Čas je za priprave na spomladansko čiščenje

Raziskava, ki so jo izvedli na univerzi v Princetonu, je pokazala, da sobe polne krame slabo vplivajo na naše počutje. Nered nam povzroča stres in neprestano opominja, koliko dela nas čaka. Pozimi se te občutki le še poglobijo. Redno pospravljanje in organiziranje nereda dobro vpliva na naše počutje in pomeni tudi ohranjanje fizične pripravljenosti.

Pospravljanje stvari, menjava garderobe

Tik pred koncem zime je primeren čas za ločevanje stvari, ki jih ne potrebujemo več ali ne uporabljamo. Lotite se omar in preglejte, katerih zimskih oblačil letos sploh niste oblekli in jih ne potrebujete več ter katere spomladanske boste ponovno oblekli in katerih ne. Čas je tudi za organiziranje vseh stvari, ki ste jih v hišo prinesli pozimi – na primer darila. Vse, kar boste zavrgli, a je še uporabno, podarite (ali odnesite v centre za ponovno uporabo).

Pred začetkom pomladi je čas tudi za urejanje, pospravljanje in menjavo oblačil. Zimska oblačila - predvsem debele budne - lahko počasi pospravimo in pripravimo bolj lahka oblačila in obutev.

Stene in preproge

Zunanje temperature so še vedno nizke, zato se najprej lotite pospravljanja v hiši ali stanovanju. Posesajte (pometite ali pomijte) stene. Ker popoldne lahko odprete okna in prezračite prostore, se lahko lotite tudi čiščenja preprog. Najprej jih posesajte, potem pa jih – glede na navodila – očistite s pomočjo sode bikarbone ali mešanice vode in alkoholnega kisa.

Grabljenje vrta

Na vrtu se lahko lotite grabljenja odpadlih listov in vej. Preglejte in očistite tudi žlebove. Če se spomladi nameravate lotiti sajenja na vrtu, lahko liste uporabite kot zastirko ali kompost.