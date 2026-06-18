Bodo cene stanovanj končno padle? Aktualni podatki dajejo precej jasen odgovor

Visoke cene stanovanj, omejena ponudba in negotovost glede prihodnjih obrestnih mer marsikaterega kupca postavljajo pred vprašanje: kupiti zdaj ali še nekoliko počakati? Mnogi upajo, da se bo slovenski nepremičninski trg po letih rasti vendarle ohladil in da bodo stanovanja postala dostopnejša.

Toda kaj pravijo podatki?

Čeprav se je trg v zadnjih letih nekoliko umiril, uradne statistike za zdaj ne kažejo, da bi se cene stanovanjskih nepremičnin začele občutneje zniževati. Ravno nasprotno - rast cen se nadaljuje, čeprav počasneje kot v najbolj vročih letih po epidemiji.

Cene stanovanj rastejo že enajsto leto zapored

Po zadnjih podatkih Statističnega urada Republike Slovenije so se cene stanovanjskih nepremičnin leta 2025 v primerjavi z letom prej zvišale za 5,8 odstotka. S tem se je nadaljeval že enajst let trajajoči trend rasti cen, vendar podrobnejši pogled razkriva, da rast ni bila enaka v vseh segmentih trga. Najizraziteje so se podražile nove družinske hiše, katerih cene so bile višje za 11,2 odstotka. Sledila so rabljena stanovanja z 8,4-odstotno rastjo cen ter rabljene družinske hiše s 4,8-odstotno rastjo. Edina kategorija, kjer je bil zaznan padec cen, so bila nova stanovanja, ki so se pocenila za 1,7 odstotka.

To kaže, da trg ni povsod enak, vendar skupna slika ostaja jasna: cene stanovanjskih nepremičnin v Sloveniji še naprej rastejo.

Edina kategorija nepremičnin, ki se je v zadnjem letu pocenila, so nova stanovanja. Foto Velirina/Shutterstock

Promet ostaja visok

Poleg cen je pomemben pokazatelj tudi število sklenjenih poslov. Po podatkih SURS je skupna vrednost stanovanjskih transakcij v Sloveniji leta 2025 znašala približno 1,9 milijarde evrov. Tudi število prodaj ostaja visoko, saj je bilo v Ljubljani lani prodanih 1.571 rabljenih stanovanj, kar je približno četrtino več kot leto prej. Takšni podatki kažejo, da povpraševanje kljub visokim cenam ostaja prisotno.

Zakaj cene ne padajo?

Eden glavnih razlogov je še vedno omejena ponudba stanovanj. Slovenija se namreč že vrsto let sooča s pomanjkanjem novih stanovanj, zlasti v Ljubljani in drugih gospodarsko močnejših urbanih središčih. In čeprav se gradnja novih stanovanj povečuje, strokovnjaki že vrsto let opozarjajo, da ne dohaja potreb trga.

Kaj se dogaja z obrestnimi merami?

Za večino kupcev je poleg cen ključna tudi cena financiranja. Po močnem dvigu obrestnih mer v letih 2022 in 2023 so se razmere na kreditnem trgu nekoliko umirile, vendar kljub temu je gibanje obrestnih mer v prihodnje negotovo in ga je težko zanesljivo napovedovati. Za kupce to pomeni predvsem eno: odločitev za nakup ni odvisna le od cene nepremičnine, temveč tudi od pogojev financiranja, ki lahko pomembno vplivajo na končni mesečni obrok.

Ali se splača čakati na padec cen?

Če pričakujete, da bodo stanovanja v prihodnjem letu občutno cenejša, aktualni podatki za tak scenarij za zdaj ne dajejo veliko upanja. Uradna statistika ne kaže ohlajanja trga, temveč nadaljevanje rasti cen, čeprav z bolj zmernim tempom kot v preteklosti. To seveda ne pomeni, da se posamezne nepremičnine ali posamezni deli trga ne morejo poceniti, saj so na določenih lokacijah ali pri manj zaželenih nepremičninah so cenovni popravki vedno mogoči, vendar večjih sprememb za zdaj ni zaznati.

Stropški gradnje se že enajsto leto zapored vztrajni višajo. Foto Balkanscat//Shutterstock

Kdo naj kupi zdaj?

Nakup je običajno smiselna odločitev za kupce, ki rešujejo lastno stanovanjsko vprašanje in načrtujejo dolgoročno bivanje v nepremičnini. Pri takšnem nakupu je veliko pomembnejše vprašanje, ali je nepremičnina primerna za njihove potrebe, kot pa kratkoročna nihanja cen na trgu. Če ima kupec zagotovljeno financiranje, ustrezno finančno rezervo in najde nepremičnino na dobri lokaciji, odlašanje zgolj zaradi pričakovanja občutnejšega padca cen morda ni najbolj smiselna strategija.

Kdo lahko še počaka?

Čakanje pa ima nekoliko več smisla pri kupcih, ki kupujejo izključno kot investicijo, nimajo urejenega financiranja, pričakujejo večjo ponudbo novogradenj na točno določenem območju ali pa še niso prepričani, kje želijo živeti.

V teh primerih lahko dodatni meseci ali leto dni prinesejo več izbire, ni pa nujno, da tudi nižje cene.