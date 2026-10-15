Na vašem domu je lahko prijavljen neznanec, ne da bi vedeli: kako to preveriti?

Predstavljajte si, da ugotovite, da ima na naslovu vašega doma prijavljeno prebivališče nekdo, ki ga sploh ne poznate. Osebi niste dovolili bivanja niti podpisali soglasja za prijavo prebivališča. Kako je to mogoče in kaj lahko storite? Lastniki nepremičnin lahko na upravni enoti preverijo, kdo ima prijavljeno prebivališče na njihovem naslovu, ob ugotovljenih nepravilnostih pa zahtevajo preverjanje dejanskega stanja.

Med ljudmi je začela krožiti prigoda starejšega para iz Kranja, ki naj bi po naključju izvedel, da je na naslovu njunega doma prijavljenih deset neznanih oseb. Tem ljudem menda nikoli nista dovolila bivanja niti podpisala soglasja za prijavo prebivališča.

Podrobnosti primera sicer niso potrjene, se pa ob tem odpira pomembno vprašanje: kako lahko lastnik preveri, kdo je prijavljen na naslovu njegove nepremičnine, in kaj lahko stori, če ugotovi nepravilnosti?

Kako preveriti, kdo je prijavljen na vašem naslovu?

Prvi korak je pridobitev uradnega izpisa. Lastnik ali solastnik lahko na kateri koli upravni enoti zaprosi za podatke o osebah s prijavljenim stalnim ali začasnim prebivališčem na naslovu svoje nepremičnine, največ za obdobje svojega lastništva oziroma solastništva.

Izpis vsebuje ime in priimek, leto rojstva ter vrsto prijavljenega prebivališča. Takšno vlogo je mogoče oddati osebno ali elektronsko prek eUprave, pri stanovanju v bloku pa je pomembno natančno navesti tudi številko stanovanja, da se preverjanje nanaša na pravo enoto.

Je prijava brez lastnikovega soglasja vedno sporna?

Ob ugotovitvi, da je na naslovu prijavljena neznana oseba, lastnik pogosto najprej pomisli na soglasje: če ga ni podpisal, kako je bila prijava sploh mogoča?

Zakon določa več načinov dokazovanja pravice do prebivanja. Poleg soglasja lastnika je to lahko tudi najemna ali podnajemna pogodba oziroma druga zakonsko priznana pravna podlaga.

V primeru oddaje stanovanja je treba upoštevati tudi 24. člen stanovanjskega zakona, ki določa, da mora lastnik stanovanja upravnika takoj obvestiti o sklenitvi ali spremembi najemne pogodbe ter mu sporočiti ime najemnika in število oseb, navedenih v pogodbi.

Odsotnost lastnikovega pisnega soglasja zato še ne pomeni nujno, da je bila prijava opravljena nezakonito. Pomembno je, na kakšni podlagi je bila prijava izvedena in ali oseba na naslovu dejansko prebiva.

Kako urediti prijavo osebe, ki tam ne živi?

Če izpis pokaže osebo, ki na naslovu ne prebiva, naj lastnik o tem pisno obvesti upravno enoto. Opiše naj okoliščine, ki jih pozna: ali gre za nekdanjega najemnika, kdaj se je izselil oziroma ali osebe sploh ne pozna, priloži pa naj tudi razpoložljiva dokazila, ki lahko pomagajo pri preverjanju.

Pomembno je ločevati med nepravilnim številom prijavljenih ljudi v bloku, ki tam dejansko živijo, in ljudmi, ki so na naslovu prijavljeni zgolj zaradi formalnost. Foto Natalia Deriabina/Shutterstock

Upravna enota bo na podlagi obvestila in okoliščin primera preverila, ali obstajajo razlogi za uvedbo postopka ugotavljanja dejanskega prebivališča, ter glede na ugotovitve odločila o ustrezni spremembi oziroma prenehanju prijave.

Lastnik sam po sebi osebe ne more kar izbrisati iz evidence.

Lahko lastnik prepreči prihodnje prijave?

Lastnik ali solastnik lahko upravni enoti sporoči opozorilo, da ne soglaša z novo prijavo na naslovu svoje nepremičnine. Storitev je na voljo osebno in prek eUprave.

Pri tem je treba dodati, da opozorilo ni absolutna prepoved. Če posameznik izpolnjuje zakonske pogoje, mu prijave namreč ne more preprečiti. Opozorilo je za uradno osebo kazalnik morebitne lažne prijave in razlog za preverjanje njene resničnosti.

Če torej lastnik sumi, da je na njegovem naslovu prijavljena oseba, ki tam ne živi, je najpomembnejše, da najprej pridobi uradne podatke in o morebitnih nepravilnostih obvesti upravno enoto. Ta je pristojna za preverjanje dejanskega prebivališča in urejanje podatkov v registru.

Pri tem velja poudariti še, da uradna prijava prebivališča ni isto kot prijava števila uporabnikov stanovanja upravniku. Slednja je pomembna predvsem za delitev določenih obratovalnih stroškov v večstanovanjskih stavbah. Kaj storiti, če v sosednjem stanovanju živi več ljudi, kot jih je prijavljenih upravniku, pojasnjujemo v ločenem članku.