prostor razširimo na prosto.
Promo Deloindom 1. 7. 2026 | 09:02
Promo
Bivanje
Vredno branja

Ste pred dopustom zaprli ventil?

Preden odpotujete, zavarujte svoj dom pred morebitnim izlivom vode ali poplavo in poskrbite za ustrezno zaščito.
22. 6. 2026 | 08:55
Promo
Vrt in živali  |  Zelenjavni vrtovi
Vredno branja

Kako poleti zaščititi paradižnik, kumare in druge plodovke

Pri plodovkah se poleti začne najpomembnejši del sezone, avgusta paradižnik, kumare, bučke in paprike običajno že dajejo največ pridelka.
18. 6. 2026 | 09:35
Promo
Bivanje  |  Svetujemo
Vredno branja

Poletna spalnica – kako jo urediti, da bo spanec kakovosten tudi v vročih nočeh?

Odkrijte, kako pripraviti spalnico za miren spanec tudi v vročih poletnih dneh. Spoznajte poletne tkanine, barve in dekoracije za nežno, sproščeno vzdušje.
Promo Deloindom 15. 6. 2026 | 15:17
Promo
Gradnja in obnova
Vredno branja

Izbrali ste popolno keramiko, kaj pa fuge?

Pri prenovi največ časa namenimo izbiri ploščic, o fugah pa pogosto razmišljamo šele na koncu, čeprav določajo videz in vzdrževanje površin.
12. 6. 2026 | 08:44
Promo
Bivanje  |  Interier
Vredno branja

Osvetlitev v kopalnici: zakaj stropna osvetlitev preprosto ni dovolj?

Oprema in osvetlitev kopalnice sta pogosto spregledani, čeprav povprečen človek v njej vsak dan preživi približno 30 do 40 minut.
Promo Deloindom 2. 6. 2026 | 09:15
Promo
Bivanje  |  Arhitektura
Vredno branja

Od silosa za žito do impresivnega Hotela Kellogg’s. Nemčija zmagovalka natečaja Life Challenge 2026

Najboljše evropske arhitekturne rešitve 2026
Promo Deloindom 28. 5. 2026 | 13:27
  • Bivanje
  • Gradnja in obnova
  • Energija in okolje
  • Vrt in živali
  • Podkasti
    • Deloindom logo
    Copyright © Delo in dom, Delo mediji d.o.o. 2025. Vse pravice pridržane.
    Piškotki |Pogoji uporabe |Politika varstva zasebnosti