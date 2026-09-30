Svetovalnica: Podedovala sem polovico hiše, drugi dediči so mi zaprli vodo – lahko svoj delež prodam?

Spoštovani,

po mami sem podedovala polovico hiše, preostali delež pa pripada še trem dedičem. Etažna lastnina ni urejena, z drugimi dediči pa se ne morem dogovoriti oziroma z njimi praktično ne morem komunicirati. Ne dovolijo mi oddajanja mojega dela hiše v najem, poleg tega so mi zaprli vodo, plin in elektriko.

Zanima me, ali lahko svoj solastniški delež prodam komu drugemu in ali obstaja možnost, da bi zadeve z drugimi dediči namesto mene urejal kdo drug. Sama se z njimi ne želim več ukvarjati, saj mi vse skupaj predstavlja veliko breme, zato bi se svojega deleža najraje čim prej rešila.

Hvala za odgovor in lep pozdrav,

Tanja

Odgovarja: Pravnik na dlani Brezplačno pravno svetovanje bralcem Delaindom omogočamo v sodelovanju s partnerji projekta Pravnik na dlani.

Spoštovani,

solastniški delež lahko po tretjem odstavku 66. člena Stvarnopravnega zakonika (SPZ) prodate brez soglasja drugih dedičev, morate pa jim ga zaradi njihove zakonite predkupne pravice najprej pisno ponuditi v odkup pod enakimi pogoji. Šele če ga v razumnem roku ne odkupijo, ga lahko prodate tretji osebi.

Za komunikacijo in urejanje zadev z drugimi dediči lahko pooblastite drugo osebo, na primer družinskega člana ali pooblaščenca; za prodajo nepremičnine mora biti pooblastilo notarsko overjeno.

Odklop vode, plina in elektrike lahko pomeni motenje posesti (32. člen SPZ) – sodno varstvo lahko zahtevate v 30 dneh od dneva, ko ste izvedeli za motenje, najpozneje v enem letu od motenja.

Vam podedovani solastniški delež povzroča le stroške in skrbi? Spori med dediči glede solastnine na nepremičnini se lahko vlečejo leta. Za strokovno pomoč se posvetujte s Pravnikom na dlani. Pokličite 01 280 8000 in uredite svoj solastniški delež še danes.

Če se z dediči ne morete dogovoriti niti glede odkupa niti glede uporabe hiše, imate po 69. in 70. členu SPZ pravico kadarkoli zahtevati sodno delitev solastnine – s fizično delitvijo, prodajo in razdelitvijo kupnine ali odkupom s strani enega od solastnikov. To je najhitrejša pot, da svoj delež unovčite brez soglasja ostalih.

Priporočamo, da dedičem najprej pisno ponudite odkup deleža, ob neuspehu pa se za pripravo predloga za delitev solastnine posvetujete s pravnim strokovnjakom.