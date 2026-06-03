Med atrijem in interierjem: prenova, ki briše meje

Klasično zasnovano stanovanje z velikim atrijem je po prenovi postalo odprt, svetel in funkcionalen dom za sodobno tričlansko družino. Premišljena reorganizacija tlorisa, naravni materiali in močna povezava z zunanjim prostorom so ustvarili ambient, ki združuje udobje, estetiko in brezčasnost. Zasnove interierja so se lotili arhitekti iz biroja Arhimetrics arhitekti, ki ga vodita Tanja Špan Vasiljevič in Dare Vasiljevič.

Ko sta naročnika iskala nov dom, ju je prepričal zlasti velik atrij. Prav ta je postal izhodišče za celovito prenovo stanovanja, katere cilj je bil ustvariti svetel, odprt in sodoben dom, tesno povezan z zunanjim prostorom.

Prostostoječi element v ogledalu: z ene strani skriva garderobno omaro, z druge pa kuhinjski element z delovno nišo. Foto Aleš Rosa

Prenova stanovanja, ki meri 75 kvadratnih metrov (v pritličju stanovanjskega bloka), je obsegala spremembo celotnega tlorisnega zapisa, notranjo opremo in preureditev pripadajočega atrija. Tloris je bil po besedah arhitektov prvotno zasnovan precej klasično, s hodnikom in manjšim bivalnim prostorom. Glede na velikost stanovanja pa so želeli izkoristiti vsak centimeter in prostoru dodati občutek zračnosti in odprtosti.

Brez hodnikov

Servisni prostori (wc z utilitijem ter kopalnica) in obe spalnici so pomaknjeni na obod stanovanja, tako da ves preostali prostor ostaja odprt in čim večji. Hodnikov ni. Vhod je ločen samo s prostostoječim elementom v ogledalu – ta z ene strani skriva garderobno omaro, z druge pa kuhinjski element z delovno nišo.

»Naročnika sta bila odlična – odprta za nekonvencionalne rešitve, želela sta sodoben in unikaten interier, z veliko naravnimi materiali. Eden odločilnih faktorjev za nakup stanovanje je bil velik atrij, zato je bilo še toliko bolj pomembno, da ga s stanovanjem čim bolj povežemo z novo panoramsko zasteklitvijo in velikimi drsnimi vrati,« pojasnjujeta arhitekta.

V tloris sta, kot še dodajata, uspela umestiti vse želje naročnikov, na primer ločen wc s skritim prostorom za pralni in sušilni stroj, kopalnica s prho in kadjo, veliko shranjevalnih površin in manjši delovni kotiček za delo od doma.

Vhod v stanovanje je ločen samo s prostostoječim elementom v ogledalu. Foto Aleš Rosa

Ogledala in inoks za več svetlobe

»Bivalni prostor se odpira proti severu, zato je bilo pomembno, da globoko v notranjost pripeljemo čim več naravne svetlobe. Pri tem smo si pomagali s svetlimi in odbojnimi materiali, kot sta ogledalo in inoks. Ti svetlobo prenašajo globlje v prostor, hkrati pa ravno takšni materiali navidezno odvzemajo težo in volumen elementom, s čimer majhnega prostora ne obremenjujejo po nepotrebnem,« sta pojasnila arhitekta.

Več fotografije si oglejte zgoraj v galeriji!

Za ravnovesje sta arhitekta hladnejše materiale dopolnila s temnejšim lesenim furnirjem, ki prostoru doda toplino in občutek zavetja. Furnir kot neprekinjen ovoj objame bivalni del in diskretno skriva vrata v spalnici. Tudi tla so lesena, izvedena v grobo ščetkanem parketu s svetlim premazom, ki poudari enotnost površin in predstavlja dodaten element za odboj svetlobe. Preostali uporabljeni materiali, ki so jih uporabili v stanovanju, so naravni kamen, keramika in tekstilne talne obloge.

Otroška soba je zasnovana tako, da se lahko z odraščanjem otroka spreminja. Foto Aleš Rosa

Zemeljski odtenki z barvnimi poudarki

Barvna paleta temelji na zemeljskih odtenkih, od svetlih bež odtenkov do temno rjavih površin. Umirjeno osnovo poživljajo premišljeni barvni poudarki v zeleni, rožnati in rdeči barvi (medtem ko strop preseneti v svetlo modri barvi), kar prostoru doda nepričakovano svežino in dinamiko.

Posebna pozornost je bila namenjena tudi otroški sobi. Ta je zasnovana za šoloobveznega otroka, ki še vedno potrebuje dovolj prostora za igro, hkrati pa je dovolj nevtralna, da se lahko prilagaja različnim interesom in potrebam skozi odraščanje.

»Prenovljeno stanovanje zadošča vsem potrebam sodobnega življenja, omogoča delo od doma, nudi dovolj shranjevalnih površin. Družinski člani imajo dovolj prostora za umik v zasebnost, bivalni prostor z veliko kuhinjo pa omogoča druženje tudi za večje število ljudi,« pravita arhitekta.

»Projekt trendom sledi bolj s svojo odprto prostorsko zasnovo kot s samim oblikovanjem oz. dizajnom. Ni uporabljenih tipičnih trendovskih kosov, kar omogoča preseganje časovnih stilskih okvirjev skozi prihodnja leta,« odgovarjata arhitektka na vprašanje, kako bi projekt umestila v širši kontekst sodobnih trendov.