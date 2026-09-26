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Imate doma prostorsko zagato? Pošljite nam jo, arhitekti vam svetujejo brezplačno

Ne veste, kako bolje izkoristiti majhno stanovanje, urediti otroško sobo ali se lotiti prenove? Pošljite nam svojo prostorsko zagato in za nasvet vprašajte arhitekta.
Ne veste, kako bolje izkoristiti prostor ali se lotiti prenove? V naši arhitekturni svetovalnici lahko za nasvet vprašate strokovnjake. Foto Jamesteohart/Shutterstock
Galerija
Ne veste, kako bolje izkoristiti prostor ali se lotiti prenove? V naši arhitekturni svetovalnici lahko za nasvet vprašate strokovnjake. Foto Jamesteohart/Shutterstock
K. Ž.
26. 9. 2026 | 07:30
4:34
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Je dnevna soba velika, pa kljub temu nikakor ne najdete pravega mesta za kavč? V otroški sobi zmanjkuje prostora za dve postelji, pisalni mizi in omare? Bi radi povezali kuhinjo z dnevnim prostorom, vendar ne veste, katera rešitev bi bila najbolj smiselna? Ali pa vas čaka prenova stanovanja in imate občutek, da obstoječi tloris preprosto ne deluje?

Takšne in podobne prostorske zagate lahko pošljete uredništvu Delaindom. V sodelovanju z arhitekti namreč v naših arhitekturnih svetovalnicah iščemo rešitve za resnične domove naših bralcev.

Svetovanje je brezplačno, izbrane primere pa skupaj z arhitekturnimi rešitvami objavimo na deloindom.si, kjer lahko pomagajo tudi drugim, ki se srečujejo s podobnimi težavami.

Od otroške sobe do prenove celotnega stanovanja

Ni treba, da se lotevate velike prenove. Včasih največ težav povzroča prav en sam prostor, pri katerem sami ne najdemo več dobre rešitve.

Morda je spalnica premajhna za vso potrebno opremo, kuhinja nepraktična, v dnevni sobi primanjkuje prostora za shranjevanje ali pa želite otroško sobo prilagoditi odraščajočemu otroku oziroma jo urediti za sorojenca.

Takšne izzive rešujemo v rubriki Opremljamo z arhitektko, kjer iščemo predvsem rešitve za posamezne prostore, njihovo opremo, boljši izkoristek površine in po potrebi manjše spremembe tlorisa.

Če je vaš poseg obsežnejši, pa je namenjena rubrika Arhitekturni izziv. V njej se lotevamo prenov stanovanj do 100 kvadratnih metrov in zahtevnejših prostorskih vprašanj, pri katerih je treba na novo premisliti razporeditev prostorov in način bivanja.

Arhitekturni izziv Foto Celovito
Arhitekturni izziv Foto Celovito

Imate občutek, da vaš tloris ne deluje?

Pri prenovi se pogosto hitro znajdemo pred množico odločitev. Bi podrli steno ali jo raje pustili? Je kuhinjo bolje prestaviti drugam? Kako v majhnem stanovanju pridobiti dodatno spalnico? Kam umestiti shranjevalne površine, ne da bi prostor postal prenatrpan?

Arhitekt lahko na prostor pogleda drugače kot nekdo, ki v njem živi že več let in se je na njegove pomanjkljivosti navadil.

Včasih rešitev ne zahteva več kvadratnih metrov ali popolnoma novega pohištva, temveč drugačno razporeditev, bolj premišljeno izrabo prostora ali spremembo tlorisa.

Prav zato iščemo nove primere bralcev, pri katerih obstaja konkretna prostorska težava, sami pa ne vedo več, kako jo rešiti.

Kaj nam morate poslati

Da lahko arhitekt pripravi čim bolj uporaben predlog, potrebujemo dovolj informacij o prostoru in vaših željah.

V elektronskem sporočilu čim natančneje opišite, kaj vas pri trenutni ureditvi moti in kaj bi radi s prenovo ali preureditvijo dosegli. Priložite tloris obstoječega stanja z merami ter fotografije prostora, iz katerih je mogoče dobro razbrati njegovo trenutno ureditev.

Dobrodošli so tudi podatki o pomembnih posebnostih prostora – denimo nosilnih stenah, oknih, vratih, vodovodnih in drugih inštalacijah – če so vam znani.

Fotografije naj bodo dovolj kakovostne za objavo, priporočamo velikost najmanj 2 MB.

Več uporabnih podatkov kot nam boste posredovali, natančnejši in bolj konkreten bo lahko arhitektov predlog.

Opremljamo z arhitektko Foto Tjaša Justin
Opremljamo z arhitektko Foto Tjaša Justin

Vaša zagata je lahko naš naslednji arhitekturni izziv

Morda že mesece prestavljate pohištvo, rišete različne različice tlorisa ali se doma ne morete odločiti, kako bi se prenove sploh lotili. Pošljite nam svoj primer.

Vprašanja pošljite na deloindom@delo.si, v zadevo sporočila pa napišite Arhitekturni nasveti.

Ne pozabite dodati svojega imena in priimka ter telefonske številke, na kateri vas lahko po potrebi kontaktiramo.

Izbrane prostorske zagate bomo predali arhitektom, njihove predloge pa objavili na deloindom.si.

Če torej tudi v vašem domu obstaja prostor, za katerega nikakor ne najdete prave rešitve, nam ga pokažite. Morda bo prav vaša zagata naslednja, ki jo bomo skupaj z arhitektom spremenili v premišljeno in uporabno rešitev.

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