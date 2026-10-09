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Svetovalnica: Soseda je brez soglasja posegla v fasado in atrij – kaj lahko naredim?

Pravnik odgovarja na vprašanje bralke, kaj lahko stori, če soseda brez soglasja posega v fasado, atrij in druge skupne dele večstanovanjske stavbe.
Posegi v fasado, atrij in druge skupne dele večstanovanjske stavbe lahko zahtevajo soglasje etažnih lastnikov, v nekaterih primerih tudi gradbeno dovoljenje. Foto U. J. Alexander/Shutterstock
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Posegi v fasado, atrij in druge skupne dele večstanovanjske stavbe lahko zahtevajo soglasje etažnih lastnikov, v nekaterih primerih tudi gradbeno dovoljenje. Foto U. J. Alexander/Shutterstock
9. 10. 2026 | 07:00
4:33
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Pozdravljeni.

Sem lastnica stanovanja v večetažnem bloku v Mariboru na Pobrežju.

Včeraj sem ugotovila, da si je stanovalka v pritličnem atriju namestila senzorske naprave, ki posegajo v zunanje okolje, torej naše skupno okolje, in ne v njen zasebni prostor.

Montirati je dala tudi senzor na skupno fasado.

Ta ista stanovalka si je dala na svojem atriju narediti nadstrešek, ki je pritrjen na fasado, brez našega soglasja oziroma seznanitve. Opazila sem, da si je podaljšala tudi svoje stanovanje, konkretno dnevni prostor, in sicer je zunanjo steno, ki je mejila na atrij, premaknila tako, da je celotno steno z okni prestavila na zunanji del atrija. S tem pogled na vse tri atrije, ki so v našem večetažnem bloku, ni več identičen.

Istočasno je pred časom dala razbiti vso talno podlago v atriju. Izkopanega materiala je bilo ogromno, pod to njeno talno atrijsko podlago pa so naši garažni kletni boksi. Ni nas seznanila ne z načrti ne s posegom. Na oglasni deski nas je obvestila le, da bo nekaj dni zaradi del ropotalo.

Prosim za odgovor, kaj narediti?

P. S.: Istočasno dodajam, da kljub vsemu za rojstne dneve svojih otrok zunaj atrijskega prostora koristi našo skupno zelenico. Letos je imela povabljenih kar veliko otrok. Ni prosila za mnenje ali soglasje, temveč so morali stanovalci vse popoldne poslušati živžav, ker so otroci metali vodne balone ter se škropili. S tem je bilo onemogočeno koriščenje zelenice drugim stanovalcem.

Je pa izobesila vabilo na oglasno desko kot povabilo vsem. To je naredila zato, ker je predhodno na tak način praznoval rojstni dan tudi njen prvi otrok in so bile pripombe.

Na takšen način se je želela obraniti, vendar ona mene lahko vabi v svoje stanovanje, ne more pa me vabiti v naš skupni prostor, ker je tako ali tako naš skupni.

Dodajam, da postaja njeno obnašanje moteče, ker pozablja na pravila življenja, ki obstajajo v večetažnem bloku, kjer je treba spoštovati zakone, pridobivati soglasja in gradbena dovoljenja itd.

Prosim za odgovor.

Lep pozdrav,

Dragica

Odgovarja:

pravnik-na-dlani Pravnik na dlani

Brezplačno pravno svetovanje bralcem Delaindom omogočamo v sodelovanju s partnerji projekta Pravnik na dlani.

Spoštovani.

Fasada, zelenica in drugi skupni deli so v solastnini vseh etažnih lastnikov. Kakšno soglasje je potrebno, je odvisno od posega:

  • Če etažni lastnik pri delih v svojem stanovanju posega v skupne dele, potrebuje soglasje lastnikov z več kot polovico solastniških deležev.
  • Posegi, ki presegajo redno upravljanje, zahtevajo soglasje več kot treh četrtin lastnikov.
  • Za spreminjanje rabe skupnih delov je potrebno soglasje vseh.

 

Premik zunanje stene in razširitev stanovanja v atrij je gradbena sprememba, ki praviloma zahteva tudi gradbeno dovoljenje. Pomemben je tudi poseg v tlak atrija nad garažnimi boksi, ker lahko vpliva na hidroizolacijo in nosilnost konstrukcije. Pri nadstrešku in senzorjih je odvisno od obsega posega in od tega, ali so pritrjeni na skupno fasado ter spreminjajo videz stavbe. Ali je atrij namenjen izključni rabi stanovalke, določa pogodba o medsebojnih razmerjih oziroma akt o ustanovitvi etažne lastnine.

Skupna zelenica je namenjena vsem lastnikom. Posamična zasebna uporaba sama po sebi ni prepovedana, ne sme pa drugim onemogočati običajne rabe.

Upravniku pisno predlagajte, da od stanovalke zahteva dokazila o soglasjih in dovoljenjih. Zbor lastnikov lahko skličejo tudi lastniki, ki imajo skupaj vsaj eno petino deležev. Če dokazil ni, lahko posege prijavite gradbeni inšpekciji.

Samovoljni posegi v skupne dele stavbe – kaj lahko storijo ostali lastniki?

Ko posamezni etažni lastnik brez soglasja posega v fasado, skupne površine ali konstrukcijo stavbe, imajo ostali lastniki na voljo več pravnih poti za zaščito svojih interesov. Za pravno pomoč pri urejanju razmerij med etažnimi lastniki se obrnite na Pravnika na dlani.

Pokličite 01 280 8000 in se posvetujte s pravnim strokovnjakom.

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