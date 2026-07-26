Kako pogosto bi morali prati zavese? Odgovor je drugačen, kot misli večina

Zavese so eden tistih dekorativnih elementov doma, ki v prostoru naredi veliko razliko, pogosto pa jih spregledamo pri čiščenju. Čeprav so na prvi pogled videti čiste, skozi vse leto nase lovijo prah, cvetni prah, maščobne delce iz kuhinje, dim, dlake hišnih ljubljenčkov in druge drobne nečistoče iz zraka ter delujejo kot nekakšen filter, ki pomni vse, kar se dogaja v našem domu. Prav zato strokovnjaki opozarjajo, da jih je treba prati pogosteje, kot meni večina ljudi.

Le spomladanska generalka ni dovolj

Po priporočilih strokovnjakov za čiščenje tekstila je večino zaves smiselno oprati vsakih tri do šest mesecev. Natančna pogostost je odvisna predvsem od prostora, v katerem visijo, in seveda življenjskega sloga stanovalcev. V dnevni sobi ali spalnici, kjer ni večjih virov nečistoč, običajno zadostuje pranje dvakrat letno. Povsem drugače pa je v kuhinji, kjer se na tkanino oprijemajo maščobni delci in vonjave, zato je priporočljivo zavese oprati približno vsake tri mesece.

Če v stanovanju živijo alergiki, astmatiki ali hišni ljubljenčki, je svetovano še pogostejše čiščenje. Zavese namreč delujejo kot velik tekstilni filter, ki zadržuje prah, cvetni prah, živalske alergene in druge delce iz zraka.

Zakaj so zavese pomembnejše, kot se zdi?

Medtem ko tla redno sesamo in brišemo prah s polic, na zavese pogosto pozabimo. A prav njihova velika površina omogoča, da se na njih nabere precej več prahu, kot bi pričakovali. Ob vsakem odpiranju oken ali prepihu se del teh delcev znova sprosti v prostor. To lahko poslabša kakovost zraka in povzroči težave predvsem ljudem z alergijami ali občutljivimi dihali. Poleg tega lahko zavese zadržujejo neprijetne vonjave kuhanja, cigaretnega dima ali vlage, čeprav jih sami morda sploh ne zaznamo več.

Pred pranjem vedno preverite etiketo

Vse zavese niso izdelane iz enakih materialov. Lahke sintetične zavese je običajno mogoče brez težav oprati v pralnem stroju, medtem ko občutljive tkanine, kot so svila, žamet ali lan, pogosto zahtevajo nežnejšo nego ali celo kemično čiščenje. Prvi korak je zato vedno pregled etikete proizvajalca. Če je strojno pranje dovoljeno, izberite program za občutljivo perilo pri temperaturi med 30 in 40 stopinjami Celzija ter nizko število vrtljajev centrifuge. Pri pranju uporabite manj detergenta, kot bi ga sicer pri drugem perilu. Ostanki pralnega sredstva lahko namreč v vlaknih zadržujejo še več prahu in povzročijo, da zavese hitreje izgubijo svež videz.

Sušenje brez gub

Kljub temu, da je pogosto pranje lahko nadležno, pa je dobra novica ta, da večine zaves ni treba likati. Pomembno je le, da jih po pranju takoj obesimo nazaj na okno, ko so še rahlo vlažne. Lastna teža tkanine bo pomagala zravnati večino gub, zavese pa se bodo posušile kar na svojem mestu. Če uporabljate sušilni stroj, pa izberite program z nizko temperaturo in zavese odstranite, še preden se popolnoma posušijo. Tako boste zmanjšali možnost krčenja in nastanka trdovratnih gub.