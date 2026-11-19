Vsak, ki oddaja stanovanje, se je pred oddajo zagotovo spopadal z vprašanji o tem, kaj storiti, če najemnik ne bo plačeval najemnine, in z dvomom, kako bo najemnik skrbel za njegovo lastnino. Kar ob vselitvi morda deluje samoumevno, lahko ob prvem neplačanem računu ali poškodovani opremi namreč postane razlog za spor. Lastnik in najemnik bosta lažje sodelovala, če bosta že na začetku vedela, kdo je za kaj odgovoren.

Jasno določimo plačila in stroške

Za oddajo stanovanja je potrebna pisna najemna pogodba, ki mora med drugim določati višino najemnine, način in roke plačevanja, obveznosti pri uporabi in vzdrževanju stanovanja ter razdelitev stroškov. Najbolje je, da že takoj zapišemo, do katerega dne mora biti najemnina plačana, kam se nakaže ter katere račune poravna najemnik, izogibamo pa se splošnim zapisom, kot je »najemnik plačuje vse stroške«, in obveznosti čim natančneje opredelimo. Dogovorimo se tudi, kako nas bo obveščal o okvarah in poškodbah.

Varščina je rezerva, ne neomejena zaščita

V pogodbi se lahko dogovorimo tudi za varščino, ki je namenjena poravnavi določenih neplačanih obveznosti ali škode, za katero odgovarja najemnik. Jasno določimo njen znesek, za kaj se lahko uporabi ter kako in kdaj se vrne neporabljeni del, plačilo varščine pa dokumentiramo.

Pred predajo ključev fotografirajmo stanovanje

Priporočljivo je, da stanovanje skupaj pregledamo in podpišemo primopredajni zapisnik. Zabeležimo stanje prostorov, seznam opreme, morebitne poškodbe, delovanje aparatov, stanje števcev in število ključev ter dodamo fotografije, s katerimi se seznanita obe strani. To je praktična pomoč pri poznejši primerjavi, saj je lažje ugotoviti, ali je bila poškodba že prisotna in katera oprema je bila izročena. Zapisnik pripravimo tudi ob izselitvi.

Kaj naredimo, če najemnik ne plačuje?

Ob zamudi najprej preverimo plačilo in se pogovorimo z najemnikom. Če neplačevanje vztraja in želimo pogodbo odpovedati, pa moramo slediti zakonskemu postopku. Zakon določa, da je pred odpovedjo zaradi neplačila potrebno pisno opozorilo najemnika. V njem navedemo kršitev, način njene odprave in primeren rok, ki ne sme biti krajši od 15 dni. Ob izpolnjenih zakonskih pogojih lahko nato pogodbo odpovemo z vročitvijo odpovedi in zahtevamo izpraznitev, če pa tudi v tem primeru najemnik stanovanja ne zapusti, je treba zahtevati sodni nalog za izpraznitev.

Postopka ne reši zgolj sporočilo, da je najem končan, zato je zaradi pravilne priprave in vročitve dokumentov smiselno pravočasno poiskati pravno pomoč.

Pri oddaji stanovanja je pomembno, da sproti preverjamo tudi plačevanje položnic. Foto Happy Moments/Shutterstock

Ali pomaga pogodba pri notarju?

Dodatna možnost je neposredno izvršljiv notarski zapis najemne pogodbe. Kot pojasnjuje Notarska zbornica Slovenije, nam to omogoča, da pri ustrezno dogovorjenih obveznostih zahtevamo izvršbo brez predhodne pravde. Notar naj nam pri tem pojasni, katere obveznosti so tako zajete in kdaj jih lahko uveljavljamo.

Da, zavarujemo lahko tudi škodo najemnikov

Za stanovanja, ki se oddajajo, obstajajo posebna oziroma dodatna zavarovalna kritja. Nekatere zavarovalnice na primer pri zavarovanju za najemodajalce navaja škodo zaradi objestnih dejanj najemnikov na notranjih delih stanovanja in opremi, ki deluje kot dodatek k ustreznemu zavarovanju objekta ali opreme, z določenimi omejitvami in izključitvami.

Če se za takšen dodatek zavarovanju odločimo, zavarovalnici povejmo, da stanovanje oddajamo, in preverimo, ali ponudba vključuje tudi lastnikovo pohištvo ter aparate. Pred podpisom nas morajo zanimati še najvišje izplačilo, morebitni delež škode, ki ga plačamo sami, izključitve in obveznosti ob prijavi škode.

Stanovanja, ki jih oddajamo, lahko tudi dodatno zavarujemo. Foto Yuriyt/Shutterstock

Ne spremljajmo samo najemnine

Ko se odločimo za oddajo stanovanja, moramo pozornost nameniti tudi plačevanju položnic. Za določene najemnikove obratovalne stroške v večstanovanjski stavbi lahko odgovarja tudi lastnik, če jih najemnik ne poravna, zato sam dogovor, da račune plačuje najemnik, ne odpravi vseh tveganj.

Največ zato lahko uredimo še pred vselitvijo in sicer z jasno pogodbo, pravili glede varščine, zapisnikom in zavarovanjem, ki ustreza dejanskemu načinu oddajanja, pomembno pa je tudi, da ohranimo pregled nad plačili in ob težavah ukrepajmo pravočasno. Tako bomo lažje zaščitili svoje premoženje, najemniku pa zagotovili jasna in predvidljiva pravila bivanja.