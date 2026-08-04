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Od kuhinjskih omaric do predelnih sten: rebrasto steklo se vrača

Rebrasto steklo se vrača v sodobne interierje. Prepušča svetlobo, zastira pogled ter krasi kuhinjske omarice, vrata, pregrade, svetila in dodatke.
Trend rebrastega stekla se pojavlja na kuhinjskih vitrinah in omarah. Foto Pv Productions/Shutterstock
Galerija
Trend rebrastega stekla se pojavlja na kuhinjskih vitrinah in omarah. Foto Pv Productions/Shutterstock
A. Z.
4. 8. 2026 | 12:05
5:25
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Pred nekaj leti so se v interierje vrnile rebraste površine. Najprej kot stenske obloge, največkrat lesene. Sledile so keramične ploščice z rebrastim videzom. Rebraste površine pa se v zadnjih letih pojavljajo tudi na manjših kosih pohištva, kot so predalniki ali nočne omarice, v kuhinjah na ličnicah omaric in delovnih otokih ter drugih površinah v interierju. Zdaj pa so zavzele tudi steklo.

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Koliko toplote uide skozi okna in vrata – in kako to preprečiti

A rebrasto steklo ni nekaj novega, morda se ga še spomnite s starih kuhinjskih omaric in notranjih vrat. Tokrat ga ne spremljajo težki temni okvirji, temveč svetel les, tanki kovinski profili in preproste pohištvene linije. Oblikovalci ga uporabljajo tam, kjer želijo v prostor spustiti svetlobo, hkrati pa nekoliko zastreti pogled: na omaricah, vratih, predelnih stenah. Rebrasto strukturirano steklo pa je tudi del oblikovalskih kosov, kot so svetila ter dekorativni in uporabni predmeti, na primer vaze in kozarci.

Zastira pogled

Rebrasto steklo je dekorativno steklo z vzporednimi utori, ki potekajo vzdolž njegove površine. Utori so lahko navpični ali vodoravni ter se lahko razlikujejo po širini in globini. Na eni strani je rebrasto, na drugi gladko. Različno široki utori imajo različno stopnjo zastiranja. Ozki in globoki utori bolj popačijo pogled, nežnejša struktura pa ohrani večjo prosojnost.

Rebrasto steklo ne zakrije povsem vsebine v omari, še bolj vidno pa je ob osvetlitvi. Foto Brizmaker/Shutterstock
Rebrasto steklo ne zakrije povsem vsebine v omari, še bolj vidno pa je ob osvetlitvi. Foto Brizmaker/Shutterstock

Tako obdelano steklo je zanimivo, ker združuje dve na videz nasprotujoči si lastnosti: omogoča prepuščanje svetlobe, hkrati pa zaradi strukturirane površine delno zastre pogled. Oblikovalci ga zato uporabljajo na vratih večjih in manjših omar, notranjih vratih, pregradnih stenah in svetilih ter tudi na manjših dekorativnih predmetih. Njegovo vrnitev v interier med drugim povezujejo s širšim premikom k bolj teksturnim, večplastnim interierjem. Rebrasto steklo je bilo mogoče opaziti tudi na pohištvu, razstavljenem na mednarodnem pohištvenem sejmu Salone del Mobile v Milanu.

Rebrasto steklo se je v interierje vrnilo v sodobnejši obliki, največkrat v kombinaciji z lesenimi okvirji, črnimi ali medeninastimi kovinskimi profili, toplimi barvami lesa, zaobljenimi oblikami in minimalističnim pohištvom. Deluje kot protiutež hladnim, povsem gladkim minimalističnim površinam, otopli prostor in mu doda volumen.

Čiščenje in vzdrževanje

Osnovna priporočila: uporabljamo mehko krpo in neabrazivno čistilo, izogibamo se kovinskim strgalom in grobim gobicam, z dovolj tekočine preprečimo, da bi drobni delci med brisanjem opraskali površino, pri kabini za prhanje je praktično, da je rebrasta stran na zunanji strani kabine.

Od omaric do luči

Rebrasto steklo je mogoče največkrat opaziti prav na zgornjih kuhinjskih omaricah. Rebrasto steklo omarico vizualno razbremeni, vendar vsebine ne razkrije tako neposredno kot običajno prozorno steklo. Dejstvo pa je, da vsebina v omaricah s takšnim steklom ne bo popolnoma skrita. Tako ne bo popolnoma prikrilo, če imate v kuhinjskih omaricah nered, najbolje deluje, kadar je notranjost omar urejena. Z osvetlitvijo pa bo notranjost še bolj vidna.

Kot zanimiv detajl lahko rebrasto steklo deluje tudi na vitrinah, ki so del opreme v jedilnicah in dnevnih sobah. Samostojna vitrina z rebrastim steklom je lahko manjši trendovski poudarek v dnevnem prostoru. To je dobra rešitev za tiste, ki tega trenda ne želite vključiti v večje in dražje elemente.

Rebrasto steklo je primerno tudi za izdelavo kozarcev. Foto Maya8900/Shutterstock
Rebrasto steklo je primerno tudi za izdelavo kozarcev. Foto Maya8900/Shutterstock

Rebrasto steklo je uporabno tudi za vrata med hodnikom in dnevnim prostorom, kuhinjo in jedilnico ali domačo pisarno in preostalim delom doma. V prostor prepušča svetlobo brez neposrednega pogleda skozi vrata.

Predelna stena, ki v manjšem stanovanju ločuje spalni kotiček od dnevnega prostora, domačo pisarno od dnevne sobe ali garderobo od spalnice je prav tako lahko iz rebrastega stekla. Prednost take izvedbe je, da prostor fizično loči, ne da bi povsem preprečila prehod dnevne svetlobe. Vendar rebrasto steklo zagotavlja zgolj vizualno pregrado, ne pa tudi popolne zasebnosti ali zvočne izolacije.

V kopalnici je lahko z rebrastim steklom ločena prha. A je treba premisliti in se pri ponudniku pozanimati, na kateri strani bo reliefna površina, kako se bodo čistili utori, kako bodo izvedeni stiki in tesnjenje, in ali izbrano steklo ustreza varnostnim zahtevam.

Drsna vrata garderobne omare v izvedbi rebrastega stekla lahko ustvarijo lahkotnejši videz spalnice. Slabost te izvedbe je, da osvetljena notranjost omare poudari njeno vsebino. Rešitev zato ni idealna za tiste, ki želijo popolnoma skriti oblačila.

Rebrasta površina pa je priljubljena tudi pri svetilih in manjših dekorativnih dodatkih iz stekla. Strukturirano steklo svetlobo razprši in na bližnjih površinah ustvarja mehkejše sence, zato je primerno za ambientalno osvetlitev.

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