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Za zadržano zunanjostjo se skriva sanjski dom z bazenom

Sodobna pritlična hiša z bazenom navdušuje s premišljeno zasnovo, zasebnostjo ter povezovanjem notranjih in zunanjih bivalnih prostorov.
Pritlična hiša se proti severu zapira, proti jugu pa odpira na terase in bazen. Foto Ivo Tavares Studio
Galerija
Pritlična hiša se proti severu zapira, proti jugu pa odpira na terase in bazen. Foto Ivo Tavares Studio
A. Z.
19. 8. 2026 | 07:20
4:05
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V poletnih mesecih si marsikdo želi, da bi se lahko v najhujši vročini hladil v domačem bazenu. Tokrat predstavljamo razkošno hišo z bazenom, ki pritegne pogled ne le zaradi bazena, temveč tudi zaradi zanimive arhitekturne zasnove in prijetnega interierja, za katerega so poskrbeli v studiu AAR Déco. Naravni materiali in umirjena barvna paleta ne tekmujejo z zunanjostjo, kjer ima osrednjo vlogo bazen.

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Hiša za dva: preprosta, majhna, umirjena

Od običajne parcele do edinstvenega doma

Hiša, umeščena v urbano okolje portugalskega mesta Braga, dokazuje, kako lahko arhitektura tudi iz ravne in na videz brezizrazne parcele izvabi lepoto in edinstven značaj.

Bazen je zasnovan kot naravni podaljšek bivalnih prostorov in osrednji element zunanje ureditve. Foto Ivo Tavares Studio
Bazen je zasnovan kot naravni podaljšek bivalnih prostorov in osrednji element zunanje ureditve. Foto Ivo Tavares Studio

»Naročilo je bilo jasno: zasnovati edinstveno bivališče, hišo, ki bo dom v pravem pomenu besede. Sama parcela pa je bila povsem običajna mestna zazidalna parcela – pravilna in ravna, brez izrazitih posebnosti, obdana z avtomobilom prijazno ulico in vključena v hibridno urbano pokrajino, ki je na prvi pogled delovala neurejena in se spreminjala glede na zorni kot,« so pojasnili v arhitekturnem biroju Ricardo Azevedo Arquitecto, kjer so zasnovali hišo.

Izčiščeno oblikovana notranjost s čistimi linijami in premišljenimi detajli poudarja arhitekturno zasnovo hiše. Foto Ivo Tavares Studio
Izčiščeno oblikovana notranjost s čistimi linijami in premišljenimi detajli poudarja arhitekturno zasnovo hiše. Foto Ivo Tavares Studio

Načrtovanje se je kmalu izkazalo za zahtevno. Glavni izziv je bil prostor brez identitete preoblikovati v osrednjo točko vsakdanjega življenja njegovih stanovalcev, ter tako neizrazito mestno parcelo spremeniti v tisti kraj, kjer si človek zares želi živeti.

Pritlična zasnova kot odgovor na zahtevno okolico

Zato so bila pri zasnovi ključna jasna izhodišča. Arhitekti so se ob soočenju s kaotično in raznoliko okoliško pozidavo odločili za pritlično hišo. Posebno pozornost so namenili zaščiti prostorov pred neposredno okolico in zagotavljanju zasebnosti, hkrati pa čim bolj povezati notranjostjo hiše in z njenim zasebnim zunanjim prostorom. Arhitekturna podoba temelji na sodobnem oblikovalskem jeziku, združenem s trajnostjo in obstojnostjo materialov.

Umirjena barvna paleta in naravni materiali ustvarjajo topel, sodoben interier. Foto Ivo Tavares Studio
Umirjena barvna paleta in naravni materiali ustvarjajo topel, sodoben interier. Foto Ivo Tavares Studio

Komunikacije in uporaba prostorov so organizirane racionalno, ne da bi bila pri tem okrnjena vizualna in prostorska kontinuiteta. Hiša je zasnovana kot skladna celota, hkrati pa poudarja identiteto posameznih delov z volumensko členitvijo ter z jasno določenimi prostori za kuhanje, bivanje in spanje.

Hiša je zasnovana vzdolžno po parceli, v jasnem zaporedju funkcij in doživetij, organiziranih glede na ritem vsakdanjega življenja. Prostori se med seboj povezujejo prek neprekinjenih, odprtih poti ter tako poudarjajo način bivanja, ki je hkrati oseben in edinstven.

Volumensko členjena arhitektura posameznim delom hiše daje jasno identiteto in zagotavlja več zasebnosti. Foto Ivo Tavares Studio
Volumensko členjena arhitektura posameznim delom hiše daje jasno identiteto in zagotavlja več zasebnosti. Foto Ivo Tavares Studio

Bazen in terase kot podaljšek notranjosti

Hiša se proti severu zapira, na nasprotni strani pa se odpira in razkriva ter vzpostavlja premišljen dialog med notranjostjo in zunanjostjo. Terase in bazen se naravno vključujejo v zasnovo hiše kot podaljški notranjih prostorov ter krepijo tako vizualno kot funkcionalno pretočnost.

»Okoliško urbano tkivo ni neposredno izpostavljeno, temveč ga zaznavamo subtilno, kar nas opominja, da hiša pripada širšemu kontekstu in ne obstaja sama zase. Prepoznava značaj prostora, v katerem stoji, ter z njim vzpostavlja uravnotežen odnos, ne da bi pri tem izgubila sposobnost ustvarjanja lastne identitete. Prav to je morda njena največja kakovost: da svoje okolice ne zanika, temveč jo preoblikuje ter prej nevtralnemu prostoru daje unikatnost, arhitekturno vrednost in prostorsko kakovost. Rezultat je edinstven kraj, zasnovan za življenje, obiske in uživanje.«

Nastal je dom, ki svojega urbanega konteksta ne zanemarja, temveč ga preoblikuje ter ustvarja zasebno, s soncem obsijano zavetje, zasnovano okoli vsakdanjega življenja njegovih stanovalcev.

Več fotografij si oglejte zgoraj v galeriji!

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