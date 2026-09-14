Setveni koledar
  • Delo mediji d.o.o.
Rubrike
Podkasti
E-novice

Bivanje

DomoviArhitekturaInterierSvetujemoNepremičninski trg

Gradnja in obnova

NovogradnjeObnovaStavbno pohištvoVlaga in prezračevanjeUreditev okolice

Energija in okolje

Ogrevanje in hlajenjeEnergijska učinkovitostElektrikaVodaOdpadkiOkolje

Vrt in živali

Okrasni vrtoviZelenjavni vrtoviSadovnjakiEko kotičekŽivali

Podkasti

Dober dan!

Hitre povezave
Moje naročnineNaročila
Energija in okolje  |  Ogrevanje in hlajenje
Vredno branja

Svetovalnica: Sosedov dim in neprijeten vonj mi onemogočata zračenje hiše – kako lahko ukrepam?

Pravnik odgovarja na vprašanje bralca, ali lahko ukrepa zaradi dima in neprijetnega vonja iz sosedove kurilne naprave ter kam lahko poda prijavo.
Pravnik na dlani 10. 9. 2026 | 07:00
Vrt in živali  |  Živali
Vredno branja

Virus Zahodnega Nila potrjen pri dveh vranah v Sloveniji

Pri dveh poginulih sivih vranah, najdenih na območju Ljubljane in Grosupljega, so potrdili virus Zahodnega Nila. Pri ljudeh letos v Sloveniji okužbe še niso zaznali.
14. 9. 2026 | 10:38
Vrt in živali  |  Okrasni vrtovi
Vredno branja

Jesenska nega trate: 7 opravil, ki jih naredimo septembra za lepo zelenico spomladi

September je eden najpomembnejših mesecev za nego trate. Po poletni vročini jo lahko obnovimo, dosejemo prazna mesta in jo pripravimo na zimo.
9. 9. 2026 | 12:05
Interier

Bordo se vrača: barva letošnje jeseni se iz garderobe seli v naše domove

Bordo barva se vrača kot ključni jesenski trend v modi in interierjih – od žameta in pohištva do sten ter drznih barvnih kombinacij.
Bordo barva na eni steni je trend, ki smo ga nekoč že videli v interierjih. Foto Pixel-shot/Shutterstock
Galerija
Bordo barva na eni steni je trend, ki smo ga nekoč že videli v interierjih. Foto Pixel-shot/Shutterstock
A. Z.
14. 9. 2026 | 07:00
5:25
A+A-

Barve in vzorci se spreminjajo z letnim časom. Če smo v vročih mesecih v interierjih občudovali nežne pastele, pisane cvetlične in živalske motive, bo jesen bolj umirjena in elegantna. Več bo toplih in temnejših barv ter po videzu razkošnejših in na otip debelejših tkanin. Na splošno namreč velja, da so jeseni in pozimi bolj priljubljene tople barve, kot je bordo rdeča, ki letošnjo jesen znova stopa v ospredje.

image_alt
To je barva leta 2026, presenečeni boste nad izborom

Ta barvni trend so nakazale že modne znamke s prvimi kolekcijami za jesen. Brdo rdeča je nekakšna klasika za hladnejše mesece, toda letošnjo jesen se vrača kot »nova nevtralna barva«. Modna naj bi bila za oblačila, torbe in obutev. V ospredju je pri usnjenih izdelkih in torbah, opaziti pa jo je mogoče tudi pri plaščih, oblekah, hlačah, pleteninah in žametu. Stilisti jo pogosto kombinirajo z žajbljevo zeleno, sivo, belo, mornarsko modro in temnimi nevtralnimi odtenki. Kot pravijo napovedovalci trendov, bo v prihodnjih mesecih nepogrešljiva tudi v naših domovih.

Bordo se lepo ujema s temnim lesom, čokoladno rjavo in medeninastimi detajli (podjetje Porro). Foto Arhiv Salone Del Mobile
Bordo se lepo ujema s temnim lesom, čokoladno rjavo in medeninastimi detajli (podjetje Porro). Foto Arhiv Salone Del Mobile

Bordo v ospredju milanskih trendov

Trend bordo odtenka v interierjih se je nakazoval že spomladi v Milanu na mednarodnem pohištvenem sejmu Salone del Mobile, kjer je bila bordo barva ena od najbolj opaznih novih barvnih smeri. Pojavljala se je na pohištvu, tekstilu za dom in celotnih scenografijah, pogosto ob čokoladno rjavi, terakoti, temnem lesu in kovinskih poudarkih.

Kaj razkriva 9.000 fotografij iz Milana?

Po končanem Tednu oblikovanja v Milanu so pri Fuorisalone (to je sklop razstav, instalacij in dogodkov, ki po vsem Milanu potekajo vzporedno s Tednom oblikovanja in predstavljajo aktualne smernice v oblikovanju) pregledali več kot devet tisoč fotografij z dogodka. Na podlagi ugotovitev so oblikovali pet »moodboardov«, ki povzemajo ključne trende v materialih, barvah in površinah. Analiza kaže premik od posameznega oblikovalskega objekta k ustvarjanju celovitega vzdušja in izkušenj, s poudarkom na taktilnosti, naravnih in regeneriranih materialih, rokodelstvu, nepopolnih površinah ter senzoričnem doživljanju prostora. Pri enem od teh trendov, ki so ga naslovili Raw Matter, so kot ključne barve izpostavili bordo, amarant in vijoličasto, pri drugem z imenom Earth Crafted pa tople zemeljske odtenke, globoko rdečo in bakrene odtenke.

Omenjena barva je del širšega trenda, in sicer splošen premik k toplejšim, globljim in bolj nasičenim barvam, znotraj katerega bordo izstopa. Barvno osnovo predstavljajo topli bež in peščeni odtenki, terakota, rjava in olivna, med globokimi nasičenimi poudarki pa je bordo odtenek skupaj z rumeno, zeleno in modro.

Tisti, ki niste prepričani, da bi lahko svoj dom v celoti odeli v bordo barvo, si še vedno lahko privoščite manjše poudarke. Foto Followtheflow/Shutterstock
Tisti, ki niste prepričani, da bi lahko svoj dom v celoti odeli v bordo barvo, si še vedno lahko privoščite manjše poudarke. Foto Followtheflow/Shutterstock

Odtenek za barvno prežemanje

V novih trendovskih smernicah ni le klasična jesenska barva ali nostalgičen odtenek osemdesetih in devetdesetih let prejšnjega stoletja. Letošnjo jesen se je vrnila v precej bolj sofisticirani različici: globlji odtenek z bolj rjavkastim podtonom, pogosto v kombinaciji z orehovim lesom, čokoladno rjavo, medenino, svetlo modro ali nežno rožnato. Zanimivo je, da po novih smernicah ta barva ni le za poudarek na blazinah in dodatkih, temveč jo je mogoče opaziti tudi na stenah, kuhinjskih omaricah, oblazinjenem pohištvu, zavesah. Primerna naj bi bila tudi za tako imenovano barvno prežemanje (colour drenching). Kar pomeni, da je celoten prostor v eni barvi, brez kontrastov in kjer so meje zabrisane.

Pri barvnem prežemanju se bordo lahko razširi čez stene, pohištvo in druge površine. Foto Pixel-shot/Shutterstock
Pri barvnem prežemanju se bordo lahko razširi čez stene, pohištvo in druge površine. Foto Pixel-shot/Shutterstock

Kombinacije z bordo barvo

In kako kombinirati bordo odtenek v interierju? Kot predlagajo napovedovalci trendov, se bordo odtenek lepo poda k temnim vrstam lesa, kot je orehovina, k medenini, pa tudi sijajnim površinam. Na žametnih in teksturiranih površinah bo delovala elegantno in razkošno.

Za kombinacije z drugimi barvami pa je kar precej možnosti. Največkrat se pojavlja v kombinacijah s čokoladno rjavo, karamelnimi in krem odtenki, to je paleta, ki so jo navdihnila sedemdeseta. Zanimivo barvno kombinacijo lahko ustvarite tudi z umazano rožnato. Sodobneje in trendovsko pa bo delovala z masleno rumeno.

Na Tednu oblikovanja v Milanu so jo postavili ob bok tudi k drugim dokaj nepričakovanim odtenkom, kot so vijoličasta, modra, zelena.

Barolo osvaja interierje

Med trendovskimi odtenki se je temno rdeča barva znašla že preteklo leto. Tako je omenjeni trend komentirala arhitektka Tjaša Justin, ki je obiskala Milano in si ogledala dogajanje v italijanski prestolnici oblikovanja: »Razstavne prostore je preplavila globoka vinsko rdeča barva, imenovana barolo, lahko bi rekli, da postaja nova nevtralna. Eleganca, razkošje in subtilnost v enem odtenku – barolo je barva z značajem, ki pa kljub svoji globini ostaja dovolj umirjena za vsak prostor. Bež, ki je dolga leta predstavljala varno izbiro za vse ljubitelje brezčasnega razkošja, pa se poslavlja. Namesto umirjenosti prihaja barvit, igriv in drzen prestiž, ki v prostor vnese več osebnosti in dinamike.«

Sorodni članki

Photo
Bivanje  |  Interier
Vredno branja

Barvni trendi 2026: barve, ki bodo dom spremenile v toplo zatočišče

Pozabite na hladne sive odtenke, barvni trendi za leto 2026 napovedujejo vrnitev toplih zemeljskih odtenkov, ki pričarajo prijeten in sodoben dom.
15. 1. 2026 | 06:30
Photo
Bivanje  |  Domovi
Vredno branja

Stanovanje v Elipsi: Zgodba o barvah

Stanovanje, ki ga tokrat predstavljamo, je zgodba o drznih barvnih kombinacijah, kjer je bil naročnik pogumnejši kot oblikovalki interierja.
Aleksandra Zorko 17. 9. 2025 | 06:00
Photo
Bivanje  |  Interier
Vredno branja

Trendi iz Milana: bež odtenek se poslavlja, prihaja vinsko rdeča

Živahno dogajanje v Milanu, ki se je pretekli teden prelevil v prestolnico oblikovanja, sta obiskali arhitektki Nina Štajner in Tjaša Justin. Povprašali smo ju o najnovejših smernicah v oblikovanju in pri opremi doma.
Aleksandra Zorko 17. 4. 2025 | 07:30

Več iz teme

barvni trendibordo barvabarveinterier
Najbolj brano
Energija in okolje  |  Ogrevanje in hlajenje
Vredno branja

Na vreči piše 15 kilogramov, v njej pa manj: kaj je pokazal test peletov in drv

ZPS je preverila 22 vzorcev peletov in 11 vzorcev drv. Kakovost je bila večinoma dobra, pri označevanju in količinah pa so odkrili težave.
11. 9. 2026 | 09:27
Gradnja in obnova
Vredno branja

Čakate na gradbeno dovoljenje? Zdaj lahko preverite, zakaj postopek traja tako dolgo

Če po popolni vlogi predolgo čakate na gradbeno dovoljenje, lahko ministrstvo zdaj zaprosite, da na upravni enoti preveri vaš primer.
10. 9. 2026 | 10:50
Vrt in živali  |  Okrasni vrtovi
Vredno branja

Je že čas, da sobne rastline prestavimo v notranjost?

Ste tudi vi sobno džunglo med poletjem prestavili na balkon? Pomembno je, da rastline vrnemo v notranjost, preden nas presenetijo hladne noči.
13. 9. 2026 | 14:49
VEČ NOVIC
Promo
Bivanje  |  Svetujemo
Vredno branja

Ustna higiena je več kot le odraz urejenosti

Že v šoli so nas učili, kako si pravilno ščetkati zobe, zobozdravnik pa ob vsakem obisku vestno vztraja pri vsakodnevnem nitkanju. Toda ali vsem tem nasvetom res sledimo?
Promo Deloindom 14. 9. 2026 | 14:38
Promo
Energija in okolje  |  Ogrevanje in hlajenje
Vredno branja

Ko je nekomu vroče, drugemu pa hladno: dom, ki se prilagaja svojim stanovalcem

Idealna temperatura doma ni vedno ena sama številka.
Promo Deloindom 14. 9. 2026 | 13:13
Bivanje  |  Svetujemo
Vredno branja

To je znak, da morate preveriti predal za detergent v pralnem stroju

Občutek postanega perila in neprijeten vonj, ki veje iz bobna, imata lahko izvor v čisto drugem predelu pralnega stroja.
14. 9. 2026 | 12:53
Vrt in živali  |  Živali
Vredno branja

Virus Zahodnega Nila potrjen pri dveh vranah v Sloveniji

Pri dveh poginulih sivih vranah, najdenih na območju Ljubljane in Grosupljega, so potrdili virus Zahodnega Nila. Pri ljudeh letos v Sloveniji okužbe še niso zaznali.
14. 9. 2026 | 10:38
Promo
Gradnja in obnova  |  Vlaga in prezračevanje
Vredno branja

Se otrok težko zbere pri učenju? Morda ni kriv telefon

Ker je tehnologija dostopna tudi najmlajšim in povzroča številne težave, za nezbranost pri učenju hitro okrivimo telefon. Pozabimo pa na preprosto, a pomembno dejstvo.
14. 9. 2026 | 09:12
Bivanje  |  Svetujemo
Vredno branja

To je znak, da morate preveriti predal za detergent v pralnem stroju

Občutek postanega perila in neprijeten vonj, ki veje iz bobna, imata lahko izvor v čisto drugem predelu pralnega stroja.
14. 9. 2026 | 12:53
Vrt in živali  |  Živali
Vredno branja

Virus Zahodnega Nila potrjen pri dveh vranah v Sloveniji

Pri dveh poginulih sivih vranah, najdenih na območju Ljubljane in Grosupljega, so potrdili virus Zahodnega Nila. Pri ljudeh letos v Sloveniji okužbe še niso zaznali.
14. 9. 2026 | 10:38
Promo
Gradnja in obnova  |  Vlaga in prezračevanje
Vredno branja

Se otrok težko zbere pri učenju? Morda ni kriv telefon

Ker je tehnologija dostopna tudi najmlajšim in povzroča številne težave, za nezbranost pri učenju hitro okrivimo telefon. Pozabimo pa na preprosto, a pomembno dejstvo.
14. 9. 2026 | 09:12
Predstavitvene vsebine
Promo
Bivanje  |  Svetujemo
Vredno branja

Ustna higiena je več kot le odraz urejenosti

Že v šoli so nas učili, kako si pravilno ščetkati zobe, zobozdravnik pa ob vsakem obisku vestno vztraja pri vsakodnevnem nitkanju. Toda ali vsem tem nasvetom res sledimo?
Promo Deloindom 14. 9. 2026 | 14:38
Promo
Energija in okolje  |  Ogrevanje in hlajenje
Vredno branja

Ko je nekomu vroče, drugemu pa hladno: dom, ki se prilagaja svojim stanovalcem

Idealna temperatura doma ni vedno ena sama številka.
Promo Deloindom 14. 9. 2026 | 13:13
Promo
Gradnja in obnova  |  Vlaga in prezračevanje
Vredno branja

Se otrok težko zbere pri učenju? Morda ni kriv telefon

Ker je tehnologija dostopna tudi najmlajšim in povzroča številne težave, za nezbranost pri učenju hitro okrivimo telefon. Pozabimo pa na preprosto, a pomembno dejstvo.
14. 9. 2026 | 09:12
Promo
Energija in okolje  |  Ogrevanje in hlajenje
Vredno branja

Tri hiše, trije računi: komu se sončna elektrarna z baterijo splača – in komu ne

Najdražja elektrarna ni tista z največ paneli, temveč napačno dimenzionirana.
Promo Deloindom 10. 9. 2026 | 08:53
Promo
Bivanje  |  Svetujemo
Vredno branja

Zaščita lesa pred jesenskim dežjem: kako pravilno premazati ograjo, vrata in vrtno pohištvo

Pravilna zaščita lesa pomaga ograji, vratom in vrtnemu pohištvu kljubovati vlagi. Preverite, kako pripraviti površino in izbrati ustrezen premaz.
Promo Deloindom 9. 9. 2026 | 13:46
Promo
Bivanje  |  Svetujemo
Vredno branja

Sladoled za zajtrk? Spoznajte slovensko novost, ki spreminja pravila zajtrkovanja

Slovenska podjetnica iz Hoč je s Hoferjem ustvarila novost – brezglutenski muesli z liofiliziranim sladoledom
Promo Deloindom 16. 7. 2026 | 12:46
Promo
Vrt in živali  |  Sadovnjaki
Vredno branja

Citrusi z domačega vrta

Domača limona, mandarina, kumkvat ali calamondin niso več redkost na slovenskih balkonih in terasah.
15. 7. 2026 | 13:42
Promo
Vrt in živali
Vredno branja

Odgovorno vrtnarjenje za zdravje rastlin

Slovenci smo strastni vrtnarji. Balkone okrašujemo s cvetjem, skrbimo za zelenjavne vrtove ter okrog domov sejemo trate, sadimo žive meje in drevesa.
Promo Deloindom 6. 7. 2026 | 08:55
  • Bivanje
  • Gradnja in obnova
  • Energija in okolje
  • Vrt in živali
  • Podkasti
    • Deloindom logo
    Copyright © Delo in dom, Delo mediji d.o.o. 2025. Vse pravice pridržane.
    Piškotki |Pogoji uporabe |Politika varstva zasebnosti