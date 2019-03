5 korakov, s katerimi boste v svoj dom priklicali pomlad

Dodatki za dom

Debele zimske odeje, tople preobleke za okrasne blazine in preproge umirjenih zimskih barv, čakajo na zaslužen počitek. Operite jih, posesajte in očistite, nato pa pospravite za prihodnjo pozno jesen in zimo. Čas je za bolj lahke tkanine, v katere boste preoblekli okrasne blazine na sedežni garnituri, tanjše odeje in živahne barve. Tudi preprogo lahko zamenjate za takšno, ki jo boste lahko prali v pralnem stroju, predvsem pa naj bo bolj živih barv.

Moč barve

Če ste se odločili, da boste spomladi prepleskali stene, boste največ svežine v prostore vnesli z belo barvo. Za popestritev lahko okenske okvirje in vrata pobarvate v živahno rumeno ali modro barvo, ali pa se raje odločite za dodatke živahnih barv, ki bodo razbili monotonost.

Zeleno, ki te ljubim zeleno

Pred začetkom pomladi že vsi nestrpno čakamo, da se v naravo vrne zelena. Preden ozeleni trava in na drevesih poženejo listi, si oči lahko spočijete na sobnih rastlinah. Izberite takšne, ki bodo čistile zrak v zaprtih prostorih in v vas vzbudile željo po gibanju v naravi.

Cvetje

Poleg zelene barve nič hitreje ne prikliče pomladi kot cvetoči šopek rož na jedilni mizi, klubski mizici ali polici. Vazo z raznobarvnim cvetjem lahko postavite prav v vsak prostor. Z njimi boste še bolj razsvetlili vedno daljše dneve.

Čas je za nove dišave

Sveče in dišave, ki vas spominjajo na zimo, božič in pokanje polen v kaminu, lahko za nekaj mesecev pospravite. Odločite se za bolj sveže dišave ali takšne, ki vas spominjajo na pomlad. Naj zadiši po cvetlicah, pokošeni travi in spomladanskemu dežju.