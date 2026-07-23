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Svetovalnica: Sosedovi odganjalci za krte piskajo dan in noč – kaj lahko storim?

Pravnik odgovarja na vprašanje bralca, ali je stalno piskanje sosedovih odganjalcev lahko nedopustna imisija.
Stalno piskanje naprav za odganjanje krtov lahko močno poseže v mirno uporabo sosednjega doma in vrta. Foto Svetlyachock/Shutterstock
Galerija
Stalno piskanje naprav za odganjanje krtov lahko močno poseže v mirno uporabo sosednjega doma in vrta. Foto Svetlyachock/Shutterstock
23. 7. 2026 | 08:06
4:02
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Spoštovani,

obračam se na vas zaradi dolgotrajnih motenj, ki jih povzroča sosed z uporabo več solarnih zvočnih odganjalcev za krte in voluharje na svojem vrtu. Na vrtu ima nameščenih približno pet takšnih naprav, ki oddajajo visoke piskajoče zvoke neprekinjeno – podnevi in ponoči, vsak dan, že več let.

Zvoki so zelo moteči in bistveno vplivajo na kakovost bivanja ter uporabo našega doma in vrta. Zaradi stalnega piskanja ni mogoče v miru sedeti, počivati ali brati na vrtu. Posebej moteče je v večernem in nočnem času, ko se okolica umiri, saj tudi pri odprtem oknu slišimo visoke tone, ki motijo spanec in normalno bivanje.

Soseda smo na težavo že večkrat opozorili in ga prosili, naj naprave odstrani ali zmanjša njihovo uporabo, vendar se stanje ni izboljšalo. Menimo, da gre za čezmerno motenje posesti in poseg v pravico do mirnega uživanja doma.

Prosil bi vas za pravni nasvet glede možnosti ukrepanja.

Lep pozdrav in vse dobro.

Janez

Odgovarja:

pravnik-na-dlani Pravnik na dlani

Brezplačno pravno svetovanje bralcem Delaindom omogočamo v sodelovanju s partnerji projekta Pravnik na dlani.

Spoštovani.

Lastnik nepremičnine ne sme povzročati čezmernih imisij (vplivov), ki presegajo običajno mero glede na naravo in namen nepremičnin. Sem sodijo tudi hrup, vibracije in drugi moteči vplivi. V vašem primeru navajate približno pet naprav, neprekinjeno delovanje, večletno trajanje, motenje spanja, motenje uporabe vrta in doma. Če naprave oddajajo zvoke, ki jih zaznavate v svojem domu in na vrtu ter bistveno motijo normalno uporabo nepremičnine, lahko gre za nedopustne imisije.

Sosedske motnje in hrup – kdaj gre za nedopustne imisije?

Lastnik nepremičnine ne sme povzročati vplivov, ki presegajo običajno mero glede na naravo okolja in bistveno motijo uporabo sosednje nepremičnine. Pri sosedskih sporih je pogosto ključno, ali gre za čezmerne imisije ter kako jih dokazati.

Za pravno pomoč pri sosedskih razmerjih in imisijah se lahko obrnete na Pravnik na dlani.

Pokličite 01 280 8000 in se posvetujte s pravnim strokovnjakom

Kaj lahko storite?

  1. Dokumentiranje motenj

Priporočljivo je voditi evidenco datumov in ur motenj, vpliva na uporabo nepremičnine, morebitnih prič. Svetujemo, da si shranjujete posnetke zvoka, dnevnik motenj in izjave drugih sosedov. Vse našteto lahko uporabite kot dokaz v morebitnem kasnejšem sodnem postopku.

  1. Pisni poziv sosedu

Sosedu pošljite pisni poziv, v katerem zahtevajte odstranitev ali omejitev uporabe naprav.

  1. Meritve

Po potrebi pridobite strokovno mnenje ali meritve hrupa ali frekvenc.

  1. Mediacija

Pred sprožitvijo sodnega spora svetujemo uporabo alternativnih oblik reševanja sporov, ki so pri sosedskih sporih pogosto najhitrejša in najcenejša rešitev.

  1. Sodna pot

Če motnje presegajo običajno mero glede na naravo okolja, lahko zahtevate prepoved takšnega ravnanja. Če sosed torej ne preneha z motnjami, lahko zahtevate prepoved nadaljnjega povzročanja čezmernih imisij, sodišče pa lahko odredi odstranitev ali omejitev uporabe naprav.

Če so zvoki objektivno zaznavni in trajno motijo normalno uporabo doma, obstaja možnost uspešnega zahtevka za prenehanje takšnega ravnanja. Ključni bodo dokazi o intenzivnosti in trajanju motenj. Pri takšnih napravah je pogosto odločilno dejansko stanje: koliko so glasne, kako daleč so od vaše hiše, ali gre za stalno delovanje in ali motnje presegajo običajne sosedske vplive.

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