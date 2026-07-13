Lahko bi izbrali hotel s petimi zvezdicami, a raje dopustujejo v prikolici

Zakaj bi nekdo, ki si lahko privošči hotel s petimi zvezdicami, počitnice raje preživel v prikolici? Odgovor ni nujno v ceni, temveč v občutku svobode, bližini narave in počasnejšem ritmu, ki ga v vsakdanjem življenju vse težje najdemo. Za mnoge je prav možnost, da za nekaj dni pobegnejo od urnikov, hotelskih zajtrkov in nenehnega hitenja, postala ena največjih oblik sodobnega razkošja.

V novi epizodi podkasta Deloindom se voditeljica Nina Štajner z industrijsko oblikovalko Nino Mihovec in ustvarjalko spletnih vsebin Patricijo Zorič pogovarja o tem, kako se je kampiranje v zadnjih desetletjih spremenilo. Počitniške prikolice danes niso več le skromna alternativa apartmajem, temveč premišljeno oblikovani majhni prostori, ki morajo ponuditi skoraj vse udobje doma.

Nina Mihovec in Patricija Zorič v novi epizodi podkasta Deloindom o kampiranju, počitniških prikolicah in sodobnih navadah dopustnikov. Foto Neža Kralj/Delo

Ko se čas v kampu ustavi

Patricija Zorič v pogovoru razkrije, zakaj je želela tudi svojim otrokom omogočiti poletja, kakršnih se spominja iz otroštva. V kampu so dnevi preprostejši, otroci lažje najdejo družbo, več časa preživijo zunaj, tudi vsakdanja opravila pa lahko postanejo družabna aktivnost. Velika prednost pavšala je zanjo tudi to, da je vse že pripravljeno: namesto večnega pakiranja je dovolj, da sedejo v avto in se odpeljejo proti morju.

A življenje v prikolici ima tudi manj romantično plat. Prostor je omejen, narave ni mogoče ves čas ohranjati popolnoma urejene, pavšali pa so vse dražji in vse težje dostopni. Kampi na privlačnih lokacijah dajejo prednost mobilnim hiškam, tradicionalne pavšaliste pa pogosto potiskajo na manjše ali manj ugodne parcele.

Kako izbrati pravo prikolico, zakaj morate že pred nakupom vedeti, ali bo stacionirana ali namenjena potovanjem, ter kako bodo prikolice prihodnosti prilagojene digitalnim nomadom? Prisluhnite celotni epizodi podkasta Deloindom in odkrijte, zakaj kampiranje za vse več ljudi ni odrekanje udobju, temveč prav poseben način življenja.

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