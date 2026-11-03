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Arhitekturni izziv: Svetel dom z veliko prostora za shranjevanje

Arhitekti svetujejo, kako opremiti svetlo in funkcionalno stanovanje z veliko shranjevalnimi površinami ter ohraniti občutek zračnosti in urejenosti.
Arhitekturni izziv Foto Celovito
Galerija
Arhitekturni izziv Foto Celovito
Arhitekti ekipe Celovito
3. 11. 2026 | 07:00
3:39
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Mlada bralka si je v novem stanovanju želela ustvariti svetel, funkcionalen in zlasti praktičen dom z obilico shranjevalnih površin. Ker so ji ljubši zaprti pohištveni elementi, ki vzdržujejo videz urejenosti in čistoče, nismo predvideli odprtih polic in omaric.

Tlorisna zasnova novega stanovanja sicer precej jasno narekuje razporeditev opreme, zato večje spremembe v postavitvi niso smiselne. Funkcionalnost smo nadgradili s premišljeno vgrajeno opremo po meri, pri čemer smo izpostavljene vogale pohištva oblikovali zaobljeno. To ne omogoča le lažjega in varnejšega prehajanja skozi prostor, temveč v interier vnaša tudi mehkobo ter vizualno eleganco. Celotno stanovanje zaznamuje svetla barvna paleta v toplih zemeljskih odtenkih, piko na i pa doda ambientalna osvetlitev, vgrajena neposredno v posameznih kosih opreme.

Predlagana rešitev Foto Celovito
Predlagana rešitev Foto Celovito

Vhodni del zaznamuje niz prostornih garderobnih omar čez celotno steno za vhod­nimi vrati. Za dodatno uporabnost smo ob vhodnih vratih na prehodu proti dnevnemu delu umestili klop, nasproti klopi pa veliko ogledalo, ki navidezno razširi prostor.

Za klopjo se v dnevni prostor nadaljuje niz dodatnih omar, zraven je postavljen udoben trosed s taburejem in kavno mizico. Nasproti troseda je na steno umeščen televizor z manjšo omarico pod njim. Obloga stene za televizorjem oblikovno povezuje vrata kopalnice in spalnice, za občutek večje globine pa sta ob vratih umeščeni ogledali.

Arhitekturni izziv Foto Celovito
Arhitekturni izziv Foto Celovito

Bivalni prostor se ob oknih konča s kuhinjo v obliki črke L, s kuhališčem na polotoku in dvema barskima stoloma. V svetlem kotu ob balkonskih oknih stoji okrogla jedilna miza.

Za opremo spalnice svetujemo vgradnjo ravnega niza omar ob steni proti kopalnici, v preostalem prostoru pa postavitev postel­je in lahkotnejših nočnih omaric, kar bo ohranilo občutek zračnosti. Želeni lepotilni kotiček smo umestili pred okno s pogledom na balkon.

Arhitekturni izziv Foto Celovito
Arhitekturni izziv Foto Celovito

Obstoječa kopalnica je zasnovana kompakt­no, vendar jo je mogoče z mizarsko opremo še nekoliko funkcionalno nadgraditi. Predvideli smo umestitev omare za shranjevanje ob WC-ju, prostor okoli umivalnika pa dopolnjujeta pult s podpultnimi predali ter ogledalo z omarico nad umivalnikom. Del za utiliti smo od pulta mizarsko ločili, za predelitev pa smo pod plinsko peč umestili pralni stroj. Za sušenje perila svetujemo vgradnjo izvlečnega elementa s prečkami za obešanje perila, ki je lahko vgrajen nad pralnim strojem.

Arhitekturni izziv Foto Celovito
Arhitekturni izziv Foto Celovito

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Na spletni strani deloindom.si v sodelovanju z arhitekti ponujamo brezplačno svetovanje pri opremi ali prenovi doma. V rubrikah Arhitekturni izziv in Opremljamo z arhitektko iščemo rešitve za prostorske izzive – od preureditve enega prostora do prenove stanovanj do 100 m². Pošljite nam vprašanje z opisom težave, željami, tlorisom in fotografijami obstoječega stanja (vsaj 2 MB). Več podatkov nam boste posredovali, bolj natančen bo naš predlog.  

Vprašanja pošljite na deloindom@delo.si (zadeva: Arhitekturni nasveti) in ne pozabite pripisati svojega imena, priimka ter telefonske številke. Svetovanje je brezplačno, odgovori pa so objavljeni, da koristijo tudi drugim bralcem.

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