Svetovalnica: Sosed kmet me zbuja že ob 6. uri, smrad in muhe pa so nevzdržni – kaj lahko storim?

Spoštovani,

prosim za nasvet, kako lahko ukrepamo oziroma opozorimo soseda kmeta, ki ob sobotah in nedeljah že ob 6. uri zjutraj moti mir. Poleg tega nima pospravljenega gnoja, zaradi katerega se širi zelo neprijeten vonj, muh je ogromno, po cesti pa ostajata gnoj in seno. To je le nekaj težav, s katerimi se srečujemo.

S pogovorom težave žal ne moremo rešiti, saj začne kmet ob vsakem opozorilu vpiti. Obnašajo se, kot da so sami na svetu. Naša hiša je njihovi najbližja, vendar težave motijo tudi druge sosede.

Zanima me, kako lahko v takšnem primeru ukrepamo.

Vnaprej hvala za nasvet in lep pozdrav.

Odgovarja: Pravnik na dlani Brezplačno pravno svetovanje bralcem Delaindom omogočamo v sodelovanju s partnerji projekta Pravnik na dlani.

Spoštovani,

gre za več kršitev hkrati, zato je smiselno ukrepati po več poteh. Hrup pred 6. uro zjutraj je mogoče prijaviti policiji – Zakon o varstvu javnega reda in miru (ZJRM-2) prepoveduje motenje miru s hrupom med 22. in 6. uro. Nepravilno skladiščen gnoj, ki povzroča smrad in mrčes, lahko prijavite Inšpektoratu RS za kmetijstvo, gozdarstvo, lovstvo in ribištvo, hkrati pa gre po 75. členu Stvarnopravnega zakonika (SPZ) tudi za prepovedano imisijo, zoper katero je mogoča civilna (negatorna) tožba.

Gnoj in seno na javni cesti lahko prijavite občinskemu redarstvu ali upravljavcu ceste, saj gre za onesnaževanje javne površine.

Sosed kmet vam z gnojem, hrupom in smradom greni vsakdan? Prekomeren hrup, smrad in onesnaževanje okolice s strani soseda lahko prijavite pristojnim inšpekcijam in policiji, po potrebi pa uveljavite tudi sodno varstvo. Za pripravo prijav in tožb se obrnite na Pravnika na dlani. Pokličite 01 280 8000 in se posvetujte s pravnim strokovnjakom.

Priporočamo, da dogodke dokumentirate, soseda pisno opozorite s priporočeno pošiljko, vzporedno pa vložite prijave pri inšpekcijah in policiji. Če stanje vztraja, vam preostane civilna tožba zaradi motenja posesti oziroma prepovedanih imisij.