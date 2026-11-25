Stanovanje v osrčju madridske četrti Justicia, v eni od klasičnih stavb, v katerih arhitektura še vedno premore nekaj veličastnosti, združuje vse udobje sodobnega bivanja, a se pri tem niso odrekli svoji bogati zgodovini. Prenove in zasnove interierja so se lotili v arhitekturnem studiu Mónice Diago.

To je predel z izrazitim umetniškim značajem, poln galerij, gledališč in ustvarjalnih prostorov. Tudi interier prenovljenega stanovanja odraža ta umetniški duh, ki ga je arhitektka pričarala z detajli in materiali z izrazito osebnostjo, ne da bi se odpovedala eleganci in prefinjenosti, značilnima za njen arhitekturni studio.

Stanovanje se nahaja v osrčju madridske četrti Justicia. Foto arhiv Vibia

S spoštovanjem izvirne arhitekture

Naročniki so si z arhitektko Mónico Diago zastavili jasen cilj: ustvariti svetlo, prefinjeno in funkcionalno stanovanje, mu povrniti izgubljeni sijaj, spoštovati njegovo zgodovino in jo interpretirati s sodobnim arhitekturnim jezikom.

Stanovanje so temeljito prenovili. Posebno pozornost so namenili premišljeni spremembi tlorisne razporeditve, ki kljub konstrukciji z nosilnimi zidovi omogoča nemoteno prehajanje med prostori, čim večji dotok naravne svetlobe in boljšo povezanost posameznih prostorov.

Prehodi, obrobljeni z naravnim kamnom, poudarjajo arhitekturne posebnosti stanovanja in povezujejo posamezne prostore. Foto arhiv Vibia

Ohranili so skoraj štiri metre visoke strope, izvirne dekorativne štukature, belo pobarvano leseno stavbno pohištvo in devet francoskih balkonov s pogledom na ulico. Ko obiskovalec prestopi prag kar 247 kvadratnih metrov velikega stanovanja na ulici Calle Barquillo v Madridu, se zdi, kot da mestni vrvež nenadoma potihne. S prenovo so arhitekti značilnosti izvirne arhitekture dodatno poudarili in jih povezali s sodobnejšim, bolj funkcionalnim načinom bivanja.

Odprti prostori, ki spodbujajo druženje

Takšna zasnova je še posebno opazna v dnevnem delu stanovanja, kjer so tloris poenostavili, da bi ustvarili bolj odprt in povezan ambient. Dnevna soba zavzema najsvetlejši del stanovanja, zasnovana je okoli kamina in se z visokimi balkonskimi vrati odpira proti ulici. S kuhinjo in jedilnico, ki skupaj tvorita celoto, namenjeno druženju, jo povezujejo prehodi, obrobljeni z naravnim kamnom. V celotnem ambientu se ohranja ravnovesje med zapolnjenimi in praznimi površinami, med odprtimi in bolj intimnimi predeli.

Velik del pohištva je narejenega po meri. Foto arhiv Vibia

Enak občutek skladnosti se nadaljuje v zasebnem delu stanovanja, kjer so tri spalnice, vsaka s svojo kopalnico. Sodobne tehnološke rešitve, kot sta ogrevanje s toplotno črpalko, ki izkorišča energijo zunanjega zraka, in avtomatizacija doma, so diskretno vključene v prostor, ne da bi posegale v njegovo celostno podobo.

Svetloba kot sestavni del arhitekture

Veliko pozornosti so namenili osvetlitvi, ki, kot pravijo v biroju, v interierju takšnih dimenzij in s tako visokimi stropi ne more biti omejena zgolj na izpolnjevanje funkcionalnih zahtev. »Odzivati se mora na vertikalne razsežnosti prostora, poudarjati povezanost ambientov in hkrati omogočati, da vsak prostor v domu ohrani svojo identiteto. Svetloba tu ni element, ki bi ga dodali ob koncu načrtovanja, temveč je sestavni del prostorske zasnove in načina bivanja,« poudarjajo arhitekti.

Za osrednjo osvetlitev kuhinje in jedilnice so nad okroglo jedilno mizo umestili svetilo Wireflow, ki ga je oblikoval Arik Levy za špansko podjetje Vibia, ki nam je posredovalo omenjeni projekt. Izčiščeno geometrijsko viseče svetilo s svojo grafično strukturo, vizualno zamejuje prostor, a ga pri tem ne zapira. »Svetilo poudarja središče druženja in spremlja vsakodnevne trenutke, kot so skupni obroki in pogovori, hkrati pa s svojimi dimenzijami vzpostavlja povezavo med arhitekturo prostora in pohištvom,« pojasnjujejo svoj izbor v biroju.

Dnevna soba je zasnovana okoli kamina z okvirjem iz naravnega apnenca. Foto arhiv Vibia

Za dnevno sobo so izbrali svetilo Match, ki sta ga zasnovala oblikovalca Jordi Vilardell in Meritxell Vidal. »Viseče palice izrisujejo linije, ki se svobodneje širijo po prostoru in ustvarjajo kompozicijo, prilagojeno dnevnemu ambientu, namenjenemu sprostitvi in počitku. Svetilo v prostor vnaša ritem, ne da bi porušilo njegovo umirjenost. Medtem ko je v jedilnici svetloba osredotočena in jasno opredeljuje prostor, se v dnevni sobi svobodneje razpira ter ustvarja bolj sproščeno vzdušje.«

Osvetlitev, ki sledi ritmu vsakdana

Zjutraj sta kuhinja in jedilnica središče dogajanja, opoldne postane jedilna miza prostor daljših druženj, popoldne pa dnevna soba zaživi v bolj umirjenem ritmu. Osvetlitev premišljeno spremlja te prehode in se prilagaja vsakodnevnim dejavnostim, ne da bi se vsiljevala ali tekmovala z arhitekturo prostora.

Barvna shema je umirjena, sestavljena v glavnem iz belih in bež odtenkov ter naravnega lesa. Foto arhiv Vibia

Projekt dokazuje, kako lahko svetloba poudari identiteto klasičnega doma, ne da bi zabrisala njegov prvotni značaj. Zgodovinska arhitektura sobiva s sodobnim oblikovalskim pristopom, ki se odraža v izbiri materialov, prostorski razporeditvi in načinu osvetlitve. Pri tem ne gre za izpostavljanje posameznih oblikovalskih elementov, temveč za ustvarjanje skladnega ambienta, v katerem se vsi elementi naravno dopolnjujejo. Ko je osvetlitev že od samega začetka sestavni del načrtovanja prenove, njen učinek presega zgolj estetsko vrednost. Zlasti prispeva h kakovostnejšemu in bolj harmoničnemu bivanju.

Umirjena barvna paleta in po meri izdelano pohištvo

Opremo stanovanja zaznamuje umirjen izbor barv, vzorcev in materialov. Pohištvo je večinoma izdelano po meri. Po načrtih arhitekturnega biroja. Prevladujejo bela, bež in naravni odtenki lesa, ki jih poživljajo črni poudarki. Pomembno vlogo imajo umetniška dela, ki v prostor vnašajo prefinjenost ter ga povezujejo z umetniškim značajem mestne četrti.