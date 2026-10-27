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Slovenci pometamo dvakrat več kot Bolgari, zdaj pa čistijo tudi roboti

Kärcher večina pozna po visokotlačnih čistilnikih, uporabljajo pa ga v največjih skladiščih in tovarnah. Na ProXperience Forumu 2026 dokazali njegovo uporabo tudi doma.
FOTO: arhiv Kärcher Slovenija
Galerija
FOTO: arhiv Kärcher Slovenija
Promo Deloindom
27. 10. 2026 | 08:57
3:15
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Slovenija je majhna, a v nečem rekorderka. Po podatkih Kärcherja prodamo dvakrat več pometačev kot Bolgarija, čeprav je bolgarski trg trikrat večji. V podjetju so si zato izmislili šaljiv slogan: Zakaj bi meditirali, ko pa lahko pometate?

Kärcher je v Sloveniji prisoten več kot 45 let, prihodnje leto pa bo praznoval deset let samostojnega delovanja kot Kärcher Slovenija. Danes ni le ponudnik naprav za dom, ampak strateški partner podjetjem, logističnim centrom in komunalam.

FOTO: arhiv Kärcher Slovenija
FOTO: arhiv Kärcher Slovenija

Na oktobrskem forumu v Ljubljani so se predstavniki Intereurope, Iskre, F.A. MAIK, EES Sistemov in agencije SPIRIT strinjali, da avtomatizacija pomaga le, če je premišljena. Obiskovalci so si v živo ogledali avtonomne robote KIRA, industrijske sesalnike ter stroje, ki porabo vode in čistil zmanjšajo do polovice.

FOTO: arhiv Kärcher Slovenija
FOTO: arhiv Kärcher Slovenija

Podjetjem Kärcher ne prodaja le posameznih naprav. Sestavi jim »popolno čistilno kombinacijo«, premišljeno celoto strojev za notranje in zunanje površine, ki jo podpira lastna servisna mreža. Serviserji pridejo neposredno na teren, rezervni deli so hitro na voljo, servisne pogodbe pa podjetjem zagotavljajo, da oprema deluje brez izpadov. Enako zanesljivost lahko pričakujejo tudi gospodinjstva v štirih Kärcher centrih po Sloveniji.

Kaj to pomeni za vaš dom? Tehnologije iz profesionalnega sveta, kot so pametni roboti, varčevanje z vodo in manjša poraba kemikalij, se postopoma selijo tudi v gospodinjske naprave. Produktni vodja Uroš Mihelčič poudarja, da je trajnost vse pomembnejša, zato v podjetju dajejo poseben poudarek recikliranim materialom.

»Ne glede na to, ali čistite teraso ali 20.000 kvadratnih metrov skladišča, potrebujete isto: pravo napravo, nasvet in servis, ki je blizu. Za vsak izziv imamo rešitev. Smo flota, smo ekipa, smo sistem,« pravi direktorica Helena Walland.

Uroš Mihelčič, Helena Walland in Bojana Kobe FOTO: arhiv Kärcher Slovenija
Uroš Mihelčič, Helena Walland in Bojana Kobe FOTO: arhiv Kärcher Slovenija

Da Kärcher zmore tudi nenavadne izzive, dokazujeta nedavna projekta. Spomladi 2024 je s kamnitih obokov Starega mostu v Mariboru odstranil v desetletjih nakopičen smog in grafite, marca 2025 pa je brez kemikalij in z brezemisijsko mehanizacijo očistil dvorane Postojnske jame, vse do habitata človeške ribice. Prihodnje leto bo Kärcher Slovenija praznoval deset let samostojnega delovanja, jubilej pa bo zaznamoval v svojem slogu: z novim čistilnim podvigom. V podjetju se že veselijo trenutka, ko bodo enemu od slovenskih kulturnih ali naravnih spomenikov vrnili prvotni sijaj.

Kje do nasveta: Kärcher centri v Ljubljani, Mariboru, Kopru in Murski Soboti · www.karcher.si

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