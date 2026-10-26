Kik odpoklicuje kuhinjske pripomočke: preverite, ali jih imate doma

Podjetje Kik Textilien und Non-Food je začelo odpoklic petdelnega kompleta kuhinjskih pripomočkov, je 26. oktobra 2026 sporočil Zdravstveni inšpektorat Republike Slovenije. Potrošnikom svetujejo, naj izdelkov iz kompleta ne uporabljajo več in jih vrnejo na prodajno mesto.

Preverite številko serije

Odpoklic se nanaša na petdelni komplet kuhinjskih pripomočkov, v katerem so zajemalka, dve servirni žlici, obračalka in metlica za stepanje.

Podatki o odpoklicanem izdelku:

izdelek: Kuhinjski pripomočki, 5-delni komplet,

številka serije: 1213776/P269878,

obdobje prodaje: od 7. aprila 2026,

prodajna mesta: poslovalnice Kik Textilien v Sloveniji,

država porekla: Kitajska.

Kot razlog za odpoklic je Zdravstveni inšpektorat navedel preseženo migracijo primarnih aromatskih aminov ob predvidenem stiku izdelka z živilom. Izdelek je zato opredeljen kot zdravstveno tveganje.

Pri materialih, namenjenih stiku z živili, je pomembno, da se njihove sestavine v hrano ne prenašajo v količinah, ki bi lahko ogrožale zdravje. Evropska pravila zato določajo zahteve glede varnosti materialov in migracije kemičnih snovi v živila. Za nekatere kuhinjske pripomočke iz poliamida, ki izvirajo iz Kitajske ali Hongkonga, veljajo tudi posebna pravila glede preverjanja primarnih aromatskih aminov.

Kaj naj storijo kupci

Zdravstveni inšpektorat potrošnikom svetuje, naj pripomočkov iz odpoklicanega kompleta prenehajo uporabljati. Izdelke lahko vrnejo na prodajno mesto.

Dobavitelj izdelka je družba Kik Textilien und Non-Food GmbH iz Nemčije, distributer v Sloveniji pa Kik Textilien und Non-Food, d. o. o., iz Maribora.