Bordo se vrača: barva letošnje jeseni se iz garderobe seli v naše domove

Barve in vzorci se spreminjajo z letnim časom. Če smo v vročih mesecih v interierjih občudovali nežne pastele, pisane cvetlične in živalske motive, bo jesen bolj umirjena in elegantna. Več bo toplih in temnejših barv ter po videzu razkošnejših in na otip debelejših tkanin. Na splošno namreč velja, da so jeseni in pozimi bolj priljubljene tople barve, kot je bordo rdeča, ki letošnjo jesen znova stopa v ospredje.

Ta barvni trend so nakazale že modne znamke s prvimi kolekcijami za jesen. Brdo rdeča je nekakšna klasika za hladnejše mesece, toda letošnjo jesen se vrača kot »nova nevtralna barva«. Modna naj bi bila za oblačila, torbe in obutev. V ospredju je pri usnjenih izdelkih in torbah, opaziti pa jo je mogoče tudi pri plaščih, oblekah, hlačah, pleteninah in žametu. Stilisti jo pogosto kombinirajo z žajbljevo zeleno, sivo, belo, mornarsko modro in temnimi nevtralnimi odtenki. Kot pravijo napovedovalci trendov, bo v prihodnjih mesecih nepogrešljiva tudi v naših domovih.

Bordo se lepo ujema s temnim lesom, čokoladno rjavo in medeninastimi detajli (podjetje Porro). Foto Arhiv Salone Del Mobile

Bordo v ospredju milanskih trendov

Trend bordo odtenka v interierjih se je nakazoval že spomladi v Milanu na mednarodnem pohištvenem sejmu Salone del Mobile, kjer je bila bordo barva ena od najbolj opaznih novih barvnih smeri. Pojavljala se je na pohištvu, tekstilu za dom in celotnih scenografijah, pogosto ob čokoladno rjavi, terakoti, temnem lesu in kovinskih poudarkih.

Kaj razkriva 9.000 fotografij iz Milana? Po končanem Tednu oblikovanja v Milanu so pri Fuorisalone (to je sklop razstav, instalacij in dogodkov, ki po vsem Milanu potekajo vzporedno s Tednom oblikovanja in predstavljajo aktualne smernice v oblikovanju) pregledali več kot devet tisoč fotografij z dogodka. Na podlagi ugotovitev so oblikovali pet »moodboardov«, ki povzemajo ključne trende v materialih, barvah in površinah. Analiza kaže premik od posameznega oblikovalskega objekta k ustvarjanju celovitega vzdušja in izkušenj, s poudarkom na taktilnosti, naravnih in regeneriranih materialih, rokodelstvu, nepopolnih površinah ter senzoričnem doživljanju prostora. Pri enem od teh trendov, ki so ga naslovili Raw Matter, so kot ključne barve izpostavili bordo, amarant in vijoličasto, pri drugem z imenom Earth Crafted pa tople zemeljske odtenke, globoko rdečo in bakrene odtenke.

Omenjena barva je del širšega trenda, in sicer splošen premik k toplejšim, globljim in bolj nasičenim barvam, znotraj katerega bordo izstopa. Barvno osnovo predstavljajo topli bež in peščeni odtenki, terakota, rjava in olivna, med globokimi nasičenimi poudarki pa je bordo odtenek skupaj z rumeno, zeleno in modro.

Tisti, ki niste prepričani, da bi lahko svoj dom v celoti odeli v bordo barvo, si še vedno lahko privoščite manjše poudarke. Foto Followtheflow/Shutterstock

Odtenek za barvno prežemanje

V novih trendovskih smernicah ni le klasična jesenska barva ali nostalgičen odtenek osemdesetih in devetdesetih let prejšnjega stoletja. Letošnjo jesen se je vrnila v precej bolj sofisticirani različici: globlji odtenek z bolj rjavkastim podtonom, pogosto v kombinaciji z orehovim lesom, čokoladno rjavo, medenino, svetlo modro ali nežno rožnato. Zanimivo je, da po novih smernicah ta barva ni le za poudarek na blazinah in dodatkih, temveč jo je mogoče opaziti tudi na stenah, kuhinjskih omaricah, oblazinjenem pohištvu, zavesah. Primerna naj bi bila tudi za tako imenovano barvno prežemanje (colour drenching). Kar pomeni, da je celoten prostor v eni barvi, brez kontrastov in kjer so meje zabrisane.

Pri barvnem prežemanju se bordo lahko razširi čez stene, pohištvo in druge površine. Foto Pixel-shot/Shutterstock

Kombinacije z bordo barvo

In kako kombinirati bordo odtenek v interierju? Kot predlagajo napovedovalci trendov, se bordo odtenek lepo poda k temnim vrstam lesa, kot je orehovina, k medenini, pa tudi sijajnim površinam. Na žametnih in teksturiranih površinah bo delovala elegantno in razkošno.

Za kombinacije z drugimi barvami pa je kar precej možnosti. Največkrat se pojavlja v kombinacijah s čokoladno rjavo, karamelnimi in krem odtenki, to je paleta, ki so jo navdihnila sedemdeseta. Zanimivo barvno kombinacijo lahko ustvarite tudi z umazano rožnato. Sodobneje in trendovsko pa bo delovala z masleno rumeno.

Na Tednu oblikovanja v Milanu so jo postavili ob bok tudi k drugim dokaj nepričakovanim odtenkom, kot so vijoličasta, modra, zelena.