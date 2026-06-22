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Ste pred dopustom zaprli ventil?

Preden odpotujete, zavarujte svoj dom pred morebitnim izlivom vode ali poplavo in poskrbite za ustrezno zaščito.
Pred odhodom na dopust ne pozabite zapreti glavnega ventila za vodo in tako zmanjšati tveganje za neprijetna presenečenja ob vrnitvi. FOTO: Getty Images
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Pred odhodom na dopust ne pozabite zapreti glavnega ventila za vodo in tako zmanjšati tveganje za neprijetna presenečenja ob vrnitvi. FOTO: Getty Images
Naročnik oglasne vsebine je Zavarovalnica Triglav
22. 6. 2026 | 08:55
5:38
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Tisti brezskrbni občutek, ko kovčke končno zložite v prtljažnik, zaklenete vhodna vrata in se odpeljete poletnim dogodivščinam nasproti. Vendar pa si boste na zasluženem potovanju zares oddahnili le, če boste prepričani, da je vaše bivališče med vašo odsotnostjo popolnoma varno. Ko ljudje zapuščajo stanovanje ali hišo, največkrat preverijo, ali so zaprli vsa okna in izklopili likalnik. Pozabljajo pa na ključno potezo.

Statistika namreč hitro razbije mit o tem, da je največja nevarnost za nepremičnino požar. Podatki Zavarovalnice Triglav kažejo, da je kar 60 % vseh primerov domske asistence posledica izliva vode. Ko k temu prištejete še dejstvo, da so poletni meseci v Sloveniji v zadnjih dveh desetletjih skoraj vsako leto prinesli tudi hude lokalne poplave, postane jasno, da je voda tihi obiskovalec, ki ga med svojo odsotnostjo nikakor ne želite pod streho.

Ker lokacije svojega objekta ne morete spremeniti, lahko pa spremenite svojo pripravljenost, v Zavarovalnici Triglav svetujejo, da še pred odhodom na dopust preverite varnost svojega naslova in uredite ustrezno zavarovanje doma.

Ko udari znotraj ali poplavi od zunaj: v čem je razlika?

Izliv vode je eden najpogostejših vzrokov škode v domu, pogosto zaradi okvar cevi ali gospodinjskih naprav. FOTO: Getty Images
Izliv vode je eden najpogostejših vzrokov škode v domu, pogosto zaradi okvar cevi ali gospodinjskih naprav. FOTO: Getty Images

Zavarovalnica ločuje dva povsem različna vzroka škode:

  • Izliv vode: gre za nenaden iztek tekočine, znotraj stavbe, ki ga najpogosteje povzročijo dotrajane gibljive cevi, počene inštalacije v steni, okvare pralnih ali pomivalnih strojev, puščanje bojlerjev ali radiatorjev. V večstanovanjskih stavbah (blokih) je to še večja težava – če cev poči v višjem nadstropju, voda hitro uniči omete, strope in pohištvo v več stanovanjih pod njimi.
  • Poplava: ta je vedno posledica zunanjih dejavnikov. Nastane, ko močno deževje dvigne bližnje vodotoke, ko se okrepijo hudourniki, dvigne podtalnica ali pa zaradi preobremenjenosti kanalizacije padavinska voda vdre skozi odtoke.

     

Obe nevarnosti prinašata enake posledice: uničene talne obloge (parket, laminat ali vinil), prepojene stene, ki lahko vodijo v razvoj plesni, ter uničeno vgrajeno opremo. Ker so se stroški gradbenih materialov in obrtniških storitev v zadnjih letih zvišali za 20 do 30 odstotkov, lahko obsežna sanacija brez ustreznega zavarovalnega kritja resno ogrozi vašo finančno varnost.

Z digitalnim orodjem Ocena tveganja lahko preverite izpostavljenost svojega doma poplavam, toči, streli, potresu in plazovom. FOTO: Zavarovalnica Triglav
Z digitalnim orodjem Ocena tveganja lahko preverite izpostavljenost svojega doma poplavam, toči, streli, potresu in plazovom. FOTO: Zavarovalnica Triglav

Preverite tveganje

Ni vsaka regija ali stavba enako izpostavljena naravnim nevarnostim/vplivom. Da vam ne bi bilo treba ugibati, kako varna je vaša lokacija pred poletnimi neurji, je na voljo napredno digitalno orodje: Ocena tveganja.

Ta funkcionalnost znotraj digitalne poslovalnice i.triglav na podlagi uradnih ARSO poplavnih kart, podatkov Geološkega zavoda Slovenije in preteklih škodnih dogodkov analizira vaš natančni naslov. Za pet pogostih nevarnosti (poplava, udar strele, toča, potres in zemeljski plaz) vam izriše preprosto barvno lestvico:

Rumena: tveganje je nizko, kar pa ne pomeni, da je dogodek nemogoč.

Oranžna cona: obstaja srednja verjetnost pojava naravne nesreče.

Rdeča: vaš dom stoji na statistično zelo izpostavljenem območju – nevarnost je visoka.

Orodje je povsem brezplačno in sklenjeno zavarovanje ni pogoj za uporabo. Če še niste uporabnik i.triglava, lahko preverite do tri naslove letno (npr. še za vikend ali dom svojih staršev), kot identificirani uporabnik pa kar do 12 lokacij. Podatke vam lahko kadar koli pomaga preveriti tudi vaš zavarovalni zastopnik.

Hitri kontrolni seznam pred odhodom na pot

Da se boste z dopusta vrnili v ravno takšen dom, kot ste ga zapustili, pred odhodom opravite tri ključne preventivne korake:

  • Glavni ventil je zakon: Preden zaklenete vrata, obvezno zaprite glavni ventil za vodo. Če v sistemu ni pritiska, do izliva vode preprosto ne more priti.
  • Električno omrežje: Izklopite nepotrebne varovalke ali naprave v prostorih, kjer bi ob morebitnem zamakanju zunanje vode (npr. ob neurju skozi streho) lahko prišlo do kratkega stika.

 

Kako deluje zavarovalna zaščita?

Pri Zavarovalnici Triglav je kritje za izliv vode že vključeno v vseh treh osnovnih paketih zavarovanja DOM (Mali, Veliki in Comfort). Doda se ga lahko tudi k temeljnemu zavarovanju doma. Glavna razlika je v zavarovalnih vsotah – paketa Veliki in Comfort sta nastavljena do polne vrednosti nepremičnine in opreme, Mali paket pa ima določene limite, ki pa jih lahko po potrebi povišate.

Nevarnost poplave je avtomatsko del Velikega in Comfort paketa. Če vaša ocena tveganja pokaže oranžno ali rdečo barvo (ali če ste lastnik pritlične montažne hiše, kjer lahko voda ogrozi celoten objekt), je ključno, da z zastopnikom preverite, ali so zavarovalne vsote ustrezno določene, da v primeru škode zagotovijo ustrezno kritje obnove ali nadomestitve objekta. V vse pakete je vključena tudi domska asistenca, ki vam stoji ob strani v nujnih primerih. Če pride do iztekanja vode — bodisi ste doma ali odsotni — asistenca za vas takoj organizira prihod mojstra. Ta posreduje, ustavi iztekanje in poskrbi, da se manjša težava ne razvije v večjo škodo.

Preden torej zaprete potovalne torbe, si vzemite pet minut. Prijavite se v i.triglav, preverite barvo svojega naslova in poskrbite, da bo vaša zavarovalna polica pripravljena na vse poletne scenarije. Brezskrben dopust se začne doma.

Vsebino ustvarja Vsebinski studio Delo mediji d.o.o.

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