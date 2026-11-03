Arhitekturni izziv: Svetel dom z veliko prostora za shranjevanje

Mlada bralka si je v novem stanovanju želela ustvariti svetel, funkcionalen in zlasti praktičen dom z obilico shranjevalnih površin. Ker so ji ljubši zaprti pohištveni elementi, ki vzdržujejo videz urejenosti in čistoče, nismo predvideli odprtih polic in omaric.
Tlorisna zasnova novega stanovanja sicer precej jasno narekuje razporeditev opreme, zato večje spremembe v postavitvi niso smiselne. Funkcionalnost smo nadgradili s premišljeno vgrajeno opremo po meri, pri čemer smo izpostavljene vogale pohištva oblikovali zaobljeno. To ne omogoča le lažjega in varnejšega prehajanja skozi prostor, temveč v interier vnaša tudi mehkobo ter vizualno eleganco. Celotno stanovanje zaznamuje svetla barvna paleta v toplih zemeljskih odtenkih, piko na i pa doda ambientalna osvetlitev, vgrajena neposredno v posameznih kosih opreme.
Vhodni del zaznamuje niz prostornih garderobnih omar čez celotno steno za vhodnimi vrati. Za dodatno uporabnost smo ob vhodnih vratih na prehodu proti dnevnemu delu umestili klop, nasproti klopi pa veliko ogledalo, ki navidezno razširi prostor.
Za klopjo se v dnevni prostor nadaljuje niz dodatnih omar, zraven je postavljen udoben trosed s taburejem in kavno mizico. Nasproti troseda je na steno umeščen televizor z manjšo omarico pod njim. Obloga stene za televizorjem oblikovno povezuje vrata kopalnice in spalnice, za občutek večje globine pa sta ob vratih umeščeni ogledali.
Bivalni prostor se ob oknih konča s kuhinjo v obliki črke L, s kuhališčem na polotoku in dvema barskima stoloma. V svetlem kotu ob balkonskih oknih stoji okrogla jedilna miza.
Za opremo spalnice svetujemo vgradnjo ravnega niza omar ob steni proti kopalnici, v preostalem prostoru pa postavitev postelje in lahkotnejših nočnih omaric, kar bo ohranilo občutek zračnosti. Želeni lepotilni kotiček smo umestili pred okno s pogledom na balkon.
Obstoječa kopalnica je zasnovana kompaktno, vendar jo je mogoče z mizarsko opremo še nekoliko funkcionalno nadgraditi. Predvideli smo umestitev omare za shranjevanje ob WC-ju, prostor okoli umivalnika pa dopolnjujeta pult s podpultnimi predali ter ogledalo z omarico nad umivalnikom. Del za utiliti smo od pulta mizarsko ločili, za predelitev pa smo pod plinsko peč umestili pralni stroj. Za sušenje perila svetujemo vgradnjo izvlečnega elementa s prečkami za obešanje perila, ki je lahko vgrajen nad pralnim strojem.
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