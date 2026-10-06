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Kaj se skriva v perilu, slušalkah in otroških majicah? Testi razkrili bisfenole

Testi so bisfenole odkrili v delu spodnjega perila in otroških UV-majic ter v vseh slušalkah. ZPS opozarja, da so najbolj izpostavljeni otroci in ženske.
Testi kažejo, da so lahko bisfenoli prisotni tudi v izdelkih, ki jih uporabljamo vsak dan – od perila do slušalk in otroških UV-majic. Foto Elnur/Shutterstock
Galerija
Testi kažejo, da so lahko bisfenoli prisotni tudi v izdelkih, ki jih uporabljamo vsak dan – od perila do slušalk in otroških UV-majic. Foto Elnur/Shutterstock
K. Ž.
6. 10. 2026 | 06:00
6. 10. 2026 | 10:02
4:15
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Izdelki, ki jih vsak dan nosimo ali uporabljamo doma, so lahko eden od virov izpostavljenosti različnim kemikalijam. Na to opozarja Zveza potrošnikov Slovenije (ZPS), ki je na mednarodni konferenci o nevarnih kemikalijah predstavila rezultate novih testov izdelkov in predhodne podatke o izpostavljenosti slovenskih otrok.

Potrošniške organizacije iz Slovenije, Avstrije, Madžarske, Češke in Slovaške so v okviru projekta LIFE ToxFree preverjale spodnje perilo, slušalke in otroške majice z UV-zaščito.

Bisfenoli v tretjini testiranega perila

Med 166 testiranimi vzorci spodnjega perila jih je 55 vsebovalo vsaj en bisfenol. Po navedbah ZPS so ženske in dekleta lahko bolj izpostavljene, saj je žensko perilo pogosteje izdelano iz sintetičnih materialov.

Pri slušalkah so v vseh 81 testiranih vzorcih odkrili najmanj eno snov, ki vzbuja veliko zaskrbljenost. Po podatkih projekta so bili v vseh slušalkah prisotni ftalati in bisfenoli, 72 odstotkov vzorcev pa je vsebovalo pet ali več zaviralcev gorenja.

Bisfenole so našli tudi v 60 odstotkih testiranih otroških UV-majic. Pri teh so preverjali še deklarirano zaščito pred ultravijoličnim sevanjem. Po navedbah ZPS je 35 odstotkov majic ni doseglo, zato niso izpolnjevale zahtev evropske zakonodaje za osebno varovalno opremo.

Kaj so bisfenoli?

Bisfenoli so skupina kemičnih snovi, ki se uporabljajo pri proizvodnji plastike, smol in različnih potrošniških izdelkov. Najbolj znan je bisfenol A (BPA), uporabljajo pa se tudi sorodne spojine, kot sta BPS in BPF. Nekateri bisfenoli lahko delujejo kot hormonski motilci, zato strokovnjaki opozarjajo predvsem na dolgotrajno in ponavljajočo se izpostavljenost.

Kemikalije tudi v telesih slovenskih otrok

Na konferenci so predstavili še predhodne rezultate nacionalnega programa humanega biomonitoringa, v katerega je bilo vključenih več kot 1800 slovenskih otrok in mladostnikov.

Po dosedanjih ugotovitvah ostaja BPA oziroma bisfenol A prevladujoči bisfenol. Pri deklicah so izmerili višje ravni več presnovkov ftalatov kot pri dečkih, med možnimi razlogi pa raziskovalci navajajo pogostejšo uporabo izdelkov za osebno nego.

Na izmerjene ravni so vplivale tudi nekatere navade. Otroci, ki so v tednu pred odvzemom vzorcev uporabljali parfum, so imeli za 79 odstotkov višje ravni enega od presnovkov ftalatov, pri uporabi osvežilcev zraka pa so bile ravni višje za 39 odstotkov. Takšne povezave same po sebi še ne dokazujejo neposredne vzročne zveze.

Kaj lahko naredimo doma

Bisfenoli in ftalati sodijo med snovi, pri katerih strokovnjaki opozarjajo na možne vplive na hormonski sistem. Izpostavljenost nekaterim od teh kemikalij raziskave povezujejo z motnjami razvoja, reproduktivnega sistema in presnove.

ZPS zato potrošnikom svetuje nekaj preprostih ukrepov. Pri otrocih je smiselno omejiti uporabo parfumov, močno odišavljenih izdelkov in osvežilcev zraka. Pri spodnjem perilu in otroških oblačilih priporočajo prednost naravnim materialom, nova oblačila pa pred prvo uporabo operemo.

V pomoč pri nakupu so lahko tudi preverjeni okoljski znaki, kot sta okoljska marjetica EU ali nemški modri angel, saj morajo tako označeni izdelki izpolnjevati strožje zahteve glede uporabe nekaterih neželenih kemikalij.

ZPS hkrati poudarja, da odgovornosti za varnost izdelkov ni mogoče prenesti zgolj na potrošnike. Skupaj z Evropsko potrošniško organizacijo BEUC poziva k strožjemu nadzoru kemikalij v izdelkih in učinkovitejšemu nadzoru spletnih tržnic.

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ZPSbisfenoliBPAftalatinevarne kemikalijehormonski motilci
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