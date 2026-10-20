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Pred nakupom stanovanja preverite ta podatek: razlika v ceni je lahko več deset tisoč evrov

Cena je pri iskanju stanovanja pogosto prvi podatek, ki pritegne našo pozornost. Toda znesek na vrhu oglasa še ne pove vedno, koliko denarja bomo potrebovali za nakup.
Pregled nepremičninskih oglasov lahko povzroči veliko zmede. Foto Shisu_ka/Shutterstock
Galerija
Pregled nepremičninskih oglasov lahko povzroči veliko zmede. Foto Shisu_ka/Shutterstock
Kaja Berlot
20. 10. 2026 | 07:00
5:46
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Ob iskanju nove nepremičnine navadno preverimo lokacijo, velikost in seveda ceno. In čeprav se zdi stanovanje na prvi pogled finančno dosegljivo, lahko ob branju opisa ugotovimo, da je treba ceni prišteti še davek ali posebej kupiti parkirno mesto. Razlika med oglaševano in končno ceno lahko na koncu nanese tudi več deset tisoč evrov in pomembno vpliva na odločitev o nakupu. 

Ampak najprej ...

Čeprav se zdi samo po sebi umevno, številni še vedno ne poznajo razlike med neto in bruto ceno. Neto cena ne vključuje DDV, bruto cena pa ga vključuje. Če torej ponudnik navaja ceno »plus DDV«, je treba davek prišteti, kadar pa je izrecno zapisano, da DDV vključen, ga ne dodajamo v ceno. Vendar tudi cena z davkom še ne nujno zajema vseh stroškov nakupa.

Kaj bi morala povedati cena na oglasu?

Kot je zapisano v Zakonu o varstvu potrošnikov, pri oglaševanju stanovanj podjetje potrošnika ne sme zavajati glede cene ali njenega izračuna. Kot je zapisano, morajo biti ob oglasu naveden bistvene informacije, med njimi tudi cena z davki oziroma način njenega izračuna, kadar je ni mogoče razumno izračunati vnaprej. Pomembno pa je tudi, kako je ponudba predstavljena kot celota, saj bistvene informacije ne smejo biti prikrite ali navedene nejasno. Kupec naj zato pred ogledom ali začetkom pogajanj preveri, ali izpostavljena cena vključuje DDV in koliko znaša cena stanovanja z davkom.

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Med oglasi najdemo oba načina prikaza

Pregled dveh konkretnih oglasov na nepremičninskem portalu pokaže, da se med slovenskimi oglasi pojavljata tako cena z vključenim DDV kot cena, ki ji je treba davek še prišteti.

Primer cene z vključenim DDV je enosobno stanovanje v Kranju. Na vrhu oglasa je navedena cena 269.032 evrov, v opisu pa je natančneje zapisana cena 269.031,50 evra z vključenim 9,5-odstotnim DDV. Ponudnik navaja tudi, da so parkirna mesta vključena in da kupec ob morebitni sklenitvi posla ne plača provizije. 

Drugače pa je v primeru prodaje dvosobnega stanovanja v Vojniku, kjer je na vrhu oglasa navedena cena 227.000 evrov, v opisu pa ponudnik izrecno pojasni, da gre za neto ceno, ki ji je treba prišteti 9,5 odstotka DDV. V tem primeru to pomeni še dodatnih 21.565 evrov, zato cena stanovanja z davkom znaša 248.565 evrov. Prav tako je parkirno mesto na voljo za dokup in v tem znesku ni zajeto. 

Zakaj je DDV pri nekaterih stanovanjih 9,5-odstoten?

DDV ni dodatek, ki bi ga avtomatično prišteli vsaki prodaji stanovanja, saj mora biti prodaja najprej sploh obdavčena z DDV, nato pa je treba določiti še ustrezno davčno stopnjo.

Za obdavčeno prodajo stanovanj za trajno bivanje, ki izpolnjujejo pogoje za uvrstitev v okvir socialne politike, velja nižja, 9,5-odstotna stopnja. Pravilnik o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost med drugim določa mejo 120 kvadratnih metrov uporabne površine v večstanovanjski stavbi oziroma 250 kvadratnih metrov v enostanovanjski stavbi. Pri obdavčeni prodaji običajnega stanovanja, ki ne izpolnjuje pogojev za uporabo nižje stopnje, pa se uporablja splošna, 22-odstotna stopnja DDV.

Pred nakupom je zato treba preveriti, kaj cena pravzaprav vključuje. Foto Gumbariya/Shutterstock
Pred nakupom je zato treba preveriti, kaj cena pravzaprav vključuje. Foto Gumbariya/Shutterstock

Pri rabljenem stanovanju veljajo drugačna pravila

Pri običajni prodaji rabljenega stanovanja med fizičnimi osebami se DDV ne prišteva kupnini in se praviloma v tem primeru odmeri davek na promet nepremičnin po stopnji dva odstotka. Po pojasnilih FURS je davčni zavezanec prodajalec, kupec pa lahko prevzame plačilo, če se tako dogovorita v kupoprodajni pogodbi. 

Če bi kupec pri kupnini 250.000 evrov prevzel še plačilo tega davka, bi ob enaki davčni osnovi potreboval dodatnih 5.000 evrov.  Prav tako DDV in davka na promet nepremičnin pri istem prenosu ne prištevamo skupaj. Kadar je od prenosa obračunan DDV, se davek na promet nepremičnin ne plača.

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Cena z davkom še ni celoten proračun za nakup

Ko je vprašanje davka razjasnjeno, mora kupec preveriti še obseg ponudbe. Ali cena vključuje parkirno mesto? Se stanovanje prodaja z opremo, prikazano na fotografijah, ali so te le ponazoritev? Je navedena cena za dokončano stanovanje ali bo treba financirati še zaključna dela? Ločeno je treba razjasniti tudi morebitno plačilo posredovanja oziroma pogodbeno dogovorjeno povračilo stroškov ter stroške priprave pogodbe, notarskih opravil in zemljiškoknjižnega vpisa. Kdor nakup financira s posojilom, mora pridobiti še izračun stroškov financiranja. Ker te postavke niso pri vsakem nakupu enake, enotnega odstotka, za katerega bi se oglaševana cena vedno povečala, ni. 

Kaj preveriti pred nakupom?

Preden se kupec zaveže k nakupu, naj od ponudnika zahteva pisno ponudbo z:

  • jasno navedeno ceno z davki
  • seznamom vključenih delov nepremičnine
  • vsemi dodatnimi plačili, ki jih bo prevzel

Tako lahko pravočasno presodi, koliko denarja potrebuje in ali je ponudba res primerljiva z drugimi.

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