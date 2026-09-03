Arhitekturni izziv: Premišljena izraba prostora v počitniškem apartmaju

Bralka se je na nas obrnila z željo, da ji pomagamo pri prenovi 48 kvadratnih metrov velikega apartmaja na Krvavcu. Ker bo namenjen tako za občasno lastno uporabo kot oddajanje gostom, je bil glavni izziv ustvariti svetel, prijeten in funkcionalen apartma, ki lahko udobno sprejme od štiri do šest ljudi.

Predlagana rešitev Foto Celovito/

Lastnica je želela, da apartma deluje zračno, umirjeno in sodobno, hkrati pa dovolj toplo, da ohrani občutek domačnosti, ki ga pričakujemo v gorskem okolju. Pri prenovi smo se zato osredotočili na premišljeno izrabo prostora, odstranili smo predelne stene in nepotrebna vrata ter izbrali svetlo barvno paleto in pohišt­vene rešitve, ki omogočajo čim več funkcionalnosti na majhni kvadraturi. Ker bo apartma namenjen različnim uporabnikom, je bilo pomembno, da je zasnova praktična in preprosta za uporabo.

Apartma Foto Celovito/

Osrednji odprti del združuje predsobo, kuhinjo, jedilnico in dnevni prostor. Kuhinja je zasnovana kompaktno, vendar funkcionalno, s podaljšanim otokom, ki prevzame tudi vlogo jedilne mize. S tem smo v enem elementu povezali pripravo hrane, shranjevanje in prostor za druženje, obenem pa se izognili ločeni jedilni garnituri, ki bi majhen prostor dodatno obremenila. Takšna rešitev omogoča bolj odprt tloris in boljšo pretočnost osrednjega bivalnega dela.

Dnevni prostor je zasnovan kot večnamenski del apartmaja. Poleg raztegljive sedežne garniture vključuje dva skrita pograda za steno s sliko oz. televizijo, s čimer omogoča dodatna ležišča za goste. Kljub večji spalni kapaciteti ostaja ureditev pregledna in prilagojena vsakodnevni uporabi, saj posamezni elementi ne zapirajo prostora, temveč ga smiselno dopolnjujejo.

Apartma Foto Celovito/

Spalnica je urejena umirjeno in zasebno, saj jo je mogoče zapreti z drsnimi vrati. Sestavljajo jo postelja ter shranjevalne površine, ki omogočajo dovolj prostora za osebne stvari lastnikov ali gostov.

Barvna zasnova, ki temelji na svetlih tonih in naravnih lesenih poudarkih, ter umirjeni in trpežni materiali prostore vizualno povečajo in vanje vnesejo toplino. S prenovo smo ustvarili apartma, ki združuje udobje, praktičnost in občutek domačnosti – in je primeren za sproščen oddih na Krvavcu, hkrati pa dovolj funkcionalen za dolgoročno uporabo in oddajanje.