Arhitekturni biser na grškem otoku: počitniška hiša s sanjskim razgledom na Egejsko morje

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Na grškem otoku Serifos se sodobna počitniška vila z bazenom, kamnito fasado in razgledom na Egejsko morje zliva s strmim pobočjem in divjo pokrajino.
Zasnova verande z okroglim bazenom v sredini posnema krožno valovanje, ki ga na vodni gladini povzroči kapljica vode. Foto Taf Studio
Galerija
Zasnova verande z okroglim bazenom v sredini posnema krožno valovanje, ki ga na vodni gladini povzroči kapljica vode. Foto Taf Studio
A. Z.
5. 8. 2026 | 07:30
4:48
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Grške otoke v poletnih mesecih obiščejo številni turisti, željni sonca in morja. In tudi otok Serifos, ki leži na južnem obrobju Egejskega morja in je del zahodnih Kikladov, je na seznamu mnogih. Otoku je uspelo ohraniti tradicionalni značaj in neokrnjeno pokrajino.

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Hiša iz betona, ki jo je arhitekt zasnoval za svoja starša

Od daleč se počitniška hiša, ki so jo zasnovali v biroju Sinas Architects, skoraj neopazno zlije s strmim pobočjem, poraslim z divjim trnatim grmičevjem. Umeščena je v divjo pokrajino na južni obali otoka Serifos, obsega pa glavno počitniško hišo s površino kar 300 kvadratnih metrov in hišo za goste s površino 90 kvadratnih metrov. Njuna arhitektura se skoraj neopazno zliva z dramatično otoško pokrajino. »Projekt se odziva na izziv umeščanja obsežnega stavbnega programa v strmo in razgibano kikladsko krajino, pri čemer ohranja naravni značaj lokacije ter omogoča neprekinjene poglede na Egejsko morje,« so povedali v arhitekturnem biroju Sinas Architects, ki ga vodi arhitekt George Sinas.

Za čim bolj zadržano umestitev objekta v okolje so izvedli natančen zarez v teren. Foto Taf Studio
Za čim bolj zadržano umestitev objekta v okolje so izvedli natančen zarez v teren. Foto Taf Studio

Hiša je zasnovana kot zaporedje prostorov, ki se odzivajo na veter, sonce, teren in razglede. »Namesto da bi krajino obravnavali kot kuliso, ji projekt omogoča, da postane dejaven oblikovalski dejavnik. Zidovi, dvorišča in zaščiteni zunanji prostori so v nenehnem dialogu s podnebnimi in topografskimi značilnostmi lokacije ter ustvarjajo postopen prehod med izpostavljenostjo in zavetjem,« še pravijo v biroju.

Čeprav sodobni življenjski slog narekuje velike prostore in nove načine bivanja, se ta počitniška hiša izogiba videzu arhitekture, ki bi lahko obstajala kjer koli na svetu. Njen namen ni, kot pravijo arhitekti, posnemati kikladske arhitekture, temveč nadaljevati njene temeljne logike: dopustiti lokalnim razmeram, da oblikujejo arhitekturno formo, materialnost in prostorsko izkušnjo.

Notranjost je umirjena in minimalistično izčiščena, da ne preglasi lepih razgledov v naravo. Foto Taf Studio
Notranjost je umirjena in minimalistično izčiščena, da ne preglasi lepih razgledov v naravo. Foto Taf Studio

»Rezultat je hiša, ki išče sodoben arhitekturni jezik, ukoreninjen v prostoru – jezik, ki se odziva na zahteve sodobnega bivanja, hkrati pa ostaja globoko povezan s krajino, iz katere izhaja.«

Glavni cilj zasnove je bil hišo čim bolj povezati z naravnim okoljem, hkrati pa kar najbolje izkoristiti razgled na morje. Ker je večji del hiše vkopan v pobočje, njena prisotnost ostaja skoraj neopazna. Območje okoli hiše in nad njo je ostalo tako rekoč nedotaknjeno ter je ohranilo svojo prvotno podobo. Vidni so le glavno pročelje ter odprtine za zrak in svetlobo na zadnji strani hiše, ki omogočata naravno prezračevanje in dotok dnevne svetlobe v notranjost.

Hiša se zliva z naravno pokrajino in ohranja tradicionalen, surov značaj. Foto Taf Studio
Hiša se zliva z naravno pokrajino in ohranja tradicionalen, surov značaj. Foto Taf Studio

Za čim bolj zadržano umestitev objekta v okolje so izvedli natančen zarez v teren. Nastal je raven rez na mestu, kjer se strop stavbe konča in nadaljuje v zunanji nadstrešek s tankim robom. Pod njim se razprostira kamnito pročelje, zgrajeno pretežno iz materiala, izkopanega na sami lokaciji. Tako se stavba zliva z naravno pokrajino in ohranja tradicionalen, surov značaj. Valovita kamnita struktura, ki spominja na plapolajočo tkanino ali trak, stavbi daje občutek lahkotnosti ter zanimivo igro senc in zavetnih niš na verandi.

Ključni arhitekturni elementi

– Vkopanost v strm naravni teren, ki zmanjšuje vizualni vpliv objekta na okolico

– Natančen linearni rez, ki opredeljuje odnos med arhitekturo in krajino

– Valovita kamnita zidana stena, zgrajena iz materiala, pridobljenega pri izkopu

– Okrogel bazen in zunanji prostori, navdihnjeni z valovanjem, ki ga ustvari kapljica vode

– Sodobna reinterpretacija kikladske arhitekture in tradicionalnih suhozidov

Zasnova verande z okroglim bazenom v sredini posnema krožno valovanje, ki ga na vodni gladini povzroči kapljica vode, in v mirno okolje vnaša igriv poudarek. Kamnito pročelje se nadaljuje tudi v zunanjosti stavbe in se neopazno poveže s suhozidi na robu parcele. Takšni zidovi so značilni za podeželske predele Kikladskih otokov, kjer so jih tradicionalno uporabljali za razmejevanje zemljišč, hkrati pa še dodatno poudarjajo povezanost hiše z njeno okolico.

Notranjost je umirjena ter se po materialih in barvah navdihuje v okolici. Večina prostorov ima velika steklene površine, ki jih je mogoče popolnoma odpreti in ki omogočajo čudovite razglede na morje in pokrajino. Prav ti dopolnijo sicer minimalistični videz.

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Hiša za dva: preprosta, majhna, umirjena

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