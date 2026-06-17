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Prenova hiše: japonski minimalizem in retro šarm za sodobno družino

Prenovljena hiša v Montrealu v Kanadi združuje japonski minimalizem, retro estetiko in premišljene rešitve za svetel in funkcionalen družinski dom.
Vsaka odločitev pri prenovi in zasnovi interierja je temeljila na preprosti ideji: oblikovati okolje, ki olajšuje vsakdanje življenje. Foto Caroline Thibault, Alexia Alario
Galerija
Vsaka odločitev pri prenovi in zasnovi interierja je temeljila na preprosti ideji: oblikovati okolje, ki olajšuje vsakdanje življenje. Foto Caroline Thibault, Alexia Alario
Aleksandra Zorko
17. 6. 2026 | 07:00
6:10
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Prenove enodružinske hiše v montrealski četrti Plateau Mont-Royal so se lotili v biroju Indee Design. Ustvarili so igrivo zatočišče za mlado družino, kjer se prepletata slog hiše iz sredine prejšnjega stoletja in strast do Japonske.

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Interier restavracije, ki azijsko identiteto izraža brez stereotipov

Svetla vizija za sodobno družinsko življenje

Izhodišče arhitekturnega biroja Indee Design je bilo jasno: na novo premisliti dinamiko doma, ki ima poseben šarm, a ni več primeren za sodobne potrebe mlade družine. Izziv je bil preoblikovati prostorske volumne in vzpostaviti tekoč, intuitiven potek prostorov, ki bi paru z dvema otrokoma omogočil udobno bivanje v domu tudi v naslednjih dvajsetih letih.

Foto Caroline Thibault, Alexia Alario
Foto Caroline Thibault, Alexia Alario

Zasnova interierja hiše, ki nam jo je posredovala spletna stran za promocijo arhitekture v2com-newswire, izhaja iz subtilnega ravnovesja med estetiko in funkcionalnostjo: sodoben ambient čistih linij, prežet s toplim značajem, ki odraža sledove časa.

»Družina si je želela dom, v katerem se prepletajo pretočnost prostorov, svetloba in funkcionalnost ter nadgrajujejo obstoječo strukturo – zlasti z drzno zasnovo notranjega dvorišča in svetlobno odprtino na fasadi, usmerjeni proti ulici,« pojasnjuje Florence Charron, notranja oblikovalka in ustanoviteljica studia Indee Design.

Foto Caroline Thibault, Alexia Alario
Foto Caroline Thibault, Alexia Alario

Odprti prostori in povezanost z vrtom

Namesto da bi vse na novo izumili, so notranji oblikovalci na novo opredelili prostore in ustvarili odprte, povezane bivalne površine. S premestitvijo stopnišča so povečali bivalni prostor in vzpostavil neprekinjeno povezavo med pritličjem in zgornjim nadstropjem. Hiša se zdaj v celoti odpira proti vrtu in ponuja pomirjujočo kontinuiteto med notranjostjo in zunanjostjo, zasnovano kot zatočišče za konec dneva.

Foto Caroline Thibault, Alexia Alario
Foto Caroline Thibault, Alexia Alario

Vsaka odločitev je temeljila na preprosti ideji: oblikovati okolje, ki olajšuje vsakdanje življenje. Tam, kjer se stanovalci naravno zadržujejo, skupaj jedo, poslušajo glasbo ali uživajo ob gledanju filma, medtem ko so shranjevalne rešitve praktično vključene v prostor in skoraj samoumevne za uporabo.

»Harmonija projekta izhaja iz popolnoma odprtega prostora, kjer so povezave med posameznimi deli hiše dosežene s subtilno bližino in strogo poravnavo linij,« dodaja Florence Charro.

Foto Caroline Thibault, Alexia Alario
Foto Caroline Thibault, Alexia Alario

Ta projekt spretno združuje intimnost in družabnost, vsakemu družinskemu članu ponuja osebno zatočišče, hkrati pa ustvarja živahne skupne prostore. Oblikovanje, ki črpa navdih iz japonskega minimalizma in na novo interpretira retro estetiko iz 70. let prejšnjega stoletja, hkrati pa kot rdečo nit sprejema filozofijo ’manj, a bolje’.

Pohištvo po meri za udobje in funkcionalnost

Pohištvo je bilo v celoti zasnovano po meri, da natančno ustreza potrebam stanovalcev in se hkrati brezhibno vključuje v arhitekturo prostorov. Vsak poseg, od prizidka na zadnji strani hiše do sprednjega dela hiše, je temeljito premišljen.

V prizidku se pred oknom razprostira lebdeča klop, ki navidezno plava v prostoru, podaljšuje pogled navzven in se nežno navezuje na stensko nišo, namenjeno bonsaju, s čimer ustvarja navdihujoč in meditativni kotiček. Nad njo se police, izdelane iz javorjevega lesa, ki se povezujejo z osrednjim elementom, razdeljenim na štiri jasno opredeljene sklope, v katere sta vključena tako skriti sistem za videoprojekcijo kot tudi shranjevalni prostor. Ta volumen uokvirja masivna površina, ki vabi k sedenju, hkrati pa se prilagaja obstoječim konstrukcijskim omejitvam.

Foto Caroline Thibault, Alexia Alario
Foto Caroline Thibault, Alexia Alario

Kovinske stopnice, odete v antracitni odtenek, se opirajo na strukturo iz steklenih zidakov in skrivajo shranjevalni prostor za vgrajenimi vrati, pri čemer delujejo lahkotno in nevpadljivo.

Kuhinja z ohranjenim značajem preteklosti

V kuhinji so prenovili in obdržali prvotne omarice iz orehovega lesa in delovno ploščo iz nerjavnega jekla. Dopolnili so jih le z novimi moduli in z novo oblogo iz keramičnih ploščic na steni med spodnjimi in zgornjimi omaricami.

Prijeten občutek v prostoru ustvarja okrogla klop iz javorja, narejena po meri. Zasnovana je praktično in udobno, ne da bi obremenjevala prostor. Temelji pa na konstrukciji, ki povezuje elemente iz masivnega lesa, od katerih so nekateri pritrjeni neposredno na tla. Osrednja miza z vrtljivo ploščo na sredi spodbuja druženje ob hrani.

Igrivi kotički za otroke in družinsko druženje

Otroški kotiček za igro in branje so nevpadljivo vključili v osrednji prostor, ob okno, kjer je obilo naravne svetlobe. V plošče iz vezanega lesa so vgrajeni oprijemki za plezanje, klop in knjižna polica, nasprotna stena, odeta v perforirano vezano plošč, pa spominja na estetiko tradicionalne delavnice.

Ta izraziti pridih se nadaljuje v otroški kopalnici, kjer stena oblikuje igrivo silhueto pošasti, ki jo nakazujejo stenske svetilke, okroglo ogledalo in stenski umivalnik. Snemljiv tobogan na stopnicah omogoča dirke miniaturnih avtomobilčkov, kar dodaja prostoru igriv pridih.

Foto Caroline Thibault, Alexia Alario
Foto Caroline Thibault, Alexia Alario

Umetnost kot pika na i prenovljenemu domu

Umirjen in izčiščen interier dopolnjujejo umetniška dela. »Izbrana umetniška dela poudarjajo prostore, jim prinašajo značaj ter lahkotnost. Vintage filmski plakati sobivajo s podobami, navdihnjenimi s pošastmi iz vesolja ter ustvarjajo eklektičen dialog. Ta raznolikost se izraža skozi dela različnih slogov, vključno z izrazitim osrednjim delom nad mizo avtorja Stickki Peaches, ki deluje kot vizualna opora.«

S tem projektom, kot pravijo v biroju, dokazujejo, da uspešna prenova ne zajema le preureditve prostora, temveč vključuje tudi ustvarjanje vzdušja, v katerem vsaka podrobnost prispeva k dobremu počutju.

Več fotografij si oglejte zgoraj v galeriji!

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