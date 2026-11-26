Adventni venček je prvo praznično okrasje, ki ga postavimo na mizo. Klasični venček je skozi leta dobil številne sodobne različice, ki včasih le še bežno spominjajo na tradicionalno okrasje. Venček s štirimi svečami simbolizira čas pred božičem. Vsaka sveča predstavlja eno adventno nedeljo in prvo bo treba prižgati že to nedeljo. Poiskali smo letošnje trende, ki jih lahko upoštevate pri izdelavi venčka.

Za okrasitev adventnega venčka lahko uporabite posušene pomarančne krhlje in storže. Foto Svetlanabalyn/Shutterstock

Naravni in nepopolni

Praznični venčki so tradicionalno izdelani iz naravnih materialov, denimo iz vej vrbe, drena ali božjega drevca, uporabne pa so tudi veje zimzelenih dreves in grmov, ki rastejo na domačem vrtu, na primer smreke ali ciprese. In prav vračanje k naravi je eden od letošnjih trendov pri oblikovanju venčkov. Od klasičnih se razlikujejo po tem, da niso popolnoma simetrični, temveč so v ospredju nekoliko razmršene, nepravilne kompozicije, ki spominjajo na gozdna tla.

Ti venčki imajo več naravnih tekstur in so lahko nekoliko nepravilnih oblik oz. delujejo namenoma nekoliko neurejeno. Zanje je značilno prepletanje različnih naravnih tekstur, ki ustvarjajo videz spontane, na videz neurejene kompozicije. Pri tem trendu so v ospredju gozdno zelena, lešnikovo rjava, peščena, medena in karamelna barva.

Bordo odtenek in žametne pentlje so letos modne, zato ne smejo manjkati niti na trendovskem venčku. Foto Jurga Jot/Shutterstock

Bordo rdeča, žamet in pentlje

Rdeča barva je nepogrešljiva v prazničnih dekoracijah. Iz leta v leto se spreminjajo le odtenki, ki so modni. Tokrat je v ospredju bordo odtenek. Zato letos ne manjka niti na adventnih venčkih. Izberete lahko sveče v tem odtenku ali pa venček okrasite z veliko bordo žametno pentljo. Sicer lahko venček še dodatno okrasite s steklenimi okraski, posušenim cvetjem in kovinskimi dodatki.

Kako izdelati klasičen adventni venček iz zimzelenih vejic Tradicionalno ima adventni venček obliko obroča in je postavljen na mizo, a danes najdemo številne izpeljanke. Tisti bolj ustvarjalni se boste najbrž izdelave venčka lotili sami. Najlaže vam bo šlo, če uporabite ogrodje ali obroč. Ta je lahko iz različnih naravnih materialov, na primer iz slame ali prepletenih vej, ki so lahko obdelane in lakirane ali pa jih pustimo v naravni obliki. Na obroč običajno pritrdimo sveže zimzelene vejice. Možnosti je veliko, na primer vejice smreke, jelke, tise, pušpana, bodike, bršljana … Na obroč jih drugo za drugo pritrdite z vrvico ali žičko. Pri tem pazite na smer polaganja vejic in obračanja listov, da bo venček enakomerno prekrit in lepo oblikovan.

K bordo barvi se podajo odtenki, kot so čokoladno rjava, bakrena in matirano zlata. Nastal bo venček z bogato teksturo in nekoliko nostalgičnim videzom.

Lahko pa se nekoliko odmaknete od klasike in bordo rdeče sveče kombinirate s posušenimi hortenzijami. Venček bo deloval razkošno, ne da bi bil pretirano okrašen.

Letos je v ospredju trend naravnih in nepopolnih venčkov. Foto Julia Pavaliuk/Shutterstock

Minimalistični venčki z vidno osnovo in visokimi svečami

Tretji trend, ki ga lahko upoštevate pri oblikovanju venčka, prinaša bolj izčiščeno estetiko. Namesto bogato obloženih obročev so modne bolj lahkotne različice, pri katerih del osnove namenoma ostaja viden. Zelenje je lahko zgoščeno le na eni strani, pomembno oblikovalsko vlogo pa imajo tudi visoke, tanke in proti vrhu zožene sveče, kakršne pogosto vidimo na elegantno pogrnjenih mizah.

Pri tem trendu so v ospredju kremno bela, olivno zelena, temno modra in topli nevtralni odtenki. Med letošnjimi oblikovalskimi smernicami izstopajo tudi asimetrija, organske in geometrijske oblike, prosojni materiali ter matirano srebro.