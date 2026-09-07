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Nova sezona, nova tla: kako izbrati talno oblogo, ki bo zdržala družinsko življenje?

September je mesec novih začetkov. Otroci se vrnejo v vrtec in šolo, dnevi postanejo bolj umirjeni, dom pa po poletju pogosto kar kliče po osvežitvi.
FOTO: Kempolast
Galerija
FOTO: Kempolast
Promo Deloindom
7. 9. 2026 | 08:48
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Morda je čas za novo otroško sobo, morda za prenovo dnevnega prostora ali pa ste med tistimi, ki prav zdaj zbirate informacije za svojo novogradnjo. Ne glede na razlog je pri opremljanju doma eno vprašanje pomembnejše, kot se zdi na prvi pogled: kakšna tla bodo zares ustrezala našemu načinu življenja?

Tla niso samo nekaj, po čemer hodimo

Pri izbiri talne obloge pogosto najprej pomislimo na videz. Bo prostor videti bolj moderen? Se bo talna obloga lepo ujemala s pohištvom? Bo lesena, svetla, temna, z vzorcem?

Toda tla so eden najbolj obremenjenih delov doma. Po njih hodimo vsak dan, otroci se na njih igrajo, hišni ljubljenčki jih raziskujejo, v kuhinjo prinesemo kakšno kapljico vode, na hodnik pa skupaj s čevlji tudi marsikaj, česar tam ne bi želeli.

Zato je pri izbiri dobro razmišljati nekoliko širše: kako bomo prostor uporabljali čez pet, deset ali petnajst let?

Otroška soba, ki raste skupaj z otrokom

FOTO: Kempolast
FOTO: Kempolast

Otroška soba je odličen primer prostora, kjer se potrebe skozi leta hitro spreminjajo. Najprej je v njej igralni kotiček, nato pisalna miza, šolske torbe, ustvarjalni pripomočki in nešteto obiskov prijateljev. Talna obloga mora zato prenesti precej več kot le vsakodnevno hojo.

Pri otroški sobi so pomembni predvsem občutek topline, udobje, enostavno čiščenje in odpornost na vsakodnevno uporabo. Prijetna tla so pomembna tudi zato, ker se otroci na njih pogosto igrajo sede, kleče ali leže.

Prav zato je pri izbiri dobro pogledati dlje od samega vzorca. Lep videz je pomemben, vendar mora talna obloga ustrezati tudi tempu družinskega življenja.

In še nekaj – ni treba izbirati talne obloge, ki bo všeč samo otroku pri petih letih. Bolj smiselno je izbrati brezčasen videz, ki bo deloval tudi takrat, ko bo otroška soba postala soba najstnika.

Kaj pa novogradnja?

Če šele gradite ali prenavljate dom, je september odličen čas za zbiranje informacij. Pri talnih oblogah je namreč dobro razmišljati o celotnem domu, ne o vsakem prostoru popolnoma ločeno.

Kuhinja ima drugačne zahteve kot spalnica. Hodnik je bolj obremenjen kot otroška soba. Dnevni prostor mora biti prijeten in praktičen hkrati.

Na voljo je danes veliko možnosti – od parketa in laminata do vinilnih talnih oblog, tekstilnih oblog in drugih rešitev. Vsaka ima svoje prednosti, zato univerzalnega odgovora, katera je »najboljša«, pravzaprav ni. Prava je tista, ki se ujema z vašim prostorom, načinom življenja in pričakovanji.

FOTO: Kempolast
FOTO: Kempolast

Preden izberete barvo, odgovorite na tri vprašanja

Pri izbiri talne obloge si lahko pomagate s preprostim razmislekom:

Kdo bo uporabljal prostor?

Družina z majhnimi otroki potrebuje drugačno rešitev kot par ali nekdo, ki živi sam.

Kako obremenjen bo prostor?

Hodnik, dnevna soba in otroška soba so vsakodnevno precej bolj obremenjeni kot na primer spalnica za goste.

Koliko časa želimo, da nam bo talna obloga služila?

Če iščemo rešitev za več let, je vredno razmišljati tudi o kakovosti, vzdrževanju in brezčasnem videzu.

Ko poznamo odgovore, je izbira precej lažja.

Tla naj se prilagodijo vašemu življenju – ne obratno

FOTO: Kempolast
FOTO: Kempolast

Dom ni razstavni salon. V njem se živi. To pomeni, da morajo biti tla pripravljena na jutranjo naglico, otroško igro, obisk prijateljev, psa, padec igrače, umazane čevlje in vse tiste majhne vsakodnevne dogodke, zaradi katerih je dom pravzaprav dom.

Zato pri izbiri talne obloge ne iščite samo najlepše možnosti. Iščite tisto, ki bo najlepša in hkrati smiselna za vas.

Če načrtujete prenovo, opremljate otroško sobo ali šele zbirate ideje za novogradnjo, je začetek jeseni pravi trenutek, da se ustavite, pogledate različne možnosti in razmislite, kaj vam je pri tleh zares pomembno.

Kajti dobra talna obloga ni tista, ki je samo lepa na dan, ko jo izberete. Dobra talna obloga je tista, s katero boste zadovoljni tudi mnogo let pozneje.

https://www.kemoplast.si/

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