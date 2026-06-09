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»Energijsko očiščen dom«: nov trend v nepremičninskih oglasih ali le marketinška poteza?

Kaj pomeni, da je nepremičnina energijsko očiščena? Urška Puš pojasnjuje, zakaj je ta oznaka vse pogostejša v nepremičninskih oglasih.
Pri energijskem čiščenju prostora nekateri uporabljajo kadila, sveti les (palo santo) ali druge pripomočke, ki naj bi prispevali k občutku miru in harmonije v domu. Foto Peopleimages/Shutterstock
Galerija
Pri energijskem čiščenju prostora nekateri uporabljajo kadila, sveti les (palo santo) ali druge pripomočke, ki naj bi prispevali k občutku miru in harmonije v domu. Foto Peopleimages/Shutterstock
K. Ž.
9. 6. 2026 | 12:05
9. 6. 2026 | 12:16
3:07
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Če spremljate nepremičninske oglase, ste morda že opazili nov izraz: energijsko očiščena nepremičnina. Stanovanja in hiše naj bi bile pred prodajo očiščene negativnih vplivov preteklih lastnikov, dogodkov ali energij, ki naj bi ostale v prostoru. Toda kaj to sploh pomeni in kako lahko kupec ve, ali gre za resnično prakso ali zgolj za marketinški dodatek?

V novi epizodi podkasta Deloindom o tem govori Urška Puš, ki se ukvarja z energijskim čiščenjem domov. Po njenem mnenju je energijsko čiščenje pri prodaji nepremičnin postalo skoraj »higienski minimum«, hkrati pa priznava, da lahko takšno oznako danes v oglas zapiše praktično vsak.

Energijsko čiščenje kot dodana vrednost pri prodaji

Kaj pomeni energijsko čiščenje doma, kako ga ljudje uporabljajo pri prodaji nepremičnin in zakaj postaja vse bolj priljubljeno? O tem je v podkastu Deloindom govorila Urška Puš. Foto Marko Feist/Delo
Kaj pomeni energijsko čiščenje doma, kako ga ljudje uporabljajo pri prodaji nepremičnin in zakaj postaja vse bolj priljubljeno? O tem je v podkastu Deloindom govorila Urška Puš. Foto Marko Feist/Delo
Prodaja nepremičnine ni zgolj finančna transakcija. Za številne ljudi je dom povezan z občutki, spomini in pričakovanji. Prav zato nekateri prodajalci pred prodajo naročijo energijsko čiščenje prostora, saj verjamejo, da lahko s tem izboljšajo počutje v domu in ga naredijo privlačnejšega za potencialne kupce.

Puševa opaža, da se oznaka »energijsko očiščeno« v oglasih pojavlja vse pogosteje. Po njenem mnenju gre za trend, ki se je v zadnjih letih močno razširil, predvsem med lastniki hiš in stanovanj, ki želijo nepremičnino predstaviti v najboljši luči.

Kako se zaščititi pred zlorabami?

Ker področje energijskega čiščenja ni regulirano, se marsikdo sprašuje, kako ločiti med verodostojnimi ponudniki in tistimi, ki zgolj izkoriščajo priljubljenost tematike. Puševa meni, da univerzalnega recepta ni, ljudem pa svetuje predvsem, naj poslušajo svoj občutek.

Po njenem dom vedno »pokliče svojega lastnika«. Če se v prostoru počutimo dobro, sproščeno in domače, je to pogosto pomembnejši pokazatelj od vseh obljub, zapisanih v oglasu. Če pa ob ogledu čutimo nelagodje ali odpor, je morda vredno prisluhniti tudi temu občutku.

Zakaj je tema vse bolj priljubljena?

Zanimanje za energijsko čiščenje domov se povečuje tudi zato, ker ljudje vse več pozornosti namenjajo kakovosti bivanja. Poleg lokacije, velikosti in energetske učinkovitosti jih zanima tudi, kako se v prostoru počutijo. Nekateri pri tem prisegajo na tradicionalne prakse, drugi na feng šuj, tretji pa na energijska čiščenja.

V podkastu Urška Puš spregovori tudi o tem, zakaj ljudje naročajo energijsko čiščenje, kako naj bi na dom vplivali pretekli dogodki in zakaj so po njenem mnenju nekatere novogradnje lahko celo bolj problematične od starejših hiš.

Prisluhnite celotnemu pogovoru v podkastu Deloindom.

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