Kaj vse se skriva za ceno na trgovski polici?

Na ceno izdelka vplivajo sestavine in proizvodnja, pa tudi embalaža, prevoz, skladiščenje, organizacija prodaje in oglaševanje. Kako je mogoče te stroške obvladovati in kupcem ponuditi kakovostne izdelke po dostopnih cenah?

HOFER stavi na poenostavljene procese, s čimer zmanjšuje nepotrebne stroške. To pomeni, da optimizira embalažo, logistiko, oglaševanje, ima premišljeno izbrano ponudbo izdelkov, nato pa prihranke prenaša v nizke redne cene, ki veljajo za vse kupce. Poglejmo, kako se takšna filozofija odraža v vsakdanji praksi, od izbire izdelkov do njihove postavitve na trgovske police.

Manj zapleteno, od dobavitelja do police

Del zgodbe se začne že pri nastajanju izdelkov. HOFER ima v ponudbi večino izdelkov lastnih blagovnih znamk, pri katerih skupaj z dobavitelji sodeluje pri izbiri surovin in razvoju receptur. To mu omogoča večji nadzor nad sestavinami, kakovostjo in stroški.

FOTO: HOFER

Da nizka cena ne pomeni nujno nižjih zahtev glede kakovosti izdelkov, kaže tudi primer jajc. HOFER je februarja 2017 kot prvi trgovec v Sloveniji iz ponudbe umaknil sveža jajca iz baterijske reje. Do konca leta 2019 jih je umaknil še iz izdelkov lastnih blagovnih znamk. Primer kaže, da je mogoče zagotoviti višje standarde kakovosti in kljub temu ohraniti ugodno ceno izdelka.

Svojo vlogo ima tudi embalaža. Ni nujno, da je zapletena, da bi dobro opravila svojo nalogo. Če je izdelek pakiran tako, da ga je v trgovini mogoče hitro in preprosto postaviti na polico, je potrebnega manj dodatnega dela. Podobno velja za logistiko in ureditev trgovin. Premišljena razporeditev izdelkov kupcem olajša orientacijo, pregledna ponudba pa skrajša čas, ki ga namenijo nakupovanju.

FOTO: HOFER

Takšne spremembe na prvi pogled niso posebno opazne. Kupec jih morda niti ne zazna, ko vzame izdelek s police. Toda prav pri opravilih, ki se ponavljajo vsak dan in v velikem obsegu, lahko učinkovitejša organizacija prinese prihranke ter omogoči ugodno in enostavno nakupovanje, brez kompliciranja.

Za dober nakup ne potrebujemo vedno akcije

Pri ceni se pogosto ustavimo pri številki na etiketi. Toda višja cena sama po sebi še ne pove, ali je izdelek tudi kakovostnejši. Smiselno je pogledati njegovo sestavo, uporabnost in kakovost, nato pa presoditi, kaj za svoj denar dejansko dobimo.

FOTO: HOFER

Podobno je z nakupovalnimi navadami. Če moramo za ugodnejši nakup spremljati akcije, zbirati kupone ali v aplikaciji aktivirati popuste, moramo temu nameniti dodaten čas. Pri HOFERju takšen sistem ni potreben. Redne cene so enake za vse kupce, brez kartic zvestobe in lovljenja posebnih ponudb.

Tudi ponudba izdelkov je premišljeno izbrana, zato se kupcem ni treba odločati med množico skoraj enakih izdelkov. Manj iskanja in primerjanja pomeni hitrejši nakup, preglednejša izbira pa lahko olajša tudi načrtovanje stroškov gospodinjstva.

Pri vsakodnevnih nakupih štejejo predvsem stvari, ki se ponavljajo iz tedna v teden. Če lahko kakovostne izdelke kupimo po dostopnih rednih cenah, ne da bi čakali na akcijo, je načrtovanje preprostejše. Del odgovora na vprašanje, kako lahko trgovci to dosežejo, se skriva tudi v stvareh, ki jih kupec na polici ne vidi: v premišljenih odločitvah pri ponudbi in v načinu, kako trgovina organizira svoje delo.