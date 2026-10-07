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Zimski vrt je srce te hiše, gozd pa njen najlepši razgled

Za skandinavski par je arhitektka Susanna Cots zasnovala svetlo hišo z zimskim vrtom, kjer naravni materiali in razgledi povezujejo dom z gozdom.
Hiša za skandinavski par se zliva s pokrajino. Foto Arhiv arhitektke
Galerija
Hiša za skandinavski par se zliva s pokrajino. Foto Arhiv arhitektke
A. Z.
7. 10. 2026 | 07:00
4:20
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Katalonska arhitektka Susanna Cots je za skandinavski par zasnovala majhno zatočišče ob gozdu, skrito med drevesi, v regiji Empordà. Vsaka odločitev pri oblikovanju notranjosti izhaja iz enega samega načela: gozd mora vedno ostati v glavni vlogi.

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Hiša, ki se na strmem pobočju skoraj zlije s pokrajino

»Prostori so zasnovani kot okvirji. Vsako okno in vsaka odprtina ujameta delček zunanjosti ter ga preneseta v notranjost kot sliko, ki se spreminja z letnimi časi, dnevno svetlobo in dežjem, ki pada na listje,« so sporočili iz biroja arhitektke Susanne Cots.

Zimski vrt je osrednji element hiše in prostor, kjer se meja med notranjostjo in zunanjostjo skoraj povsem zabriše. Foto Arhiv arhitektke
Zimski vrt je osrednji element hiše in prostor, kjer se meja med notranjostjo in zunanjostjo skoraj povsem zabriše. Foto Arhiv arhitektke

Vse se vrti okrog zimskega vrta

Zimski vrt je osrednji element, okoli katerega je zasnovan celoten projekt. »Zlit z okolico in skoraj neopazno umeščen vanjo, deluje kot zavetje, ki ohranja svoj značaj tako pozimi kot poleti. Je naravni podaljšek hiše, prostor, v katerem se svetloba zadržuje dlje in kjer se meja med zunanjostjo in notranjostjo zabriše,« so povedali v biroju.

Izdelan je iz lahke lesene konstrukcije z vidnimi tramovi in mrežo okenskih okvirjev, stoji pa na podstavku iz lomljenega kamna, ki spominja na suhozide pokrajine Empordà. Zimski vrt se zlije z debli dreves na vrtu in skoraj neopazno povezuje hišo z njeno okolico.

V zimskem vrtu sta urejena dva bivalna prostora – jedilnica in dnevni kotiček. Foto Arhiv arhitektke
V zimskem vrtu sta urejena dva bivalna prostora – jedilnica in dnevni kotiček. Foto Arhiv arhitektke

V zimski vrt je arhitektka umestila dva zunanja bivalna prostora: jedilnico in dnevni prostor na prostem. S tem je omogočila bivanje, ki se razširi mimo zidov hiše, gozd pa znova prevzame vlogo glavnega prostora doma.

V notranjosti se po obodu na kamnitem podstavku vije neprekinjena lesena klop, pri kateri steklo prevzame vlogo naslona. Za udobje skrbijo lanene blazine s črtastimi in karirastimi vzorci v zemeljskih odtenkih. Poleg klopi je arhitektka delu zimskega vrta, namenjenem dnevnemu prostoru, umestila še okrogle preproge, nizke lesene mizice in udobne fotelje. Dolga jedilna miza pa je pod skupino visečih luči iz naravnih vlaken.

Velike steklene površine uokvirjajo poglede na gozd, ki se z letnimi časi nenehno spreminja. Foto Arhiv arhitektke
Velike steklene površine uokvirjajo poglede na gozd, ki se z letnimi časi nenehno spreminja. Foto Arhiv arhitektke

Natančno premišljen tloris

Hiša ima dve spalnici, delovno sobo in skupni prostor, ki ga sestavljajo kuhinja in notranja dnevna soba ter manjša jedilnica. V njem se odvija vsakdanje življenje v dneh, ko družina raje ostane na toplem.

Kuhinja je bela in dvoredno zasnovana, na koncu pa ima zastekljena vrata, ki se odpirajo na teraso ob bazenu. Ob njej je notranja dnevna soba s kaminom.

Hiša, Španija Foto Arhiv arhitektke
Hiša, Španija Foto Arhiv arhitektke

Ob spalnicah sta kopalnici. Stena za vzglavjem postelje je obložena z lesom, pogled pa se odpira na bazen in drevesa, tako da se dan začne z razgledom na gozd. Kopalnici sta oblikovani z naravnimi materiali: stene z mineralnim zaključkom, umivalnika sta iz kamna, pipi iz medenine in ogledali pa imata lesen okvir.

Več fotografij si oglejte zgoraj v galeriji!

Kuhinjo in vse pohištvo je studio zasnoval po meri. »Vsak kos je prilagojen natančno določenemu prostoru, svetlobi, ki ga doseže, in načinu uporabe. Gre za subtilno uporabo metode nevidnih elementov: arhitekture, ki je ni treba razlagati, temveč jo preprosto občutimo,« so še povedali v biroju.

V kopalnicah se ponovijo naravni materiali: kamen, les, medenina. Foto Arhiv arhitektke
V kopalnicah se ponovijo naravni materiali: kamen, les, medenina. Foto Arhiv arhitektke

Najpomembnejša je svetloba

Za družino s severa je bila svetloba glavni element pri snovanju prostorov in notranjosti. Svetlobi je podrejena tudi celotna barvna paleta projekta, zasnovana tako, da jo še dodatno poudari. »Beli in kamniti odtenki povečujejo občutek prostornosti ter omogočajo, da naravna svetloba neovirano potuje skozi vse prostore,« pravijo v biroju.

V notranjosti tako prevladujejo svetli naravni odtenki lesa, bela barva in zemeljski odtenki, kontrast ustvarjajo elementi iz črne kovine, prostor pa poživljajo zanimivi vzorci in umetniška dela.

»Barvna nevtralnost tako ni sama sebi namen, temveč sredstvo, s katerim pride še bolj do izraza dogajanje zunaj. Ko se notranjost umakne v ozadje, se zelenje gozda pokaže v vsej svoji intenzivnosti.«

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