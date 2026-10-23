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Galerija
Dragoceno pohištvo, starine in umetnine morda niso ustrezno vključeni v običajno zavarovanje doma. Foto Dimaberlin/Shutterstock
K. Ž.
23. 10. 2026 | 07:00
3:46
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Ko sklepamo zavarovanje doma, običajno razmišljamo o najpogostejših nevarnostih, kot so požar, izliv vode, poplava ali vlom. Preverimo, ali sta zavarovani hiša oziroma stanovanje in njuna oprema, precej manj pozornosti pa namenimo posameznim predmetom, ki jih imamo doma. A prav med njimi se lahko skrivajo umetnine, starine in dragoceni kosi pohištva, katerih vrednost je bistveno višja od običajne stanovanjske opreme. Ali so tudi ti predmeti ustrezno zavarovani?

Vrednost predmeta ni vedno takšna, kot se zdi na prvi pogled

Predstavljajte si, da imate doma starinsko omaro, ki ste jo podedovali od starih staršev, umetniško sliko priznanega avtorja ali dizajnerski naslanjač, za katerega ste odšteli več tisoč evrov. Za vas imajo ti predmeti lahko veliko osebno ali denarno vrednost, vendar to še ne pomeni, da je njihova dejanska vrednost upoštevana tudi pri zavarovanju doma.

Na to je v podkastu Deloindom opozoril Peter Filip Jakopič iz Zavarovalnice Triglav, ki je s slikovitim primerom pojasnil, zakaj je pri zavarovanju pomembno razlikovati med običajno stanovanjsko opremo in predmeti posebne vrednosti.

Njegovo opozorilo je preprosto: zavarovalnica ob sklepanju police ne more samodejno vedeti, da imate doma kos pohištva, ki je zaradi svoje zgodovine, avtorstva ali umetniške vrednosti bistveno dražji od običajnega.

Ali običajno zavarovanje stanovanjske opreme zadostuje?

Pri zavarovanju doma je pomembno razumeti razliko med zavarovanjem nepremičnine in zavarovanjem njene opreme. Zavarovanje hiše ali stanovanja namreč samo po sebi še ne pomeni, da so ustrezno zavarovani tudi vsi predmeti v njem. Prav tako je treba preveriti, kakšna so kritja in omejitve pri zavarovanju stanovanjske opreme.

V podkastu Deloindom sta Peter Filip Jakopič iz Zavarovalnice Triglav in Tina Dular iz Slovenskega zavarovalnega združenja opozorila na najpogostejše napake pri zavarovanju doma in pojasnila, kako se jim izogniti. Foto Neža Kralj/Delo
V podkastu Deloindom sta Peter Filip Jakopič iz Zavarovalnice Triglav in Tina Dular iz Slovenskega zavarovalnega združenja opozorila na najpogostejše napake pri zavarovanju doma in pojasnila, kako se jim izogniti. Foto Neža Kralj/Delo

Če imamo doma vrednejše umetnine, starine ali posebne dizajnerske kose, je zato smiselno zavarovalnici že ob sklenitvi zavarovanja predstaviti, za kakšne predmete gre, in preveriti, kako jih je mogoče ustrezno vključiti v zavarovalno kritje. Pri tem je pomembna tudi njihova vrednost, saj je lahko izplačilo ob škodi odvisno od dogovorjene zavarovalne vsote, pogojev zavarovanja in morebitnih omejitev za posamezne vrste predmetov.

Še posebej neprijetno bi bilo šele po požaru, poplavi ali drugi škodi ugotoviti, da zavarovanje ne krije vrednosti uničenega predmeta v obsegu, kot smo pričakovali.

Na kaj vse je treba pomisliti, preden nastane škoda?

Zavarovanje doma se morda zdi preprosto, vendar lahko razlike med posameznimi kritji, zavarovalnimi vsotami in pogoji pomembno vplivajo na to, koliko odškodnine bomo dejansko prejeli. Zato ni dovolj, da imamo zgolj sklenjeno zavarovalno polico, temveč moramo razumeti tudi, kaj ta vključuje in česa ne.

V celotnem podkastu Deloindom smo se s Petrom Filipom Jakopičem iz Zavarovalnice Triglav in Tino Dular iz Slovenskega zavarovalnega združenja pogovarjali o najpogostejših napakah pri zavarovanju doma, o razlikah med posameznimi vrstami škode, potresnem zavarovanju in o tem, kaj storiti, če se z odločitvijo zavarovalnice ne strinjamo.

Vabljeni k ogledu celotnega podkasta, v katerem strokovnjaka pojasnjujeta, na katere podrobnosti je treba biti pozoren pri sklepanju zavarovanja in kako se izogniti neprijetnim presenečenjem, ko nastane škoda.

CELOTNI EPIZODI LAHKO PRISLUHNETE TUKAJ:

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