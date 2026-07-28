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Ali je res pametnejše perilo prati ponoči? Odgovor vas bo presenetil

Je pranje perila ponoči res cenejše? Preverite, kdaj se splača, zakaj lahko perilo zasmrdi in kako pravilno nastaviti pralni stroj.
Pranje perila ponoči je lahko cenejše, vendar le, če upoštevamo tarifo, hrup in to, koliko časa mokro perilo ostane v bobnu. Foto Shutterstock Ai Generator/Shutterstock
Galerija
Pranje perila ponoči je lahko cenejše, vendar le, če upoštevamo tarifo, hrup in to, koliko časa mokro perilo ostane v bobnu. Foto Shutterstock Ai Generator/Shutterstock
E. N.
28. 7. 2026 | 07:00
4:36
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V poletnih mesecih številni gospodinjski aparati delujejo pogosteje kot sicer. Klimatske naprave hladijo domove, hladilniki se zaradi višjih temperatur velikokrat bolj naprezajo, pralni stroji pa so pogosteje v pogonu zaradi potenja, športnih aktivnosti in hitrejše menjave oblačil. Zato se danes sprašujemo, kako je s pranjem perila ponoči. Je dejstvo, da je bolj pametno stroj zagnati pozno zvečer le mit?

Odgovor ni povsem enoznačen. Ali je pranje ponoči smiselno, je namreč odvisno od več dejavnikov. Od vrste električne tarife in načina sušenja perila do kakovosti zraka v stanovanju in celo vpliva na okolje.

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Kdaj je nočno pranje res smiselno?

Če ima gospodinjstvo dvotarifni obračun električne energije, je lahko pranje v času nižje tarife finančno ugodnejše. Nižja tarifa je običajno na voljo ponoči ter ob določenih delih vikenda in praznikov, zato lahko z načrtovanjem pranja prihranimo nekaj denarja.

Poleg tega je poleti ponoči zunanja temperatura praviloma nižja, zato segrevanje pralnega stroja med delovanjem za prostor ni tako obremenjujoče, kar je dobrodošlo predvsem v manjših stanovanjih ali tam, kjer ni klimatske naprave. Elektroenergetsko omrežje je ponoči tudi manj obremenjeno, saj večina gospodinjstev takrat porabi manj energije. Čeprav posamezno pranje nima velikega vpliva, lahko množično razporejanje porabe v manj obremenjene ure dolgoročno prispeva k učinkovitejši rabi energije.

Pozor pri sušenju

Prav pri sušenju pa se skriva razlog, zakaj nočno pranje ni vedno najboljša izbira. Če perilo ostane več ur v zaprtem pralnem stroju, začne vlaga ustvarjati idealne pogoje za razmnoževanje bakterij in plesni. Posledica je značilen zatohli vonj, ki ga gotovo že poznate. Perilo po končanem programu je bolje čim prej vzeti iz bobna in ga obesiti ali prestaviti v sušilni stroj. Če se program zaključi sredi noči, ko vsi spimo, lahko sveže oprano perilo že do jutra izgubi prijeten vonj.

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Kaj pa sušenje na prostem?

Poleti se perilo na prostem suši bistveno hitreje kot ob drugih letnih časih. Če ga operemo zgodaj zjutraj, ga lahko obesimo že dopoldne, ko sonce in veter poskrbita za hitro sušenje. Poleg tega sončna svetloba zaradi ultravijoličnih žarkov naravno zmanjšuje število nekaterih mikroorganizmov na tkaninah in pomaga ohranjati belino belega perila.

Če pa perilo obesimo zgodaj zjutraj po nočnem pranju, ko je nekaj časa že počivalo v bobnu, nato pa je lahko zaradi jutranje rose in višje zračne vlage počasnejše še sušenje na prostem, morda prihranka, ki smo ga pridobili zaradi nižje električne nočne tarife, ne odtehta.

Sodobni pralni stroji ponujajo boljšo rešitev

Veliko novejših pralnih strojev na srečo omogoča funkcijo zakasnjenega začetka pranja. To pomeni, da lahko stroj nastavimo zvečer, program pa se začne nekaj ur pozneje in konča tik preden se prebudimo. Tako združimo prednosti nočne tarife in hkrati preprečimo, da bi perilo predolgo čakalo v bobnu. Podobno velja tudi za sušilne stroje s toplotno črpalko, ki porabijo manj energije kot starejši modeli, zato lahko tudi dnevno sušenje predstavlja razmeroma varčno rešitev.

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Hrup ni zanemarljiv dejavnik

Čeprav so sodobni pralni stroji precej tišji kot nekoč, lahko ožemanje ponoči še vedno moti spanec ali sosede, zlasti v večstanovanjskih stavbah. Vibracije se lahko prenašajo skozi tla in stene, zato je pametno tudi preveriti, ali je stroj pravilno izravnan in postavljen na stabilno podlago.

Ko v enačbo torej seštejemo vse zgornje dejavnike, nočno pranje ni več nujno boljše od dnevnega. Smiselno je predvsem takrat, ko želimo izkoristiti nižjo ceno električne energije ali zmanjšati obremenitev gospodinjstva čez dan. Ključnega pomena pa je, da oprano perilo čim prej vzamemo iz stroja in v poletnih mesecih prihranimo tudi tako, da ne uporabljamo sušilca, ampak za sušenje uporabimo brezplačno energijo sonca in vetra. Pri vsem pa seveda mislimo tudi na to, da smo uvidevni do spečih sosedov in zaradi morebitnega nočnega prihranka ne kratimo njihovega spanca.

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