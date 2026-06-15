Opremljamo z arhitektko – že 100. rešitev: Mansardna soba, ki bo rasla z deklico

Bralkina šestletna hči bo jeseni prvič sedla v šolske klopi, zato je bil čas za prenovo njene sobe. Želja je bila ustvariti prostor, ki bo poleg kotička za učenje in ustvarjanje ponujal dovolj prostora za shranjevanje oblačil, hkrati pa ne bo deloval preveč otroško in bo brez večjih sprememb uporaben tudi v prihodnjih letih

Čeprav sobica meri le 7,6 kvadratnega metra in je mansardna z dvema strešnima oknoma, ima kolenčni zid visok 150 centimetrov, kar omogoča zelo funkcionalno razporeditev pohištva, saj nas višina kolenčnega zidu ne ovira.

Predlagana rešitev Foto Tjaša Justin

Levo od vhoda je 95 centimetrov globoka garderobna omara, ki je zasnovana tako, da so spredaj dostopna sezonska oblačila, v zadnjem delu pa so police za zunaj sezonsko garderobo. Od omare se nadaljuje postelja s predalom in oblazinjeno stranico, ki ustvari prijeten kotiček za branje. Med posteljo in delovno mizo je umeščena večnamenska klop, ki služi kot nočna omarica, hkrati pa skriva predale in odprte regale za knjige.

Foto Tjaša Justin

Delovna miza dolžine 205 centimetrov ponuja dovolj prostora za šolske obveznosti in ustvarjanje. Na eni strani je podaljšana nad klopjo, s čimer nastane dodaten odprt regal, na drugi strani pa jo dopolnjujejo predali, knjižni regal in polica nad mizo. Tako je vsak centimeter prostora izkoriščen premišljeno in funkcionalno. Ob vratih so nameščene še stenske kljukice, ki pomagajo ohranjati red.

Foto Tjaša Justin

Barvna zasnova temelji na kombinaciji tople sivo-bež in nežne pudrasto rožnate, ki prostoru dodata toplino in igrivost, ne da bi deloval preveč otroško. Večina sten je odeta v nevtralne tapete, stena ob postelji pa je poudarjena z nežno rožnato barvo, ki jo je mogoče pozneje preprosto zamenjati z drugo barvo ali tapeto. Enako velja za odprte regale, za katere lahko izbere drugo barvo, če želi. Tako bo soba rasla skupaj z deklico in se prilagaja njenemu spreminjajočemu se okusu.