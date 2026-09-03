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Arhitekturni izziv: Premišljena izraba prostora v počitniškem apartmaju

Arhitekti svetujejo, kako 48 kvadratov velik apartma na Krvavcu urediti svetlo, zračno in funkcionalno za bivanje od štirih do šestih oseb.
Apartma Foto Celovito/
Galerija
Apartma Foto Celovito/
Arhitekti ekipe Celovito
3. 9. 2026 | 07:20
3. 9. 2026 | 09:24
3:32
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Bralka se je na nas obrnila z željo, da ji pomagamo pri prenovi 48 kvadratnih metrov velikega apartmaja na Krvavcu. Ker bo namenjen tako za občasno lastno uporabo kot oddajanje gostom, je bil glavni izziv ustvariti svetel, prijeten in funkcionalen apartma, ki lahko udobno sprejme od štiri do šest ljudi.

Predlagana rešitev Foto Celovito/
Predlagana rešitev Foto Celovito/

Lastnica je želela, da apartma deluje zračno, umirjeno in sodobno, hkrati pa dovolj toplo, da ohrani občutek domačnosti, ki ga pričakujemo v gorskem okolju. Pri prenovi smo se zato osredotočili na premišljeno izrabo prostora, odstranili smo predelne stene in nepotrebna vrata ter izbrali svetlo barvno paleto in pohišt­vene rešitve, ki omogočajo čim več funkcionalnosti na majhni kvadraturi. Ker bo apartma namenjen različnim uporabnikom, je bilo pomembno, da je zasnova praktična in preprosta za uporabo.

Apartma Foto Celovito/
Apartma Foto Celovito/

Osrednji odprti del združuje predsobo, kuhinjo, jedilnico in dnevni prostor. Kuhinja je zasnovana kompaktno, vendar funkcionalno, s podaljšanim otokom, ki prevzame tudi vlogo jedilne mize. S tem smo v enem elementu povezali pripravo hrane, shranjevanje in prostor za druženje, obenem pa se izognili ločeni jedilni garnituri, ki bi majhen prostor dodatno obremenila. Takšna rešitev omogoča bolj odprt tloris in boljšo pretočnost osrednjega bivalnega dela.

Dnevni prostor je zasnovan kot večnamenski del apartmaja. Poleg raztegljive sedežne garniture vključuje dva skrita pograda za steno s sliko oz. televizijo, s čimer omogoča dodatna ležišča za goste. Kljub večji spalni kapaciteti ostaja ureditev pregledna in prilagojena vsakodnevni uporabi, saj posamezni elementi ne zapirajo prostora, temveč ga smiselno dopolnjujejo.

Apartma Foto Celovito/
Apartma Foto Celovito/

Spalnica je urejena umirjeno in zasebno, saj jo je mogoče zapreti z drsnimi vrati. Sestavljajo jo postelja ter shranjevalne površine, ki omogočajo dovolj prostora za osebne stvari lastnikov ali gostov.

Barvna zasnova, ki temelji na svetlih tonih in naravnih lesenih poudarkih, ter umirjeni in trpežni materiali prostore vizualno povečajo in vanje vnesejo toplino. S prenovo smo ustvarili apartma, ki združuje udobje, praktičnost in občutek domačnosti – in je primeren za sproščen oddih na Krvavcu, hkrati pa dovolj funkcionalen za dolgoročno uporabo in oddajanje.

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Na spletni strani deloindom.si v sodelovanju z arhitekti ponujamo brezplačno svetovanje pri opremi ali prenovi doma. V rubrikah Arhitekturni izziv in Opremljamo z arhitektko iščemo rešitve za prostorske izzive – od preureditve enega prostora do prenove stanovanj do 100 m². Pošljite nam vprašanje z opisom težave, željami, tlorisom in fotografijami obstoječega stanja (vsaj 2 MB). Več podatkov nam boste posredovali, bolj natančen bo naš predlog.  

Vprašanja pošljite na deloindom@delo.si (zadeva: Arhitekturni nasveti) in ne pozabite pripisati svojega imena, priimka ter telefonske številke. Svetovanje je brezplačno, odgovori pa so objavljeni, da koristijo tudi drugim bralcem.

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