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Cene nepremičnin znova rekordne: rabljena stanovanja v Ljubljani presegla 5.600 evrov na kvadratni meter

V prvi polovici 2026 so se stanovanja podražila za 8 odstotkov, hiše za 4 odstotke, zemljišča za gradnjo stanovanj pa kar za 15 odstotkov.
Med obravnavanimi območji je bila podražitev najizrazitejša v Ljubljani, kjer je dosegla 11 odstotkov. Foto Lattasit Laohasiriwong/Shutterstock
Galerija
Med obravnavanimi območji je bila podražitev najizrazitejša v Ljubljani, kjer je dosegla 11 odstotkov. Foto Lattasit Laohasiriwong/Shutterstock
Kaja Berlot
28. 10. 2026 | 12:05
6:33
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Geodetska uprava Republike Slovenije (Gurs) je 19. oktobra objavila poročilo o slovenskem nepremičninskem trgu za prvo polletje 2026. V njem ocenjuje, da obrata cen za zdaj ni pričakovati, zaradi zviševanja obrestnih mer za stanovanjske kredite pa pričakuje ponovno zmanjševanje števila transakcij s stanovanjskimi nepremičninami. Po ocenah Gursa, pripravljenih na podlagi še začasnih podatkov, je bilo v prvem polletju 2026 na celotnem nepremičninskem trgu sklenjenih približno 15.500 kupoprodajnih pogodb v skupni vrednosti okoli 1,84 milijarde evrov. V primerjavi z drugo polovico leta 2025 je bilo število pogodb večje za okoli šest odstotkov, njihova skupna vrednost pa za okoli 13 odstotkov.

Srednja cena rabljenega stanovanja prvič nad 3.500 evri

Srednja cena* rabljenega stanovanja v večstanovanjski stavbi je na ravni Slovenije dosegla 3.520 evrov na kvadratni meter, kar je 450 evrov več kot v prvem polletju 2025. Razlike med območji ostajajo velike; najvišjo srednjo ceno rabljenih stanovanj je ohranila Ljubljana (5.630 €/m²), sledili sta ji Obala (5.070 €/m²) in severna okolica prestolnice (4.580 €/m²). 

Pomembna cenovna mejnika sta presegla tudi Kranj z okolico in Maribor, saj je na prvem območju mediana prvič presegla 4.000 evrov na kvadratni meter, v Mariboru pa je dosegla 3.010 evrov. Sta pa Maribor in Celje kljub rasti ostala pod državno mediano.

*Pri srednji ceni gre za mediano, kar pomeni, da je bila polovica upoštevanih prodaj izvedena po nižji, polovica pa po višji ceni. 

V Ljubljani je bila srednja cena kvadratnega metra rabljenega stanovanja za 740 evrov višja kot leto prej. Foto Yuriyt/Shutterstock
V Ljubljani je bila srednja cena kvadratnega metra rabljenega stanovanja za 740 evrov višja kot leto prej. Foto Yuriyt/Shutterstock

Najizrazitejša rast cen stanovanj v Ljubljani

Cene stanovanj v večstanovanjskih stavbah so se v prvem polletju 2026 glede na drugo polovico leta 2025 na ravni države zvišale za osem odstotkov, v predhodnem polletju pa je bila rast dvoodstotna. Med obravnavanimi območji je bila podražitev najizrazitejša v Ljubljani, kjer je dosegla 11 odstotkov, v Celju so se cene zvišale za devet odstotkov, v Kranju z okolico za osem, v Mariboru za šest, na Obali in v severni okolici Ljubljane za pet, v južni okolici Ljubljane pa za štiri odstotke.

Dolgoročnejša primerjava pokaže, da so bile cene stanovanj na ravni države glede na drugo polletje 2023 višje za 29 odstotkov, v istem obdobju pa so se cene stanovanjskih hiš zvišale za 20 odstotkov.

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Za rabljeno hišo v Sloveniji srednja cena 210.000 evrov

Srednja pogodbena cena rabljene stanovanjske hiše je v prvem polletju 2026 znašala 210.000 evrov, kar je 30.000 evrov več kot v enakem obdobju leto prej. Prodane hiše so bile v povprečju stare nekaj več kot 50 let.

Tudi pri hišah je bila najdražja Ljubljana, kjer je mediana dosegla 504.000 evrov. V severni okolici Ljubljane je znašala 390.000 evrov, na Obali 335.000, v južni okolici Ljubljane 330.000, v Kranju z okolico 322.000, v Celju 257.000 in v Mariboru 251.000 evrov. Gurs pri Obali posebej opozarja na vpliv lokacije prodanih hiš, saj je bila večina prodaj izvedena v zaledju, kjer so cene praviloma bistveno nižje kot v priobalnih krajih, zato srednja cena hiš na celotnem obravnavanem območju ne prikazuje cenovne ravni zgolj ob morju.

Najvišjo prodajno ceno hiše v državi je dosegla vila v ljubljanski Rožni dolini, ki je bila prodana za približno 6,4 milijona evrov. Hiša, ki je bila zgrajena leta 2019, meri nekaj več kot 900 kvadratnih metrov, od tega približno 600 kvadratnih metrov uporabne površine, pripada pa ji okoli 1.500 kvadratnih metrov zemljišča.

Srednja pogodbena cena rabljene stanovanjske hiše je v prvem polletju 2026 znašala 210.000 evrov, kar je 30.000 evrov več kot v enakem obdobju leto prej. Foto Balkanscat/Shutterstock
Srednja pogodbena cena rabljene stanovanjske hiše je v prvem polletju 2026 znašala 210.000 evrov, kar je 30.000 evrov več kot v enakem obdobju leto prej. Foto Balkanscat/Shutterstock

Močno so se podražila tudi zemljišča za stanovanjsko gradnjo

Zemljišča za gradnjo stanovanjskih stavb so v prvi polovici leta 2026 dosegla novo rekordno cenovno raven in so se glede na predhodno polletje podražila za 15 odstotkov. Njihove cene so v obravnavanih obdobjih nihale izraziteje kot cene stanovanj in hiš, saj je po rahlem znižanju v drugi polovici leta 2024 in zmernejši rasti v letu 2025 sledil izrazit skok; glede na drugo polovico leta 2023 so bile višje za 35 odstotkov.

Novogradnje se večinoma prodajo že med gradnjo

Na trgu novih stanovanj Gurs za zdaj ne zaznava kopičenja večjih zalog neprodanih enot, saj se večina novih stanovanj, predvsem v Ljubljani in drugih večjih mestih, proda oziroma rezervira že med gradnjo ali celo pred njenim začetkom. Po dokončanju projektov zato praviloma ostaja na voljo manj stanovanj, med njimi pa so pogosto večje in dražje enote, ki so širšemu krogu kupcev, zlasti tistim, ki rešujejo svoje stanovanjsko vprašanje, težje dostopne.

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Po ocenah iz poročila so se cene novih stanovanj v Ljubljani praviloma gibale med 6.000 in 8.000 evri na kvadratni meter, pri posameznih projektih oziroma stanovanjih višjega cenovnega razreda pa so dosegale tudi 10.000 evrov.

V Kopru je bil običajni razpon med 5.000 in 7.000 evri, v večjih naseljih širše okolice Ljubljane med 4.500 in 5.500 evri, v Kranju med približno 3.700 in 5.000 evri, v Mariboru in Celju pa med 3.500 in 4.500 evri na kvadratni meter. V Novem mestu so se cene večinoma gibale med 3.300 in 4.500 evri, v Novi Gorici med približno 3.000 in 4.000 evri, v Murski Soboti pa okoli 3.000 evrov na kvadratni meter.

Gurs obrata cen za zdaj ne pričakuje

Po oceni Gursa obrata cen nepremičnin še vedno ni pričakovati. Poročilo med dejavniki, ki podpirajo njihovo raven, navaja visoke stroške gradnje, razmeroma omejeno ponudbo novih stanovanj, visoko zaposlenost, rast plač ter razmeroma veliko število in obseg novih stanovanjskih kreditov. Hkrati zaradi zviševanja obrestnih mer za stanovanjske kredite pričakuje ponovno zmanjševanje števila transakcij s stanovanjskimi nepremičninami, saj sta se prav število in obseg novih stanovanjskih kreditov v preteklih letih izkazala kot poglavitni dejavnik plačilno sposobnega povpraševanja.

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