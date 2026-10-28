Sodobno stanovanje za udobno tretje življenjsko obdobje

»Na pragu tretjega življenjskega obdobja je namreč čas, da dom uredimo tako, da bo lahko v naslednjih letih rasel skupaj z nami in pri tem ostajal kakovosten tudi, ko se bodo naše potrebe in način bivanja korenito spremenili. O uporabi doma v tretjem življenjskem obdobju smo razmišljali pri snovanju kopalnice, vratnih odprtin in kuhinjskih detajlov ter pri načrtovanju vzdrževanja stanovanja,« pojasnjuje arhitektka Meta Kutin iz biroja mKutin.

Stanovanje brez ovir za prihodnja leta

Tloris stanovanja, ki meri 83 kvadratnih metrov, je v osnovi ostal enak, saj je razporeditev po besedah arhitektke naročnici ustrezala. V stene stanovanja so posegali pri širitvi vratnih odprtin. Vsi prehodi v stanovanju so prilagojeni tako, da bo stanovanje dostopno tudi v primeru uporabe invalidskega vozička. Komunikacijske poti so preproste in brez ovir. Vgradno pohištvo je načrtovano tako, da ne posega v glavne poti ter omogoča lažje gibanje peš ali s hoduljo.

Širši prehodi in neovirane komunikacijske poti omogočajo lažje gibanje ter večjo dostopnost stanovanja. Foto Janez Marolt

Odstranili so tudi del stene, ki ločuje kopalnico od hodnika, s čimer so pridobili prostor za omaro. Tako kopalnico od hodnika zdaj ločuje montažna lesena stena z vgradno omaro. V kopalnici je nova kabina za prhanje, vgrajena v ravnino s tlemi.

»Naročnica je želela z novo vgradno opremo poenotiti prej razdrobljene kose pohištvene opreme in v tako pripravljen okvir umestiti obstoječa historična kosa – kredenco in ogledalo s pozlačenim okvirjem ter druge manjše predmete, na katere jo vežejo spomini. Stanovanje smo prilagodili, tako da novo zasnovana oprema daje nevtralen okvir predmetom iz njenega dinamičnega življenja,« še pravi sogovornica.

Ločena kuhinja ima v tem stanovanju svoj smisel

Kuhinja je ostala ločena, jedilnica pa je postala del dnevne sobe, kar je danes v sodobnih stanovanjih redkeje, vendar ima po besedah arhitektke v tem stanovanju svoj smisel. Ob jedilno mizo so umestili dva starinska kosa pohištva, ki lastnici veliko pomenita. Kuhinja se, kadar ni pospravljena, elegantno zapre z drsnimi steklenimi vrati.

Arhitektka Meta Kutin, mKutin »Pomembno je, da ne izhajamo zgolj iz starosti, temveč zlasti iz dejanskih zmožnosti in individualnih potreb posameznika. Načinov staranja je toliko, kot je ljudi – vsak se stara drugače ter pri tem razvija svoje potrebe in navade. Tudi pri tem projektu me je zanimalo, kako skozi prostorske rešitve izraziti osebnost stanovalke, njen odnos do preteklosti in njen način življenja.«

»V projektu sem predvidela, da je pogled v kuhinjo iz smeri jedilne mize reprezentativen in lep. Zato je v fokusu steklena vitrina za porcelan. Vrata te vitrine so neke vrste odmev steklenih drsnih vrat, ki povezujejo jedilnico in kuhinjo. Stekla lovijo odseve in svetlobo z druge strani jedilnice, kjer se skozi niz oken odpira lep pogled na opečne strehe okoliških stavb,« dodaja sogovornica.

Starinska kredenca in ogledalo s pozlačenim okvirjem v sodobnem interierju ohranjata spomin na življenjsko zgodbo lastnice. Foto Janez Marolt

Vgradno pohištvo za lažje vzdrževanje

Pohištvo je bilo načrtovano z mislijo na preprosto vzdrževanje. »Stanovanje je opremljeno z vgradnim pohištvom, ki zmanjša število ozkih rež in težko dostopnih mest, kjer se nabira prah. Oblačila in pripomočki za različne aktivnosti naročnice imajo vsi svoje točno določeno mesto za shranjevanje. Pohištveni ročaji imajo dober oprijem, omare se odpirajo z lahkoto. Povsod so namesto polic nameščeni izvlečni predali.

Veliko sva premišljevali tudi o organizaciji shranjevalnih površin, tako da predali in omare omogočajo, da so pogosto uporabljeni predmeti na dosegljivi višini. Shranjevalnih površin je zares veliko in jih bo ostalo dovolj tudi v primeru, če bodo višje ležeče nekoč postale naročnici težje dostopne ali nedostopne,« še pojasnjuje arhitektka Meta Kutin.

Steklena vitrina za porcelan vizualno povezuje kuhinjo z jedilnim delom stanovanja. Foto Janez Marolt

Površine omar so gladke zaradi lažjega vzdrževanja, prav tako ne povzročajo motečih odsevov. »Urejen in razumljiv prostor lahko uporabniku pomaga ohranjati občutek nadzora nad lastnim okoljem. To je posebej pomembno, kadar se spreminjajo njegove gibalne ali senzorične sposobnosti. Vendar ne smemo enačiti minimalizma z dobrim počutjem: osebni predmeti, fotografije in priljubljeni dekorativni elementi so pomembni za identiteto in občutek doma. Mislim, da nama je z naročnico v tem primeru uspelo uravnotežiti sodoben videz z bogato življenjsko zgodbo naročnice,« je še povedala sogovornica. Omare so v notranjosti osvetljene za boljšo preglednost.

4 ključne stvari, ki so pomembne pri oblikovanju interierja za starejše – Občutek domačnosti in kontinuitete: Ohranimo osebne predmete, družinske fotografije, knjige in pohištvo s čustveno vrednostjo. Znani predmeti pomagajo ohranjati povezanost z lastno življenjsko zgodbo, spomini in občutkom pripadnosti. – Čustveno blagostanje in občutek varnosti: Naravna svetloba, prijetni materiali, uravnotežene barve in zmanjšanje vizualnega nereda lahko prispevajo k bolj umirjenemu in prijetnemu okolju. Pomembno je tudi, da je prostor pregleden in omogoča dobro orientacijo. – Samostojnost in občutek nadzora: Uporabniku omogočimo, da čim več vsakodnevnih opravil opravi sam. Dosegljivi predmeti, preprosto upravljanje svetil in premišljena razporeditev opreme zmanjšujejo odvisnost od pomoči drugih ter krepijo občutek kompetentnosti in dostojanstva. – Zasebnost in osebni prostor: Tudi v manjšem stanovanju je smiselno ustvariti kotiček za branje, počitek, ustvarjanje ali umik. Možnost izbire med druženjem in samoto pomaga ohranjati občutek osebne svobode.

Hrastove omare kot hrbtenica stanovanja

Osrednjo vlogo v interierju imajo hrastove vgradne omare, ki povezujejo vhod z dnevnim prostorom.

»V prostorih pogosto iščem možnosti za dolge pohištvene linije. Pohištvo rada združujem v enovite sestave. Izkazalo se je namreč, da z njimi prostor postane nekako bolj pregleden in urejen. Če so linije povezane s premišljeno razporeditvijo pohištva, prostor deluje bolj odprto, poti gibanja pa so lažje razpoznavne. Dolge linije lahko poudarijo smer gibanja in vizualno povežejo različne funkcionalne cone. Enostavno razumljiva prostorska struktura prinese tudi preprostejšo orientacijo v stanovanju, enotne linije in skladni materiali ustvarjajo vizualno kontinuiteto. Saj vgradno pohištvo, prilagojeno točno določeni razporeditvi v stanovanju, s seboj prinese tudi manj prekinitev, drobnih elementov in različnih vzorcev, kar zmanjša vizualno obremenitev ter olajša prepoznavanje pomembnih elementov. To je pomembno tudi ali zlasti pri starejših uporabnikih. Nenazadnje imamo vsi radi urejen dom in občutek miru, ki ga premišljeno zasnovano pohištvo lahko prinese,« poudarja sogovornica in dodaja, da v konkretnem primeru hrastova pohištvena poteza pripelje od vhoda v stanovanje, skozi predsobo v dnevno sobo, in predstavlja hrbtenico stanovanja oz. težišče zasnove.

Jedilnica je del dnevne sobe, kuhinja je ločena. Foto Janez Marolt

Preostalo pohištvo je v zadržani bež barvi, ki prednost daje spominkom, starim kosom pohištva in drugim predmetom lastnice. Nov parket je v beljenem hrastu in se po barvi in teksturi zliva z osrednjo hrastovo pohištveno potezo, zaradi česar prostor deluje bolj odprto in prostorno. Nova zasnova optično omili nepravilnosti prostora in njegove številne obstoječe vogale. Poenotene površine pa prostor odpirajo, ne da bi interier deloval hladno.

Funkcionalnost brez odpovedovanja estetiki

»Najpomembnejše je, da stanovanje v vsaki življenjski situaciji ohrani funkcionalnost za potrebe vsakdana: počitek, pripravo hrane in higieno. Pri tem je treba poudariti, da naj bodo vse funkcionalne rešitve izvedene brez kompromisov pri estetiki prostorov, ki mora navzven v prvi vrsti izražati naročnikovo osebnost in aspiracije, ne pa njegovih morebitnih fizičnih omejitev. Dom naj torej funkcionalno podpira naročnika v njegovih dnevnih rutinah, vendar pa naj navzven v prvi vrsti kaže naročnikovo osebnost in naj nadaljuje njegovo življenjsko zgodbo,« pravi sogovornica in dodaja, da je pri projektiranju za nekoga, ki se pripravlja na tretje življenjsko obdobje ali je že v njem, pomembno razumeti, da je to dolgo življenjsko obdobje, znotraj katerega se bodo njegove potrebe še večkrat spreminjale. Vedno je treba po mnenju arhitektke razmišljati o današnjih in prihodnjih potrebah naročnika.

Modri poudarki dopolnjujejo in poživljajo umirjen interier. Foto Janez Marolt

Modri poudarki za piko na i

»Interierju smo vdahnili življenje s poudarki v modri barvi in s premičnimi kosi opreme, ki so bili premišljeno izbrani zato, da izražajo življenjski slog naročnice. S sivomodro barvo smo tudi pripravili podlago za oba stara pohištvena kosa,« je še povedala arhitektka.