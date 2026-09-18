Je Marie Kondo obupala nad čiščenjem? To počne danes

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Marie Kondo je zaslovela s popolnim redom, danes pa doma počne nekaj povsem drugega. Foto Roman Fenton/Shutterstock
Galerija
Marie Kondo je zaslovela s popolnim redom, danes pa doma počne nekaj povsem drugega. Foto Roman Fenton/Shutterstock
E. N.
18. 9. 2026 | 07:00
18. 9. 2026 | 08:54
3:03
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Pred leti je bila Marie Kondo sinonim za urejen dom in tudi na našem portalu smo jo zavzeto spremljali, ko je ugotavljala, kateri predmeti v njenem domu prižgejo iskrico veselja ter kateri lahko romajo v smeti. Njena knjiga Umetnost pospravljanja in Netflixova serija "Tidying Up with Marie Kondo" sta milijone ljudi spodbudili, da so iz omar odstranili stvari, ki jim ne dvignejo razpoloženja, oblačila zložili na poseben način in na red v svojih domovih začeli gledati drugače. A zdi se, da zadnje čase v medijih njene nasvete le redko zasledimo. Marie Kondo namreč ne govori več toliko o popolno urejenem domu, temveč o tem, kako živeti bolj premišljeno.

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Deloindom podkast: Urejenost doma odraža naš način življenja

Omenjen prelom se je zgodil predvsem po rojstvu njenega tretjega otroka. Kondo je odkrito priznala, da doma ne more več pospravljati vsak dan in da popolna urejenost zanjo ni več najpomembnejši cilj. Kot je povedala v pogovoru za časnik The Guardian, je ugotovila, da ji več veselja kot brezhiben dom prinaša čas, ki ga preživi s svojimi otroki.

To seveda ne pomeni, da je nad pospravljanjem obupala. Prav nasprotno. Njena uradna spletna stran še vedno ponuja tečaje metode KonMari, programe za svetovalce in vsebine o organizaciji doma. Leta 2026 je Kondo še vedno aktivno vključena v delo svoje blagovne znamke, med drugim pa se udeležuje tudi dogodkov in izobraževanj za KonMari svetovalce.

Njeno zanimanje pa se je medtem razširilo daleč preko predalov in omar. Jeseni 2025 je izšla njena nova knjiga "Letter from Japan" oziroma Pismo z Japonske, v kateri se posveča japonski kulturi, čajnemu obredu, vrtovom, menjavanju letnih časov in vrednotam, ki so oblikovale njen pogled na življenje. Knjiga je bolj osebna in manj osredotočena na klasično razmetavanje in pospravljanje stvari.

Tudi njeno letošnje poletje je bilo precej drugačno od podobe ženske, ki je osredotočena na neprestano urejanje omar in predalov. Na svoji spletni strani je zapisala, da z možem in otroki veliko časa preživljajo na prostem, vrtnarijo, načrtujejo potovanja ter uživajo v daljših večerih. Med stvarmi, ki ji trenutno prinašajo veselje, so sveže cvetje, zeleni čaj, narava in potovanja, je še napisala.

Zdi se torej, da Marie Kondo ni opustila svoje metode, ampak jo je prilagodila trenutnemu dogajanju v življenju. Njena današnja filozofija je manj povezana z vprašanjem, kako imeti popolnoma urejen dom, in bolj s tem, čemu želimo v njem nameniti svoj čas in pozornost. In morda je prav to najbolj zanimiv zasuk njene kariere.

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