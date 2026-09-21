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Cate Blanchett ima na svojem vrtu slovensko oblikovanje. Kdo stoji za njim?

V podkastu Deloindom slovenski oblikovalci razkrivajo, kako nastane pohištvo – in kako je slovenski dizajn našel pot do Cate Blanchett.
Cate Blanchett (na fotografiji desno) je med tujimi kupci slovenskega oblikovanja – na svojem vrtu v Londonu ima kar deset parov sodobnih kosov iz vlaknocementa arhitektke in oblikovalke Tine Rugelj. Foto Kathy Hutchins/Shutterstock
Galerija
Cate Blanchett (na fotografiji desno) je med tujimi kupci slovenskega oblikovanja – na svojem vrtu v Londonu ima kar deset parov sodobnih kosov iz vlaknocementa arhitektke in oblikovalke Tine Rugelj. Foto Kathy Hutchins/Shutterstock
K. Ž.
21. 9. 2026 | 12:29
21. 9. 2026 | 12:36
2:22
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Slovensko oblikovanje se lahko kosa z najboljšim na svetu – in včasih najde pot tudi v domove svetovno znanih imen. V novi epizodi podkasta Deloindom izvemo, da ima igralka Cate Blanchett na svojem vrtu v Londonu kar deset parov sodobno oblikovanih kosov iz vlaknocementa, ki so nastali po zamisli slovenske oblikovalke.

Prav ta zgodba lepo pokaže, kako daleč lahko seže dober slovenski dizajn. Čeprav je oblikovanje pohištva na prvi pogled predvsem ustvarjalni poklic, se za vsakim uspešnim izdelkom skrivajo številne odločitve – od izbire materiala in izdelave prototipov do proizvodnje, transporta, določanja cene in iskanja kupcev.

O tem v novi epizodi podkasta Deloindom govorijo Tina Rugelj, Jan Barič in Nuša Jelenec, ki se oblikovanja lotevajo vsak na svoj način. Njihove poti se razlikujejo, skupno pa jim je vprašanje, kako iz prve ideje nastane predmet, ki ga je mogoče tudi izdelati, prodati in poslati kupcu na drugi konec sveta.

Tina Rugelj, Jan Barič in Nuša Jelenec med snemanjem podkasta Deloindom o slovenskem pohištvenem oblikovanju in izzivih na poti od ideje do izdelka. Foto Neža Kralj/Delo
Tina Rugelj, Jan Barič in Nuša Jelenec med snemanjem podkasta Deloindom o slovenskem pohištvenem oblikovanju in izzivih na poti od ideje do izdelka. Foto Neža Kralj/Delo

Sogovorniki razkrivajo, da je lahko dober kos pohištva lažje oblikovati kot prodati. Govorijo o zahtevnih prototipih, omejitvah materialov, sodelovanju z izdelovalci, stroških razvoja in o tem, koliko dela se začne šele takrat, ko je izdelek že narejen. Prodaja, fotografiranje, družbena omrežja, marketing in računovodstvo namreč pogosto zavzamejo velik del delovnika oblikovalca.

Posebno zanimiva je primerjava slovenskega in tujega trga. Nekateri sodobni materiali in ročno izdelano pohištvo imajo v tujini drugačen položaj kot pri nas, kupci pa se po kose, ki jih navdušijo, pogosto vračajo. Med takšnimi kupci je očitno tudi Cate Blanchett.

Zakaj slovenski oblikovalci svoje kupce pogosto lažje najdejo v tujini, koliko izdelkov potrebuje oblikovalec, da lahko od svojega dela živi, in kaj bi se moralo pri nas spremeniti, da bi dobili več uspešnih pohištvenih znamk?

PRISLUHNITE CELOTNEMU PODKASTU

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