Müller odpoklical čistilno sredstvo: zaradi bakterij lahko ogroža zdravje

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Müller je sprožil odpoklic sredstva Bactador za odstranjevanje vonjav in madežev. Preverite, za kateri izdelek gre in kaj svetujejo kupcem.
Potrošnikom, ki imajo izdelek doma, svetujemo, da pred nadaljnjo uporabo preverijo uradno obvestilo o odpoklicu in navodila trgovca. Foto Urad Za Kemikalije/
Galerija
Potrošnikom, ki imajo izdelek doma, svetujemo, da pred nadaljnjo uporabo preverijo uradno obvestilo o odpoklicu in navodila trgovca. Foto Urad Za Kemikalije/
D. D.
23. 10. 2026 | 11:51
1:51
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Podjetje Müller Drogerija je sprožilo odpoklic izdelka Bactador, odstranjevalca vonjav in madežev v 750-mililitrski embalaži. O odpoklicu je potrošnike obvestil Urad Republike Slovenije za kemikalije.

Gre za sredstvo, namenjeno odstranjevanju neprijetnih vonjav in madežev, ki se uporablja pri čiščenju doma.

Zakaj je izdelek nevaren?

Odpoklic se nanaša na izdelek Bactador – odstranjevalec vonjav in madežev, 750 ml, ki ga je na slovenskem trgu prodajalo podjetje Müller Drogerija, d. o. o.

Izdelek je bil odpoklican zaradi bakteriološke onesnaženosti. Po navedbah Urada RS za kemikalije obstaja nevarnost za zdravje, če vsebina pride v stik z očmi, ranami ali dihali.

Odpoklic velja za izdelka s serijskima oznakama 3861A in 4063A, ki sta bila v prodaji med 11. septembrom in 14. oktobrom 2026. Črtna koda izdelka je 4019181501653.

Kaj storiti, če imate izdelek doma?

Kupci naj odpoklicano sredstvo prenehajo uporabljati in ga vrnejo v katerokoli Müllerjevo poslovalnico, kjer jim bodo povrnili kupnino.

Za dodatne informacije se lahko obrnejo na trgovca po elektronski pošti info@mueller.si ali telefonu 01 51 39 300.

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