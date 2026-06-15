Setveni koledar
  • Delo mediji d.o.o.
Rubrike
Podkasti
E-novice

Bivanje

DomoviArhitekturaInterierSvetujemoNepremičninski trg

Gradnja in obnova

NovogradnjeObnovaStavbno pohištvoVlaga in prezračevanjeUreditev okolice

Energija in okolje

Ogrevanje in hlajenjeEnergijska učinkovitostElektrikaVodaOdpadkiOkolje

Vrt in živali

Okrasni vrtoviZelenjavni vrtoviSadovnjakiEko kotičekŽivali

Podkasti

Pozdravljeni!

Hitre povezave
Moje naročnineNaročila
Energija in okolje  |  Voda
Vredno branja

Počena cev, uničen parket in škoda pri sosedu: zakaj je izliv vode največja nevarnost v blokih

Izliv vode povzroči več kot tretjino škod v blokih. Strokovnjaki pojasnjujejo, kako preprečiti drage posledice in kdo krije škodo pri sosedih.
10. 6. 2026 | 14:00
Video
Bivanje
Vredno branja

»Energijsko očiščen dom«: nov trend v nepremičninskih oglasih ali le marketinška poteza?

Kaj pomeni, da je nepremičnina energijsko očiščena? Urška Puš pojasnjuje, zakaj je ta oznaka vse pogostejša v nepremičninskih oglasih.
9. 6. 2026 | 12:05
Vrt in živali  |  Živali
Vredno branja

Zakaj se poleti v stanovanju pojavi več mravelj? Raziskali smo, kako jih odgnati brez kemikalij

Ravno v tem delu leta se pogosto zdi, da so mravlje praktično povsod.
Kaja Berlot 8. 6. 2026 | 08:37
Bivanje

Opremljamo z arhitektko – že 100. rešitev: Mansardna soba, ki bo rasla z deklico

Prenova 7,6 m² velike mansardne otroške sobe: pametna razporeditev, veliko shranjevalnih površin, prostorna delovna miza in brezčasen dizajn, ki raste z deklico.
Foto Tjaša Justin
Galerija
Foto Tjaša Justin
Tjaša Justin, arhitektka, Akron
15. 6. 2026 | 07:39
2:28
A+A-

Bralkina šestletna hči bo jeseni prvič sedla v šolske klopi, zato je bil čas za prenovo njene sobe. Želja je bila ustvariti prostor, ki bo poleg kotička za učenje in ustvarjanje ponujal dovolj prostora za shranjevanje oblačil, hkrati pa ne bo deloval preveč otroško in bo brez večjih sprememb uporaben tudi v prihodnjih letih

image_alt
Otroške sobe iz slovenskih domov

Čeprav sobica meri le 7,6 kvadratnega metra in je mansardna z dvema strešnima oknoma, ima kolenčni zid visok 150 centimetrov, kar omogoča zelo funkcionalno razporeditev pohištva, saj nas višina kolenčnega zidu ne ovira.

Predlagana rešitev Foto Tjaša Justin
Predlagana rešitev Foto Tjaša Justin

Levo od vhoda je 95 centimetrov globoka garderobna omara, ki je zasnovana tako, da so spredaj dostopna sezonska oblačila, v zadnjem delu pa so police za zunaj sezonsko garderobo. Od omare se nadaljuje postelja s predalom in oblazinjeno stranico, ki ustvari prijeten kotiček za branje. Med posteljo in delovno mizo je umeščena večnamenska klop, ki služi kot nočna omarica, hkrati pa skriva predale in odprte regale za knjige.

Foto Tjaša Justin
Foto Tjaša Justin

Delovna miza dolžine 205 centimetrov ponuja dovolj prostora za šolske obveznosti in ustvarjanje. Na eni strani je podaljšana nad klopjo, s čimer nastane dodaten odprt regal, na drugi strani pa jo dopolnjujejo predali, knjižni regal in polica nad mizo. Tako je vsak centimeter prostora izkoriščen premišljeno in funkcionalno. Ob vratih so nameščene še stenske kljukice, ki pomagajo ohranjati red.

Foto Tjaša Justin
Foto Tjaša Justin

Barvna zasnova temelji na kombinaciji tople sivo-bež in nežne pudrasto rožnate, ki prostoru dodata toplino in igrivost, ne da bi deloval preveč otroško. Večina sten je odeta v nevtralne tapete, stena ob postelji pa je poudarjena z nežno rožnato barvo, ki jo je mogoče pozneje preprosto zamenjati z drugo barvo ali tapeto. Enako velja za odprte regale, za katere lahko izbere drugo barvo, če želi. Tako bo soba rasla skupaj z deklico in se prilagaja njenemu spreminjajočemu se okusu.

Sorodni članki

Bivanje  |  Svetujemo
Vredno branja

Opremljamo z arhitektko: Rešitev za dve zrcalni otroški sobi

Arhitektka svetuje pri opremi zrcalnih otroških sob: kako na 12 kvadratih ustvariti prostor za igro, učenje, shranjevanje in prijetno vzdušje.
1. 6. 2026 | 12:05
Bivanje  |  Svetujemo
Vredno branja

Opremljamo z arhitektko: Soba v mansardi za najstnico

Prenova mansarde z najstniško sobo, kjer niše, poševnine in pametne rešitve ustvarjajo funkcionalen, prilagodljiv in estetsko dovršen prostor.
20. 4. 2026 | 07:44
Bivanje  |  Svetujemo
Vredno branja

Opremljamo z arhitektko: Funkcionalna mladinska soba na dobrih sedmih kvadratih

Bralka se je na nas obrnila z željo, da bi svojemu odraščajočemu sinu ustvarila funkcionalno in prijetno mladinsko sobo.
15. 12. 2025 | 07:31

Več iz teme

opremljamo z arhitektkoarhitekturne rešitveotroške sobe
Najbolj brano
Bivanje  |  Svetujemo
Vredno branja

Pravila, da bodo brisače bele in mehke kot v hotelu

Hotelsko mehke in bele brisače lahko dosežete tudi doma. S pravilnim pranjem, sušenjem in shranjevanjem bodo spet puhaste, vpojne in brez rumenih madežev.
15. 6. 2026 | 12:15
Vrt in živali  |  Okrasni vrtovi
Vredno branja

Nekoč skoraj pozabljena roža, je danes kraljica Instagrama: zakaj so vrtnarji obsedeni s cinijami?

Cinije so iz cvetlic naših babic postale zvezde sodobnih vrtov – danes navdušujejo tudi vplivneže, ki prisegajo na romantiko angleškega podeželja.
Kaja Berlot 12. 6. 2026 | 09:08
Vrt in živali  |  Zelenjavni vrtovi
Vredno branja

Ta stara metoda shranjevanja zelišč se vrača na družbena omrežja

Čeprav se zdi, da gre za novo odkritje, je postopek, ki v zadnjem času doživlja uspeh na družabnih omrežjih, vse prej kot to.
Kaja Berlot 11. 6. 2026 | 07:49
VEČ NOVIC
Promo
Bivanje  |  Domovi
Vredno branja

Poletna spalnica – kako jo urediti, da bo spanec kakovosten tudi v vročih nočeh?

V vročih poletnih nočeh tudi najlepša spalnica hitro postane neznosna.
Promo Deloindom 15. 6. 2026 | 15:17
Bivanje  |  Svetujemo
Vredno branja

Pravila, da bodo brisače bele in mehke kot v hotelu

Hotelsko mehke in bele brisače lahko dosežete tudi doma. S pravilnim pranjem, sušenjem in shranjevanjem bodo spet puhaste, vpojne in brez rumenih madežev.
15. 6. 2026 | 12:15
Bivanje
Vredno branja

Opremljamo z arhitektko – že 100. rešitev: Mansardna soba, ki bo rasla z deklico

Prenova 7,6 m² velike mansardne otroške sobe: pametna razporeditev, veliko shranjevalnih površin, prostorna delovna miza in brezčasen dizajn, ki raste z deklico.
15. 6. 2026 | 07:39
Bivanje  |  Arhitektura
Vredno branja

Vietnamski tempelj osvojil glavno nagrado za najboljšo opečno arhitekturo

Glavno nagrado je osvojil vietnamski tempelj iz šestih milijonov ponovno uporabljenih strešnikov. Med zmagovalci tudi Španija in Mehika.
13. 6. 2026 | 08:59
Gradnja in obnova  |  Obnova
Vredno branja

Eko sklad z novim pozivom za prenovo blokov: do 50 % subvencije in brezobrestni kredit iz rezervnega sklada

Eko sklad je objavil nov razpis za energetsko prenovo blokov. Etažni lastniki lahko pridobijo do 50 % subvencije in brezobrestni kredit iz rezervnega sklada.
12. 6. 2026 | 13:43
Bivanje
Vredno branja

Opremljamo z arhitektko – že 100. rešitev: Mansardna soba, ki bo rasla z deklico

Prenova 7,6 m² velike mansardne otroške sobe: pametna razporeditev, veliko shranjevalnih površin, prostorna delovna miza in brezčasen dizajn, ki raste z deklico.
15. 6. 2026 | 07:39
Bivanje  |  Arhitektura
Vredno branja

Vietnamski tempelj osvojil glavno nagrado za najboljšo opečno arhitekturo

Glavno nagrado je osvojil vietnamski tempelj iz šestih milijonov ponovno uporabljenih strešnikov. Med zmagovalci tudi Španija in Mehika.
13. 6. 2026 | 08:59
Gradnja in obnova  |  Obnova
Vredno branja

Eko sklad z novim pozivom za prenovo blokov: do 50 % subvencije in brezobrestni kredit iz rezervnega sklada

Eko sklad je objavil nov razpis za energetsko prenovo blokov. Etažni lastniki lahko pridobijo do 50 % subvencije in brezobrestni kredit iz rezervnega sklada.
12. 6. 2026 | 13:43
Predstavitvene vsebine
Promo
Bivanje  |  Domovi
Vredno branja

Poletna spalnica – kako jo urediti, da bo spanec kakovosten tudi v vročih nočeh?

V vročih poletnih nočeh tudi najlepša spalnica hitro postane neznosna.
Promo Deloindom 15. 6. 2026 | 15:17
Promo
Bivanje  |  Interier
Vredno branja

Osvetlitev v kopalnici: zakaj stropna osvetlitev preprosto ni dovolj?

Oprema in osvetlitev kopalnice sta pogosto spregledani, čeprav povprečen človek v njej vsak dan preživi približno 30 do 40 minut.
Promo Deloindom 2. 6. 2026 | 09:15
Promo
Bivanje  |  Arhitektura
Vredno branja

Od silosa za žito do impresivnega Hotela Kellogg’s. Nemčija zmagovalka natečaja Life Challenge 2026

Najboljše evropske arhitekturne rešitve 2026
Promo Deloindom 28. 5. 2026 | 13:27
Promo
Bivanje
Vredno branja

Klimatska naprava danes ni več le hlajenje, postaja del kakovostnega bivanja

Nekoč smo klimatsko napravo povezovali predvsem z nekaj najbolj vročimi poletnimi dnevi. Danes je njena vloga precej širša.
Promo Deloindom 27. 5. 2026 | 10:32
Promo
Vrt in živali  |  Zelenjavni vrtovi
Vredno branja

Vzgojimo slastne paradižnike

Kakovostna sadika, pravilno sajenje in redno dognojevanje odločajo o dobrem pridelku.
21. 5. 2026 | 13:02
Promo
Gradnja in obnova  |  Vlaga in prezračevanje
Vredno branja

Nevidni uničevalec vašega doma, ki lahko povzroči veliko škodo

Vsakodnevna domača opravila ustvarjajo odvečno vlago v prostoru, ki se neopazno vpija v stene, omet in parket.
18. 5. 2026 | 09:51
Promo
Vrt in živali  |  Sadovnjaki
Vredno branja

Koliko let potrebuje jablana do polne rodnosti?

Sadjarstvo je za potrpežljive, pravi Sabina Kukavica iz krškega Evrosada, saj jablana polno ne obrodi že čez eno leto.
Promo Deloindom 7. 5. 2026 | 15:57
Promo
Bivanje  |  Interier
Vredno branja

Zakaj je BoxSpring postelja tako priljubljena?

BoxSpring izžareva eleganco in luksuz, s katerima po navadi razvajajo visoke hotelske postelje. In zakaj je tako priljubljena?
Promo Deloindom 6. 5. 2026 | 13:00
  • Bivanje
  • Gradnja in obnova
  • Energija in okolje
  • Vrt in živali
  • Podkasti
    • Deloindom logo
    Copyright © Delo in dom, Delo mediji d.o.o. 2025. Vse pravice pridržane.
    Piškotki |Pogoji uporabe |Politika varstva zasebnosti