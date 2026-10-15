Setveni koledar
  • Delo mediji d.o.o.
Rubrike
Podkasti
E-novice

Bivanje

DomoviArhitekturaInterierSvetujemoNepremičninski trg

Gradnja in obnova

NovogradnjeObnovaStavbno pohištvoVlaga in prezračevanjeUreditev okolice

Energija in okolje

Ogrevanje in hlajenjeEnergijska učinkovitostElektrikaVodaOdpadkiOkolje

Vrt in živali

Okrasni vrtoviZelenjavni vrtoviSadovnjakiEko kotičekŽivali

Podkasti

Dober dan!

Hitre povezave
Moje naročnineNaročila
Bivanje  |  Svetujemo
Vredno branja

Najučinkovitejši način za čiščenje pečice brez agresivnih detergentov

Si tudi vi velikokrat obljubite, da se boste čiščenja pečice lotili po naslednji peki ter si s tem to gospodinjsko opravilo le otežujete?
12. 10. 2026 | 12:05
Bivanje  |  Interier
Vredno branja

Nekoč so bili povsod, zdaj se vračajo: Stekleni zidaki znova v trendu

Stekleni zidaki se vračajo v sodobne kopalnice. Prepuščajo svetlobo, zagotavljajo zasebnost in prostoru dodajo retro pridih.
12. 10. 2026 | 07:00
Gradnja in obnova
Vredno branja

Gradbeni inšpektorji na terenu: To so najpogostejše nepravilnosti na gradbiščih

Gradbeni inšpektorji so opravili 208 pregledov gradbišč. Preverite, katere nepravilnosti so odkrili in v katerih primerih so odredili odstranitev objektov.
14. 10. 2026 | 15:27
Bivanje

Na vašem domu je lahko prijavljen neznanec, ne da bi vedeli: kako to preveriti?

Na vašem naslovu je prijavljena oseba, ki je ne poznate? Preverite, kako pridobiti uradne podatke, odpraviti nepravilnosti in preprečiti morebitne lažne prijave.
Tudi v Sloveniji naj bi se vse pogosteje dogajalo, da se na naslov prijavi več (tudi do deset) neznancev. Foto 80-20/Shutterstock
Galerija
Tudi v Sloveniji naj bi se vse pogosteje dogajalo, da se na naslov prijavi več (tudi do deset) neznancev. Foto 80-20/Shutterstock
Kaja Berlot
15. 10. 2026 | 07:30
4:40
A+A-

Predstavljajte si, da ugotovite, da ima na naslovu vašega doma prijavljeno prebivališče nekdo, ki ga sploh ne poznate. Osebi niste dovolili bivanja niti podpisali soglasja za prijavo prebivališča. Kako je to mogoče in kaj lahko storite? Lastniki nepremičnin lahko na upravni enoti preverijo, kdo ima prijavljeno prebivališče na njihovem naslovu, ob ugotovljenih nepravilnostih pa zahtevajo preverjanje dejanskega stanja.

Med ljudmi je začela krožiti prigoda starejšega para iz Kranja, ki naj bi po naključju izvedel, da je na naslovu njunega doma prijavljenih deset neznanih oseb. Tem ljudem menda nikoli nista dovolila bivanja niti podpisala soglasja za prijavo prebivališča.

Podrobnosti primera sicer niso potrjene, se pa ob tem odpira pomembno vprašanje: kako lahko lastnik preveri, kdo je prijavljen na naslovu njegove nepremičnine, in kaj lahko stori, če ugotovi nepravilnosti?

Kako preveriti, kdo je prijavljen na vašem naslovu?

Prvi korak je pridobitev uradnega izpisa. Lastnik ali solastnik lahko na kateri koli upravni enoti zaprosi za podatke o osebah s prijavljenim stalnim ali začasnim prebivališčem na naslovu svoje nepremičnine, največ za obdobje svojega lastništva oziroma solastništva.

Izpis vsebuje ime in priimek, leto rojstva ter vrsto prijavljenega prebivališča. Takšno vlogo je mogoče oddati osebno ali elektronsko prek eUprave, pri stanovanju v bloku pa je pomembno natančno navesti tudi številko stanovanja, da se preverjanje nanaša na pravo enoto.

Je prijava brez lastnikovega soglasja vedno sporna?

Ob ugotovitvi, da je na naslovu prijavljena neznana oseba, lastnik pogosto najprej pomisli na soglasje: če ga ni podpisal, kako je bila prijava sploh mogoča?

Zakon določa več načinov dokazovanja pravice do prebivanja. Poleg soglasja lastnika je to lahko tudi najemna ali podnajemna pogodba oziroma druga zakonsko priznana pravna podlaga.

V primeru oddaje stanovanja je treba upoštevati tudi 24. člen stanovanjskega zakona, ki določa, da mora lastnik stanovanja upravnika takoj obvestiti o sklenitvi ali spremembi najemne pogodbe ter mu sporočiti ime najemnika in število oseb, navedenih v pogodbi. 

Odsotnost lastnikovega pisnega soglasja zato še ne pomeni nujno, da je bila prijava opravljena nezakonito. Pomembno je, na kakšni podlagi je bila prijava izvedena in ali oseba na naslovu dejansko prebiva.

Kako urediti prijavo osebe, ki tam ne živi?

Če izpis pokaže osebo, ki na naslovu ne prebiva, naj lastnik o tem pisno obvesti upravno enoto. Opiše naj okoliščine, ki jih pozna: ali gre za nekdanjega najemnika, kdaj se je izselil oziroma ali osebe sploh ne pozna, priloži pa naj tudi razpoložljiva dokazila, ki lahko pomagajo pri preverjanju.

Pomembno je ločevati med nepravilnim številom prijavljenih ljudi v bloku, ki tam dejansko živijo, in ljudmi, ki so na naslovu prijavljeni zgolj zaradi formalnost. Foto Natalia Deriabina/Shutterstock
Pomembno je ločevati med nepravilnim številom prijavljenih ljudi v bloku, ki tam dejansko živijo, in ljudmi, ki so na naslovu prijavljeni zgolj zaradi formalnost. Foto Natalia Deriabina/Shutterstock

Upravna enota bo na podlagi obvestila in okoliščin primera preverila, ali obstajajo razlogi za uvedbo postopka ugotavljanja dejanskega prebivališča, ter glede na ugotovitve odločila o ustrezni spremembi oziroma prenehanju prijave.

Lastnik sam po sebi osebe ne more kar izbrisati iz evidence.

Lahko lastnik prepreči prihodnje prijave?

Lastnik ali solastnik lahko upravni enoti sporoči opozorilo, da ne soglaša z novo prijavo na naslovu svoje nepremičnine. Storitev je na voljo osebno in prek eUprave.

Pri tem je treba dodati, da opozorilo ni absolutna prepoved. Če posameznik izpolnjuje zakonske pogoje, mu prijave namreč ne more preprečiti. Opozorilo je za uradno osebo kazalnik morebitne lažne prijave in razlog za preverjanje njene resničnosti.

Če torej lastnik sumi, da je na njegovem naslovu prijavljena oseba, ki tam ne živi, je najpomembnejše, da najprej pridobi uradne podatke in o morebitnih nepravilnostih obvesti upravno enoto. Ta je pristojna za preverjanje dejanskega prebivališča in urejanje podatkov v registru.

Pri tem velja poudariti še, da uradna prijava prebivališča ni isto kot prijava števila uporabnikov stanovanja upravniku. Slednja je pomembna predvsem za delitev določenih obratovalnih stroškov v večstanovanjskih stavbah. Kaj storiti, če v sosednjem stanovanju živi več ljudi, kot jih je prijavljenih upravniku, pojasnjujemo v ločenem članku.

Sorodni članki

Bivanje
Vredno branja

V vašem bloku živi več ljudi, kot jih je prijavljenih? Morda plačujete tudi zanje

Ali v vašem bloku živi več ljudi, kot jih je prijavljenih? Preverite, kako to vpliva na skupne stroške in kaj lahko storite, če podatki pri upravniku niso pravilni.
Kaja Berlot 14. 10. 2026 | 11:30
Bivanje  |  Svetujemo
Vredno branja

Puščate pred vrati v bloku čevlje? Preverili smo, v kakšnem primeru vas lahko čaka kazen

Čevlji pred stanovanjem, voziček pod stopnicami ali kolo na hodniku se zdijo priročna rešitev, a skupni prostori v bloku imajo tudi pomembno vlogo pri požarni varnosti.
Kaja Berlot 13. 10. 2026 | 07:00
Podkasti
Vredno branja

VIDEO: Zakaj je sobivanje v blokih vse težje in potrpežljivosti vse manj? (Darja Verbič in Boštjan Rus)

Sobivanje v blokih postaja vse težje. Kako ohraniti red, mir in spoštovanje med sosedi? Podkast s stanovanjskim inšpektorjem Boštjanom Rusom in upravnico Darjo Verbič.
Nina Štajner 11. 11. 2025 | 10:29

Več iz teme

zloraba prijaveprijava prebivališčalažna prijava prebivališčaodjava prebivališčasoglasje lastnikaupravna enota
Najbolj brano
Energija in okolje  |  Ogrevanje in hlajenje
Vredno branja

Kalorifer, radiator, IR-panel ali klima: s čim najceneje dogrejemo stanovanje?

Ko so jutra že hladna, skupno ogrevanje v bloku pa še ne deluje, se pogosto grejemo z električnim grelnikom ali klimo. Katera izbira je boljša?
Kaja Berlot 21. 9. 2026 | 07:00
Bivanje  |  Svetujemo
Vredno branja

Opremljamo z arhitektko: Kako v podolgovati otroški sobi izkoristiti vsak centimeter

Kako v podolgovati otroški sobi združiti spanje, učenje in shranjevanje? Predstavljamo premišljeno rešitev, ki se prilagaja odraščanju otroka.
18. 9. 2026 | 11:40
Energija in okolje
Vredno branja

Pozor: lažna stran obljublja energetske subvencije

Na spletu se je pojavila lažna stran, ki posnema uradne državne portale in uporabnikom obljublja energetske subvencije. Namen je pridobiti osebne in bančne podatke.
30. 9. 2026 | 18:59
VEČ NOVIC
Bivanje
Vredno branja

Na vašem domu je lahko prijavljen neznanec, ne da bi vedeli: kako to preveriti?

Na vašem naslovu je prijavljena oseba, ki je ne poznate? Preverite, kako pridobiti uradne podatke, odpraviti nepravilnosti in preprečiti morebitne lažne prijave.
Kaja Berlot 15. 10. 2026 | 07:30
Gradnja in obnova
Vredno branja

Gradbeni inšpektorji na terenu: To so najpogostejše nepravilnosti na gradbiščih

Gradbeni inšpektorji so opravili 208 pregledov gradbišč. Preverite, katere nepravilnosti so odkrili in v katerih primerih so odredili odstranitev objektov.
14. 10. 2026 | 15:27
Vrt in živali  |  Živali
Vredno branja

Veterinarji opozarjajo na nevarnost v jesenskih gozdovih: Za pse šteje vsaka minuta

Jeseni so močeradi znova pogosti na gozdnih poteh. Preverite, zakaj je njihov strup nevaren za pse, kako prepoznati zastrupitev in kako ukrepati.
14. 10. 2026 | 14:45
Bivanje
Vredno branja

V vašem bloku živi več ljudi, kot jih je prijavljenih? Morda plačujete tudi zanje

Ali v vašem bloku živi več ljudi, kot jih je prijavljenih? Preverite, kako to vpliva na skupne stroške in kaj lahko storite, če podatki pri upravniku niso pravilni.
Kaja Berlot 14. 10. 2026 | 11:30
Bivanje  |  Domovi
Vredno branja

Prenova staromeščanske hiše: Za starimi zidovi se skriva igriv dom

Za starimi zidovi se skriva sodoben, igriv interier. Orehov les, barvita keramika in premišljeni detajli so hiši vdahnili novo življenje.
Aleksandra Zorko 14. 10. 2026 | 07:20
Vrt in živali  |  Živali
Vredno branja

Veterinarji opozarjajo na nevarnost v jesenskih gozdovih: Za pse šteje vsaka minuta

Jeseni so močeradi znova pogosti na gozdnih poteh. Preverite, zakaj je njihov strup nevaren za pse, kako prepoznati zastrupitev in kako ukrepati.
14. 10. 2026 | 14:45
Bivanje
Vredno branja

V vašem bloku živi več ljudi, kot jih je prijavljenih? Morda plačujete tudi zanje

Ali v vašem bloku živi več ljudi, kot jih je prijavljenih? Preverite, kako to vpliva na skupne stroške in kaj lahko storite, če podatki pri upravniku niso pravilni.
Kaja Berlot 14. 10. 2026 | 11:30
Bivanje  |  Domovi
Vredno branja

Prenova staromeščanske hiše: Za starimi zidovi se skriva igriv dom

Za starimi zidovi se skriva sodoben, igriv interier. Orehov les, barvita keramika in premišljeni detajli so hiši vdahnili novo življenje.
Aleksandra Zorko 14. 10. 2026 | 07:20
Predstavitvene vsebine
Promo
Gradnja in obnova
Vredno branja

Domača opeka omogoča najsodobnejšo gradnjo

Slovenski strokovnjaki izbirajo naravne in trajnostne materiale, ki zdržijo več kot stoletje, vse za gradnjo zidu pa je že vključeno v eno ceno.
Promo Deloindom 28. 9. 2026 | 15:20
Promo
Bivanje  |  Svetujemo
Vredno branja

Prenavljate dom? Pet napak pri izbiri tal, ki jih lahko pozneje drago plačate

Ko prenavljamo ali opremljamo nov dom, največ pozornosti pogosto namenimo kuhinji, sedežni garnituri, barvam sten in pohištvu.
Promo Deloindom 28. 9. 2026 | 08:45
Promo
Gradnja in obnova  |  Obnova
Vredno branja

Resnica je, da prenova skoraj vedno stane več kot pričakovano

Sestava proračuna pred začetkom prenove je bistvena, da skriti stroški ne postanejo razlog, da bi prostor ostal nedokončan.
25. 9. 2026 | 08:39
Promo
Bivanje  |  Svetujemo
Vredno branja

Ustna higiena je več kot le odraz urejenosti

Že v šoli so nas učili, kako si pravilno ščetkati zobe, zobozdravnik pa ob vsakem obisku vestno vztraja pri vsakodnevnem nitkanju. Toda ali vsem tem nasvetom res sledimo?
Promo Deloindom 14. 9. 2026 | 14:38
Promo
Energija in okolje  |  Ogrevanje in hlajenje
Vredno branja

Ko je nekomu vroče, drugemu pa hladno: dom, ki se prilagaja svojim stanovalcem

Idealna temperatura doma ni vedno ena sama številka.
Promo Deloindom 14. 9. 2026 | 13:13
Promo
Gradnja in obnova  |  Vlaga in prezračevanje
Vredno branja

Se otrok težko zbere pri učenju? Morda ni kriv telefon

Ker je tehnologija dostopna tudi najmlajšim in povzroča številne težave, za nezbranost pri učenju hitro okrivimo telefon. Pozabimo pa na preprosto, a pomembno dejstvo.
14. 9. 2026 | 09:12
Promo
Energija in okolje  |  Ogrevanje in hlajenje
Vredno branja

Tri hiše, trije računi: komu se sončna elektrarna z baterijo splača – in komu ne

Najdražja elektrarna ni tista z največ paneli, temveč napačno dimenzionirana.
Promo Deloindom 10. 9. 2026 | 08:53
Promo
Bivanje  |  Svetujemo
Vredno branja

Zaščita lesa pred jesenskim dežjem: kako pravilno premazati ograjo, vrata in vrtno pohištvo

Pravilna zaščita lesa pomaga ograji, vratom in vrtnemu pohištvu kljubovati vlagi. Preverite, kako pripraviti površino in izbrati ustrezen premaz.
Promo Deloindom 9. 9. 2026 | 13:46
  • Bivanje
  • Gradnja in obnova
  • Energija in okolje
  • Vrt in živali
  • Podkasti
    • Deloindom logo
    Copyright © Delo in dom, Delo mediji d.o.o. 2025. Vse pravice pridržane.
    Piškotki |Pogoji uporabe |Politika varstva zasebnosti