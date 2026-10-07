Črna plesen v tušu: kdaj jo lahko očistimo in kdaj je treba zamenjati silikon?

Črne lise v kotih tuša so pogosto videti kot težava, ki bi jo moralo rešiti dobro čistilo in včasih jo res. Spet drugič se zgodi, da površino očistimo, a se madeži kmalu vrnejo, silikon odstopa ali pa se na drugi strani stene pojavi vlažen predel. In v takšnem primeru je potrebno poskrbeti za več, kot le za čistočo kopalnice. Pri odločitvi, kako ukrepati, sta namreč pomembni dve vprašanji: ali gre le za površinsko plesen in ali so tesnila ter podlaga nepoškodovani. Prav od tega je namreč odvisno, ali bomo potrebovali gobico, novo tesnilno maso ali pa kar pregled izvajalca.

Zakaj se plesen pojavi prav v tušu?

Plesni so del našega okolja, njihove spore pa so prisotne tudi v stanovanjih. Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) pojasnjuje, da jih iz notranjih prostorov ne moremo povsem odstraniti, lahko pa obvladujemo razmere, ki omogočajo njihovo rast, pri čemer je ključno zmanjševanje čezmerne vlažnosti in odprava vir vode.

Ker se v tušu površine redno močijo, je izredno pomembno, kako hitro se po uporabi posušijo. Koti, stiki in predeli za odloženimi plastenkami pogosto ostajajo mokri precej dlje kot odprta površina ploščic, v primeru slabega prezračevanja pa je možnost za rast plesni še večja.

Plesen se navadno pojavlja zaradi prepočasnega sušenja površine, zato se svetuje, da tuš po vsaki uporabi primerno osušimo. Foto Evgeniia Primavera/Shutterstock

Najprej preverimo površino in stanje stikov

Pred čiščenjem si najprej oglejmo, kje so temne lise. Plesen na glazirani ploščici ni enaka težava kot temnenje silikonskega tesnila, pomembna pa je tudi razlika med trdimi fugami med ploščicami in elastičnimi stiki ob robovih tuš kadi. Če gre za manjšo površinsko plesen na nepoškodovani neporozni površini, NIJZ kot osnovni postopek navaja čiščenje z milom in vodo, površino pa po čiščenju temeljito posušimo. Pri poroznih materialih je odstranjevanje zahtevnejše, zato uporabimo čistilo in pripomoček, primeren za določen material, vendar moramo pri tem upoštevati, da agresivno drgnjenje lahko poškoduje tesnilo ali občutljivo površino, zato pred uporabo preverimo navodila za vzdrževanje tuš kadi, obloge oziroma kamna. Pri tovrstnem čiščenju plesni NIJZ sicer svetuje uporabo maske, zaščitnih rokavic in očal ter prezračevanje, osebe, ki ob izpostavljenosti razvijejo simptome preobčutljivosti, pa naj se dela ne lotevajo.

Kdaj je smiselno zamenjati silikon?

Če je silikon dobro oprijet in so madeži samo na površini, lahko najprej poskusimo s čiščenjem, če pa silikon odstopa, je razpokan ali so temne lise pod oziroma v tesnilni masi, je primernejša zamenjava. Podobno velja tudi v primeru, če opazimo, da ploščice odstopajo, je podlaga mehka ali voda prihaja izza obloge. Takšni znaki namreč zahtevajo pregled strokovnjaka, saj nov silikon ne bo odpravil poškodovane hidroizolacije.

Če se na silikonu pojavljajo le posamezne pikice, navadno zadošča že čiščenje z milom in vodo. Foto Yury Nikolaev/Shutterstock

Kako preprečimo ponavljanje?

Največ, kar lahko storimo je, da po tuširanju z brisalcem odstranimo odvečno vodo in omogočimo sušenje tudi ob robovih ter v kotih. Pomembno je tudi, da prostor vedno dobro prezračimo - skozi okno ali pa z odvodnim ventilatorjem, v primeru, da se plesen vrača, pa si omislimo nov strokoven pregled in ne le temeljitega čiščenja.