Če imate ta cvrtnik, ga takoj prenehajte uporabljati

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Električni pekač na vroči zrak Elta je zaradi ugotovljenih varnostnih pomanjkljivosti predmet odpoklica. Foto Tržni inšpektorat RS
Galerija
Električni pekač na vroči zrak Elta je zaradi ugotovljenih varnostnih pomanjkljivosti predmet odpoklica. Foto Tržni inšpektorat RS
K. Ž.
10. 6. 2026 | 09:28
10. 6. 2026 | 09:32
1:55
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Električni pekač na vroči zrak Elta s prostornino 3,2 litra, ki se je med aprilom 2025 in junijem 2026 prodajal v vseh slovenskih poslovalnicah trgovske verige TEDi, je predmet odpoklica zaradi nevarnosti električnega udara.

Tržni inšpektorat Republike Slovenije je bil o odpoklicu obveščen prek evropskega sistema Safety Business Gateway (obvestilo št. BA/2026/013/SLO). Testiranja izdelka so pokazala dve resni pomanjkljivosti, zaradi katerih njegova nadaljnja uporaba ni varna.

Gre za električni pekač na vroči zrak Elta 3,2 L (št. artikla 5940600713), proizveden na Kitajskem. Po ugotovitvah pristojnih organov stikalo za nastavitev temperature ni tehnično povezano z regulatorjem temperature, poleg tega pa je bil na izdelku ugotovljen tudi poškodovan napajalni kabel.

Zaradi navedenih napak obstaja tveganje električnega udara, zato pristojni organi uporabnikom svetujejo, naj napravo nemudoma prenehajo uporabljati.

Izdelek vrnite v trgovino TEDi

Slovenski distributer, družba TEDI BETRIEBS d.o.o. iz Maribora, je objavil odpoklic izdelka. Kupci lahko sporni pekač vrnejo na katerokoli prodajno mesto TEDi, kjer jim bodo vrnili kupnino v višini 30 evrov ali pa omogočili zamenjavo za drug izdelek.

Tržni inšpektorat poziva vse potrošnike, ki so električni pekač na vroči zrak Elta kupili v obdobju od 8. aprila 2025 do 2. junija 2026, naj preverijo model naprave in upoštevajo navodila odpoklica.

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