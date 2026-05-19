Svetovalnica: Zaradi neznanih dedičev ne morem prodati ali oddajati stanovanja – kaj lahko storim

Spoštovani.

Sem solastnica 1/4 stanovanja, preostali trije deleži (skupaj 3/4) pa pripadajo trem osebam, ki so imele prebivališče na Kosovu (državljani Kosova). Po neuradnih informacijah naj bi vsi trije solastniki umrli pred nekaj leti, vendar njihovi dediči niso znani.

Zaradi tega nastajajo resne težave: stroški, povezani s stanovanjem, se za njihov delež ne plačujejo, elektrika je že odklopljena, prav tako ni mogoče izvajati nobenih pravnih ali upravljavskih dejanj brez soglasja vseh solastnikov. Stanovanja tako ne morem uporabljati niti oddati v najem, prav tako ne morem urediti niti osnovnih zadev, kot je ponovni priklop elektrike ali nujna vzdrževalna dela.

Upravnik je poskušal prek sodišča na Kosovu pridobiti podatke o dedičih, vendar neuspešno. Po njihovih navedbah niso dolžni posredovati teh podatkov, ker ne gre za državo članico EU. Tudi sama sem se pisno obrnila na občinske organe na Kosovu ter na naslov pokojnih, vendar odgovora nisem prejela.

Ker v stanovanju ne živim, mi predstavlja zgolj strošek (obratovalni stroški, davek na nepremičnine), rešitve pa ne najdem.

Zanima me:

kakšne pravne možnosti imam v takšni situaciji,

ali obstaja način, da se ugotovijo dediči ali uredi status preostalih deležev,

ali je mogoče sprožiti kak postopek v Sloveniji, ki bi omogočil upravljanje ali razpolaganje s stanovanjem,

in kako lahko zaščitim svoje interese ter zmanjšam nastajajoče stroške.

Za vaš odgovor se vam najlepše zahvaljujem.

Odgovarja: Pravnik na dlani

Spoštovani,

Vaš položaj je zelo zapleten.

Samo solastnino določa in obravnava Stvarnopravni zakonik v členih 65. in dalje. Najverjetneje sam pojem solastnine dobro poznate zaradi zapletenosti vaše situacije.

Glede na dejstvo, da podatkov o dedičih solastnikov zaradi okoliščin ne morete izvedeti in v stanovanju ne živite, vam predlagamo, da začnete sodni postopek prodaje predmetne nepremičnine.

To se lahko ureja v nepravdnem postopku, ki ga ureja Zakon o nepravdnem postopku – ZNP-1. Nepravdni postopek se prične na predlog ali po uradni dolžnosti. V vašem primeru se bo pričel na vaš predlog.

ZNP-1 ureja obravnavo osebnih stanj, družinska in premoženjska razmerja. Predlagateljica boste vi, nasprotni udeleženci pa ostali 3 solastniki, ki so sicer pokojni. Najverjetneje bo sodišče po uradni poti lažje pridobilo podatke od druge države nečlanice EU. V samem predlogu bo treba navesti, da se dela velika premoženjska škoda vam in tudi lastnikom drugih stanovanj v celotni nepremičnini in zahtevati sodno prodajo nepremičnine. Sodišče bo potem v postopku stanovanje prodalo ter kupnino po odbitku dolga do dobaviteljev oziroma upnikov razdelilo glede na lastniške deleže. Žal taki postopki relativno dolgo trajajo.

Vsekakor vam svetujemo, da poiščete odvetnika, ki se ukvarja s takimi zadevami.