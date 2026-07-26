Setveni koledar
  • Delo mediji d.o.o.
Rubrike
Podkasti
E-novice

Bivanje

DomoviArhitekturaInterierSvetujemoNepremičninski trg

Gradnja in obnova

NovogradnjeObnovaStavbno pohištvoVlaga in prezračevanjeUreditev okolice

Energija in okolje

Ogrevanje in hlajenjeEnergijska učinkovitostElektrikaVodaOdpadkiOkolje

Vrt in živali

Okrasni vrtoviZelenjavni vrtoviSadovnjakiEko kotičekŽivali

Podkasti

Dober dan!

Hitre povezave
Moje naročnineNaročila
Bivanje
Vredno branja

Svetovalnica: Sosedovi odganjalci za krte piskajo dan in noč – kaj lahko storim?

Pravnik odgovarja na vprašanje bralca, ali je stalno piskanje sosedovih odganjalcev lahko nedopustna imisija.
Pravnik na dlani 23. 7. 2026 | 08:06
Vrt in živali  |  Okrasni vrtovi
Vredno branja

Hortenzije po cvetenju: jih je treba porezati ali pustiti pri miru?

Kot pravijo strokovnjaki, nas lahko ena napačna poteza stane cvetov v prihodnji sezoni.
Kaja Berlot 21. 7. 2026 | 08:32
Gradnja in obnova  |  Stavbno pohištvo
Vredno branja

Kako pogosto je treba poleti čistiti komarnike (in zakaj to vpliva tudi na kakovost zraka v stanovanju)?

Medtem ko redno čistimo okenska stekla, police in okvirje, mrežice pogosto ostanejo nedotaknjene več mesecev ali celo let.
Kaja Berlot 20. 7. 2026 | 08:38
Svetujemo

Kako pogosto bi morali prati zavese? Odgovor je drugačen, kot misli večina

Le spomladanska čistilna akcija pri pranju zaves ne bo dovolj. Seveda pa je vse odvisno od tega, kje visijo.
Medtem ko tla redno sesamo in brišemo prah s polic, na zavese pogosto pozabimo. Foto Oksava/Shutterstock
Galerija
Medtem ko tla redno sesamo in brišemo prah s polic, na zavese pogosto pozabimo. Foto Oksava/Shutterstock
E. N.
26. 7. 2026 | 10:51
3:39
A+A-

Zavese so eden tistih dekorativnih elementov doma, ki v prostoru naredi veliko razliko, pogosto pa jih spregledamo pri čiščenju. Čeprav so na prvi pogled videti čiste, skozi vse leto nase lovijo prah, cvetni prah, maščobne delce iz kuhinje, dim, dlake hišnih ljubljenčkov in druge drobne nečistoče iz zraka ter delujejo kot nekakšen filter, ki pomni vse, kar se dogaja v našem domu. Prav zato strokovnjaki opozarjajo, da jih je treba prati pogosteje, kot meni večina ljudi.

Le spomladanska generalka ni dovolj

Po priporočilih strokovnjakov za čiščenje tekstila je večino zaves smiselno oprati vsakih tri do šest mesecev. Natančna pogostost je odvisna predvsem od prostora, v katerem visijo, in seveda življenjskega sloga stanovalcev. V dnevni sobi ali spalnici, kjer ni večjih virov nečistoč, običajno zadostuje pranje dvakrat letno. Povsem drugače pa je v kuhinji, kjer se na tkanino oprijemajo maščobni delci in vonjave, zato je priporočljivo zavese oprati približno vsake tri mesece.

Če v stanovanju živijo alergiki, astmatiki ali hišni ljubljenčki, je svetovano še pogostejše čiščenje. Zavese namreč delujejo kot velik tekstilni filter, ki zadržuje prah, cvetni prah, živalske alergene in druge delce iz zraka.

Zakaj so zavese pomembnejše, kot se zdi?

Medtem ko tla redno sesamo in brišemo prah s polic, na zavese pogosto pozabimo. A prav njihova velika površina omogoča, da se na njih nabere precej več prahu, kot bi pričakovali. Ob vsakem odpiranju oken ali prepihu se del teh delcev znova sprosti v prostor. To lahko poslabša kakovost zraka in povzroči težave predvsem ljudem z alergijami ali občutljivimi dihali. Poleg tega lahko zavese zadržujejo neprijetne vonjave kuhanja, cigaretnega dima ali vlage, čeprav jih sami morda sploh ne zaznamo več.

Pred pranjem vedno preverite etiketo

Vse zavese niso izdelane iz enakih materialov. Lahke sintetične zavese je običajno mogoče brez težav oprati v pralnem stroju, medtem ko občutljive tkanine, kot so svila, žamet ali lan, pogosto zahtevajo nežnejšo nego ali celo kemično čiščenje. Prvi korak je zato vedno pregled etikete proizvajalca. Če je strojno pranje dovoljeno, izberite program za občutljivo perilo pri temperaturi med 30 in 40 stopinjami Celzija ter nizko število vrtljajev centrifuge. Pri pranju uporabite manj detergenta, kot bi ga sicer pri drugem perilu. Ostanki pralnega sredstva lahko namreč v vlaknih zadržujejo še več prahu in povzročijo, da zavese hitreje izgubijo svež videz.

Sušenje brez gub

Kljub temu, da je pogosto pranje lahko nadležno, pa je dobra novica ta, da večine zaves ni treba likati. Pomembno je le, da jih po pranju takoj obesimo nazaj na okno, ko so še rahlo vlažne. Lastna teža tkanine bo pomagala zravnati večino gub, zavese pa se bodo posušile kar na svojem mestu. Če uporabljate sušilni stroj, pa izberite program z nizko temperaturo in zavese odstranite, še preden se popolnoma posušijo. Tako boste zmanjšali možnost krčenja in nastanka trdovratnih gub.

Sorodni članki

Bivanje  |  Svetujemo
Vredno branja

Od kod v resnici ves prah v stanovanju? To so glavni viri

Brisanje prahu se zdi kot neskončno Sizifovo delo. Od kod se kljub rednemu čiščenju znova in znova pojavljajo kepe prahu?
11. 11. 2025 | 06:00
Gradnja in obnova  |  Stavbno pohištvo
Vredno branja

Zavese, rolete ali žaluzije? Koliko stopinj manj lahko zaradi njih pričakujete v hiši med vročinskim valom

Senčila imajo po besedah strokovnjakov ključno vlogo pri hlajenju notranjih prostorov. A kot pojasnjujejo, niso vsa enako učinkovita.
Kaja Berlot 6. 7. 2026 | 08:00
Bivanje  |  Svetujemo
Vredno branja

Zakaj so hotelske odeje vedno tako mehke

Tudi vi po koncu dopusta pogrešate hotelsko posteljo?
11. 7. 2026 | 08:00

Več iz teme

zavesepranje zavesčiščenje
Najbolj brano
VEČ NOVIC
Vrt in živali  |  Okrasni vrtovi
Vredno branja

Rjava trata sredi poletja še ni izgubljena: tako ji pomagamo, da si opomore

Rjava trata poleti ni nujno odmrla. Preverite, kako ji s pravilnim zalivanjem, višjo košnjo in premišljeno nego pomagamo preživeti sušo.
27. 7. 2026 | 11:49
Bivanje  |  Interier
Vredno branja

Poletni pogrinjki: 5 idej za mizo na balkonu, terasi ali vrtu

Odkrijte ideje za poletni pogrinjek na vrtu ali terasi: morski, barvit in naraven slog s cvetjem, zelenjem, lanom ter prijetno večerno osvetlitvijo.
27. 7. 2026 | 08:48
Bivanje  |  Svetujemo
Vredno branja

Kako pogosto bi morali prati zavese? Odgovor je drugačen, kot misli večina

Le spomladanska čistilna akcija pri pranju zaves ne bo dovolj. Seveda pa je vse odvisno od tega, kje visijo.
26. 7. 2026 | 10:51
Vrt in živali  |  Zelenjavni vrtovi
Vredno branja

Sopara in nevihte ogrožajo paradižnik: tako ga pravočasno zaščitite pred plesnijo

Vroči dnevi, pogoste nevihte in visoka zračna vlaga povečujejo nevarnost krompirjeve plesni. Preverite, kako pravočasno zaščititi paradižnik.
Julijana Bavčar 25. 7. 2026 | 07:00
Vrt in živali  |  Zelenjavni vrtovi
Vredno branja

Te zelenjave z vrta ni pametno zamrzovati: po odmrzovanju izgubi okus in teksturo

Konec julija vrtovi ponujajo obilje zelenjave, vendar vse ni primerno za zamrzovanje. Preverite, kako shraniti kumare, bučke in paradižnik.
24. 7. 2026 | 13:49
Bivanje  |  Svetujemo
Vredno branja

Kako pogosto bi morali prati zavese? Odgovor je drugačen, kot misli večina

Le spomladanska čistilna akcija pri pranju zaves ne bo dovolj. Seveda pa je vse odvisno od tega, kje visijo.
26. 7. 2026 | 10:51
Vrt in živali  |  Zelenjavni vrtovi
Vredno branja

Sopara in nevihte ogrožajo paradižnik: tako ga pravočasno zaščitite pred plesnijo

Vroči dnevi, pogoste nevihte in visoka zračna vlaga povečujejo nevarnost krompirjeve plesni. Preverite, kako pravočasno zaščititi paradižnik.
Julijana Bavčar 25. 7. 2026 | 07:00
Vrt in živali  |  Zelenjavni vrtovi
Vredno branja

Te zelenjave z vrta ni pametno zamrzovati: po odmrzovanju izgubi okus in teksturo

Konec julija vrtovi ponujajo obilje zelenjave, vendar vse ni primerno za zamrzovanje. Preverite, kako shraniti kumare, bučke in paradižnik.
24. 7. 2026 | 13:49
Predstavitvene vsebine
Promo
Bivanje  |  Svetujemo
Vredno branja

Sladoled za zajtrk? Spoznajte slovensko novost, ki spreminja pravila zajtrkovanja

Slovenska podjetnica iz Hoč je s Hoferjem ustvarila novost – brezglutenski muesli z liofiliziranim sladoledom
Promo Deloindom 16. 7. 2026 | 12:46
Promo
Vrt in živali  |  Sadovnjaki
Vredno branja

Citrusi z domačega vrta

Domača limona, mandarina, kumkvat ali calamondin niso več redkost na slovenskih balkonih in terasah.
15. 7. 2026 | 13:42
Promo
Vrt in živali
Vredno branja

Odgovorno vrtnarjenje za zdravje rastlin

Slovenci smo strastni vrtnarji. Balkone okrašujemo s cvetjem, skrbimo za zelenjavne vrtove ter okrog domov sejemo trate, sadimo žive meje in drevesa.
Promo Deloindom 6. 7. 2026 | 08:55
Promo
Gradnja in obnova  |  Ureditev okolice
Vredno branja

Kako urediti popoln zunanji kotiček za sprostitev: vodič za izbiro ležalnika

Topli meseci prinašajo priložnost, da bivalni prostor razširimo na prosto.
Promo Deloindom 1. 7. 2026 | 09:02
Promo
Bivanje
Vredno branja

Ste pred dopustom zaprli ventil?

Preden odpotujete, zavarujte svoj dom pred morebitnim izlivom vode ali poplavo in poskrbite za ustrezno zaščito.
22. 6. 2026 | 08:55
Promo
Vrt in živali  |  Zelenjavni vrtovi
Vredno branja

Kako poleti zaščititi paradižnik, kumare in druge plodovke

Pri plodovkah se poleti začne najpomembnejši del sezone, avgusta paradižnik, kumare, bučke in paprike običajno že dajejo največ pridelka.
18. 6. 2026 | 09:35
Promo
Bivanje  |  Svetujemo
Vredno branja

Poletna spalnica – kako jo urediti, da bo spanec kakovosten tudi v vročih nočeh?

Odkrijte, kako pripraviti spalnico za miren spanec tudi v vročih poletnih dneh. Spoznajte poletne tkanine, barve in dekoracije za nežno, sproščeno vzdušje.
Promo Deloindom 15. 6. 2026 | 15:17
Promo
Gradnja in obnova
Vredno branja

Izbrali ste popolno keramiko, kaj pa fuge?

Pri prenovi največ časa namenimo izbiri ploščic, o fugah pa pogosto razmišljamo šele na koncu, čeprav določajo videz in vzdrževanje površin.
12. 6. 2026 | 08:44
  • Bivanje
  • Gradnja in obnova
  • Energija in okolje
  • Vrt in živali
  • Podkasti
    • Deloindom logo
    Copyright © Delo in dom, Delo mediji d.o.o. 2025. Vse pravice pridržane.
    Piškotki |Pogoji uporabe |Politika varstva zasebnosti