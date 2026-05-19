Preverili smo, katera živa meja raste najhitreje

Kar nekaj rastlinskih vrst je, ki rastejo presenetljivo hitro. Preverili smo, katere so tiste, ki bodo poglede na vaš vrt zakrile najhitreje.
Kaja Berlot 15. 5. 2026 | 07:30
Pozabite na sirup: ta presenetljiv trik s smrekovimi vršički je nov hit pomladi

Smrekovi vršički so spomladanska klasika, ki jo večina uporablja za sirup. A obstaja še ena, manj znana možnost: vlaganje v kis.
14. 5. 2026 | 12:30
Svetovalnica: Zaradi sosedovega kompostnika živimo med podganami in kačami – kaj lahko storim?

Sosedov kompostnik ob meji povzroča podgane, miši in kače, poleg tega prihaja še do groženj. Katere pravne možnosti ima lastnica hiše?
Pravnik na dlani 14. 5. 2026 | 07:30
Svetovalnica: Zaradi neznanih dedičev ne morem prodati ali oddajati stanovanja – kaj lahko storim

Solastnica stanovanja ne more urediti niti osnovnih zadev, ker so drugi lastniki umrli, dediči pa neznani. Kakšne pravne možnosti ima?
Solastnica četrtine stanovanja zaradi smrti preostalih lastnikov in neznanih dedičev ne more urediti niti osnovnih zadev, od elektrike do oddaje ali prodaje nepremičnine.
Solastnica četrtine stanovanja zaradi smrti preostalih lastnikov in neznanih dedičev ne more urediti niti osnovnih zadev, od elektrike do oddaje ali prodaje nepremičnine. Foto Maks_lab/Shutterstock
19. 5. 2026 | 07:00
Spoštovani.

Sem solastnica 1/4 stanovanja, preostali trije deleži (skupaj 3/4) pa pripadajo trem osebam, ki so imele prebivališče na Kosovu (državljani Kosova). Po neuradnih informacijah naj bi vsi trije solastniki umrli pred nekaj leti, vendar njihovi dediči niso znani.

Zaradi tega nastajajo resne težave: stroški, povezani s stanovanjem, se za njihov delež ne plačujejo, elektrika je že odklopljena, prav tako ni mogoče izvajati nobenih pravnih ali upravljavskih dejanj brez soglasja vseh solastnikov. Stanovanja tako ne morem uporabljati niti oddati v najem, prav tako ne morem urediti niti osnovnih zadev, kot je ponovni priklop elektrike ali nujna vzdrževalna dela.

Upravnik je poskušal prek sodišča na Kosovu pridobiti podatke o dedičih, vendar neuspešno. Po njihovih navedbah niso dolžni posredovati teh podatkov, ker ne gre za državo članico EU. Tudi sama sem se pisno obrnila na občinske organe na Kosovu ter na naslov pokojnih, vendar odgovora nisem prejela.

Ker v stanovanju ne živim, mi predstavlja zgolj strošek (obratovalni stroški, davek na nepremičnine), rešitve pa ne najdem.

Zanima me:

  • kakšne pravne možnosti imam v takšni situaciji,
  • ali obstaja način, da se ugotovijo dediči ali uredi status preostalih deležev,
  • ali je mogoče sprožiti kak postopek v Sloveniji, ki bi omogočil upravljanje ali razpolaganje s stanovanjem,
  • in kako lahko zaščitim svoje interese ter zmanjšam nastajajoče stroške.

Predkupna pravica pri nepremičninah: kdo jo ima, kdaj velja in kaj se zgodi, če jo prodajalec spregleda?

Za vaš odgovor se vam najlepše zahvaljujem.

Odgovarja:

pravnik-na-dlani Pravnik na dlani

Brezplačno pravno svetovanje bralcem Delaindom omogočamo v sodelovanju s partnerji projekta Pravnik na dlani.

Spoštovani,

Vaš položaj je zelo zapleten.

Samo solastnino določa in obravnava Stvarnopravni zakonik v členih 65. in dalje. Najverjetneje sam pojem solastnine dobro poznate zaradi zapletenosti vaše situacije.

Glede na dejstvo, da podatkov o dedičih solastnikov zaradi okoliščin ne morete izvedeti in v stanovanju ne živite, vam predlagamo, da začnete sodni postopek prodaje predmetne nepremičnine.

To se lahko ureja v nepravdnem postopku, ki ga ureja Zakon o nepravdnem postopku – ZNP-1. Nepravdni postopek se prične na predlog ali po uradni dolžnosti. V vašem primeru se bo pričel na vaš predlog.

Ste solastnik nepremičnine s pokojniki ali neznanimi dediči?  

Zapletena solastniška razmerja in nedostopni podatki o dedičih pogosto onemogočajo upravljanje s premoženjem. Če vam nastaja škoda, lahko prek nepravdnega postopka zahtevate sodno prodajo nepremičnine in razdelitev kupnine. Ne dovolite, da vaše premoženje propada. Za strokovno pravno pomoč pri sprožitvi postopka se posvetujte s Pravnikom na dlani.

Pokličite 01 280 8000 in rešite svoje nepremičninske težave še danes!

ZNP-1 ureja obravnavo osebnih stanj, družinska in premoženjska razmerja. Predlagateljica boste vi, nasprotni udeleženci pa ostali 3 solastniki, ki so sicer pokojni. Najverjetneje bo sodišče po uradni poti lažje pridobilo podatke od druge države nečlanice EU. V samem predlogu bo treba navesti, da se dela velika premoženjska škoda vam in tudi lastnikom drugih stanovanj v celotni nepremičnini in zahtevati sodno prodajo nepremičnine. Sodišče bo potem v postopku stanovanje prodalo ter kupnino po odbitku dolga do dobaviteljev oziroma upnikov razdelilo glede na lastniške deleže. Žal taki postopki relativno dolgo trajajo.

Vsekakor vam svetujemo, da poiščete odvetnika, ki se ukvarja s takimi zadevami.

Svetovalnica: Moj solastniški delež je manjši od 160 m² – ali moram plačati davek od premoženja?

Solastnik stanovanjske hiše sprašuje, ali mora plačati davek od premoženja, če njegov delež ne presega 160 m². Pravnica pojasni zakonske pogoje in izjeme.
Tanja Bohl 17. 12. 2025 | 11:48
Svetovalnica: Nekdanji mož noče prodati solastniškega stanovanja – bom zato morala plačati davek na nepremičnine?

Pravnica odgovarja na vprašanje bralke, kako lahko prisili solastnika k prodaji skupnega stanovanja, v izogib plačevanju napovedanega davka na nepremičnine.
Tanja Bohl 12. 2. 2025 | 07:00
Svetovalnica: Sosedje se ne zmenijo za nevarno streho - kako naj ukrepam

Strokovnjakinja odgovarja na vprašanje bralke, kako lahko postopa, ker se etažni lastniki ne zmenijo za razpadajočo in nevarno azbestno streho, ki bi jo bilo treba nujno sanirati.
Helena Kovač 13. 8. 2024 | 20:08

Predkupna pravica pri nepremičninah: kdo jo ima, kdaj velja in kaj se zgodi, če jo prodajalec spregleda?

Da se ob morebitnem nakupu ali prodaji ne boste ujeli v pasti predkupne pravice, si preberite, kaj o tem piše v zakonu.
Kaja Berlot 18. 5. 2026 | 08:35
Genialen trik z družbenih omrežij, ki gredice obvaruje pred polži

Trik z družbenih omrežij, ki ga gotovo velja preizkusiti. Mlade sadike vam bodo hvaležne.
17. 5. 2026 | 09:22
Svetovalnica: Zaradi neznanih dedičev ne morem prodati ali oddajati stanovanja – kaj lahko storim

Solastnica stanovanja ne more urediti niti osnovnih zadev, ker so drugi lastniki umrli, dediči pa neznani. Kakšne pravne možnosti ima?
Pravnik na dlani 19. 5. 2026 | 07:00
VIDEO: Zakaj ljudje čistijo domove negativne energije? Od duhov do nepremičninskih oglasov (Urška Puš)

Kaj pomeni energijsko čiščenje prostora, kdaj ga nepremičnina potrebuje, katere nepremičnine je težje očistiti in kako se tega lotiti smo se pogovarjali z Urško Puš.
Nina Štajner 19. 5. 2026 | 11:29
Pri 30 letih poginil eden najstarejših psov na svetu

V Franciji je poginil Lazare, eden najstarejših psov na svetu. Karlov španjel je dočakal neverjetnih 30 let.
STA 18. 5. 2026 | 14:28
Kako pogreti hrano brez mikrovalovne pečice, da ostane sočna in okusna?

Dobra novica: mikrovalovka pri pogrevanju hrane ni nujna – številne jedi lahko pogrejemo drugače in pogosto dosežemo celo boljši okus.
Kaja Berlot 18. 5. 2026 | 12:29
Nevidni uničevalec vašega doma, ki lahko povzroči veliko škodo

Vsakodnevna domača opravila ustvarjajo odvečno vlago v prostoru, ki se neopazno vpija v stene, omet in parket.
18. 5. 2026 | 09:51
Koliko let potrebuje jablana do polne rodnosti?

Sadjarstvo je za potrpežljive, pravi Sabina Kukavica iz krškega Evrosada, saj jablana polno ne obrodi že čez eno leto.
Promo Deloindom 7. 5. 2026 | 15:57
Zakaj je BoxSpring postelja tako priljubljena?

BoxSpring izžareva eleganco in luksuz, s katerima po navadi razvajajo visoke hotelske postelje. In zakaj je tako priljubljena?
Promo Deloindom 6. 5. 2026 | 13:00
Slovenska inovacija, ki prinaša novo raven bivalnega udobja

Pametni sistem prezračevanja samodejno uravnava vlago, CO₂ in temperaturo ter izboljšuje kakovost zraka v domu.
6. 5. 2026 | 10:48
Kaj povezuje najboljšega slovenskega kolesarja in gradbeništvo?

Podpora športu in izobraževanju razkriva, kako nastajajo dolgoročni rezultati skozi znanje, sodelovanje in premišljeno delo.
4. 5. 2026 | 09:34
Nakup, gradnja ali prenova: kako sprejeti prave odločitve

Odločitve, povezane z domom, niso nikoli preproste. Naj gre za iskanje stanovanja, načrtovanje gradnje hiše ali celovito prenovo obstoječega doma, vprašanj je veliko.
Promo Deloindom 29. 4. 2026 | 11:42
Zakaj prenoviti staro hišo in kako to narediti premišljeno

Stare stavbe skrivajo velik potencial, če jih prenavljamo načrtno in strokovno.
14. 4. 2026 | 14:37
Kako se uspešno znebiti bramorjev na vrtu

Kako se znebiti bramorjev in drugih škodljivcev na vrtu brez kemije? Rešitev so nematode.
9. 4. 2026 | 11:15
Stara okna, visoki računi: koliko toplote vam uide skozi okna?

V času, ko cene energentov nenehno rastejo, se mnogi sprašujejo, kako zmanjšati stroške ogrevanja in elektrike.
Promo Deloindom 7. 4. 2026 | 11:01
